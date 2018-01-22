Прощание с Владимиром Шаинским

Церемония прощания завершилось стихотворением Геннадия Шпаликова:
Людей теряют только раз, И след, теряя, не находят, А человек гостит у вас, Прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, Он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, Пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, Поговорим и стол накроем, Весь дом вверх дном перевернём И праздник для него устроим.
«Конечно, очень грустно, когда человек уходит. Но Володя прожил достойную, большую интересную жизнь. И навсегда останется в памяти, как очень порядочный, доброжелательный человек, который никому не сделал плохого. Его имя будет жить вместе с его песнями», — заключил Полад Бюльбюль-оглы.
«Мы учились вместе в консерватории в Баку и много общались. Он любит подводную охоту и часто охотился в Каспии. У него было подводное ружье, и однажды он попал в довольно крупного осетра. Стрела попала в рыбу, но не убила. И Владимир Яковлевич голыми руками вытащил этого осетра из воды! Весь был буквально исполосован - осетра поймать не так просто. Я удивился: несмотря на боль - а нам пришлось даже ехать в больницу — он был в восторге! В той ситуации проявилась одна важная черта володиного характера — целеустремленность и умение добиваться поставленной цели», — сказал посол Азербайджана в России, певец, народный артист Азербайджанской ССР Полад Бюльбюль-оглы.
«Я выросла на песнях Владимира Яковлевича. Мой отец - сам композитор, знал Шаинского, общался с ним и много рассказывал о нем, когда я была ребенком. Доброта, помноженная на юмор - очень большая редкость среди людей. Это то, что было у Шаинского. Когда я приехала в Москву много лет назад из Узбекистана, то стала жить на улице Гиляровского по соседству с Владимиром Яковлевичем. Часто с ним встречалась, когда он шел в Дом композиторов или просто на рынок. Мы часто разговаривали. Он все время говорил: «Азизка, когда ты меня научишь готовить плов?». Однажды я даже пришла готовить плов, но мы так заговорились и запелись у рояля, что уже было не до плова», — сказала певица Азиза.
«От лица своего поколения хочу сказать о том, что наше детство было пронизано невероятным солнцем, благодаря песням Владимира Шаинского. Оказавшись в его доброй ауре, я, тогда еще совсем молодой человек, не ощущал, что общаюсь с небожителем, мэтром. Это был невероятно свойский человек, который сразу располагал к себе. Его ирония, самоирония, жизнелюбие - то, к чему хотелось бы стремиться в нашей творческой жизни. Его песни сопровождают нас и в минуты отдохновения, и в минуты грусти. Уходя из земной жизни, он остается среди людей. И я не сомневаюсь в том, что его песни будут звучать еще многие и многие годы», — сказал на церемонии поэт Александр Шаганов.
«Мы сегодня пришли поклониться памяти нашего товарища, друга, сподвижника, коллеги и просто удивительного мужика. Мне радостно сегодня — знаете, отчего? От того, что Володя вернулся на родину. Сейчас он здесь, в своем доме, где он очень много работал. Он действительно был удивительно светлым человеком. Он был просто гениальным человеком и композитором, который вместе с нами шел нашим жизненным маршрутом. С Шаинским мы вместе весело шагали по просторам, мы справляли с ним дни рождения, качались с ним на старых качелях. Он был ребенком до последних дней своей жизни», — сказал во время прощания друг Шаинского, певец, народный артист РФ Лев Лещенко.
Владимир Шаинский будет похоронен сегодня на Троекуровском кладбище.
Церемония прощания завершается. Люди несут цветы ко гробу композитора, подходят к родственникам. Некоторые пришли вместе с детьми. Звучит песня Шаинского «Две звезды»: Улетаю я в ночь темно-синюю, Две звезды отыщу в облаках, Вижу в небе глаза я любимые, Вижу небо в любимых глазах.
«Многие думают, что песни Владимира Яковлевича очень просты. На самом деле это кажущаяся простота. Это изысканные потрясающие мелодии, очень непростые и мажорные в большинстве своем. У него даже минор какой-то светлый. Песни его будут петься, пока поет наш народ», — сказал председатель песенной комиссии Союза московских композиторов, народный артист РФ, композитор Олег Иванов.
«Наверное, появятся другие композиторы, но такого солнечного, как Шаинский, мы уже не найдем. Скромно мы его провожаем. Этот небольшого роста, но огромного таланта человек оставил о себе самую светлую память. Вспомните его у рояля или у экранов телевизоров с его замечательными радостными песнями. Как не хватает сегодня таких композиторов, каким был Владимир Яковлевич!», — заключил Кобзон.
«Все говорили: «Какой он смешной!». Наверное. Все говорили: «Какой эпатажный!». Наверное. Но какой он талантливый! Таких больше нет! Я вспоминаю, как мы приходили в его старую квартиру, и в коридоре стоял турник. Я вспоминаю, как мы на Кубе вместе со Львом Лещенко и Владимиром Яковлевичем жили в одном бунгало, и этот небольшой человечек опускался на дно морское - он не боялся ничего. Каждый раз встреча с ним вселяла надежду и радость. Так хотелось жить с песнями Шаинского», — добавил Кобзон.
«Я обращаюсь к родным и близким, которые приняли правильное решение упокоить прах Владимира Яковлевича на родине. Сколько песен спето! Сколько разных поколений были счастливыми с песнями Шаинского! Обратите внимание: сегодня нет физически рядом с нами Владимира Яковлевича, а песни его звучат», — сказал на церемонии прощания певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон.
«Владимир Шаинский - это целая большая эпоха советского композиторского искусства и советской эстрады. И большая честь для министерства культуры заключается в том, что мы имели возможность вместе с родственниками и друзьями Владимира Яковлевича участвовать в организации возвращения композитора на родину», — отметил Журавский. Андрей Удалов от имени семьи поблагодарил Минкульт за помощь в организации похорон.
27 декабря в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» младший сын Шаинского — Вячеслав — признался, что семья надеялась на хороший исход, и теперь собирается похоронить композитора в США, так как перевозить тело очень дорого. При этом Малахов заметил, что похоронить великого композитора на родине является долгом для страны — и это замечание услышали все зрители. К проблеме подключилось Министерство культуры, итогом стала договоренность с родственниками Шаинского о перевозке тела в Москву и захоронении на Троекуровском кладбище. При этом из-за бюрократических формальностей прощание было отложено — снчала его планировали провести 16 января.
«Владимир Яковлевич оставил нам очень богатое наследство. Я не сомневаюсь в том, что все знакомы с творчеством Шаинского. Все пели и поют его замечательные песни. И они останутся, и будут звучать еще долго. Поэтому мы с ним не прощаемся», — сказал замминистра культуры РФ Александр Журавский:
«Владимир Яковлевич - композитор с невероятно счастливой судьбой. Он прожил трудную жизнь своего поколения, на долю которого выпала война и послевоенное строительство культуры. Он ярчайший представитель песенного жанра, который смог реализовать свой огромный талант. Его песни стали неотъемлемой частью нашей жизни - жизни простых людей. И это удивительно: его детские песни любимы не только детьми, но и взрослыми», — сказал на церемонии прощания председатель Московского Союза композиторов Олег Галахов.
Он пересчислил все награды и звания, которые за долгую карьеру в искусстве получил Шаинский. Например, в 1945-м он получил медаль «За победу над Германией», был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, лауреатом телефестиваля «Песня года».
Закрытый гроб установлен на сцене Дома композиторов, у него множество венков с соболезнованиями. Ведет церемония прощания друг Шаинского, заслуженный артист РФ Андрей Удалов.
Родственники планировали похоронить Шаинского в США, но позже подключился российское Министерство культуры, которое договорилось с вдовой композитора о его захоронении в России. Похоронен Шаинский будет на Троекуровском кладбище Москвы.
Последние несколько лет Шаинский жил в США; у него диагностировали рак мочевого пузыря, композитор перенёс несколько операций. Он умер в больнице города Сан-Диего (Калифорния).
Шаинский родился в 1925 году в Киеве, учился в Московской консерватории имени П. И. Чайковского, закончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени У. А. Г. Гаджибекова. Он прославился как автор взрослых и детских песен, музыки для фильмов и мультфильмов. Среди его работ — «Вместе весело шагать», «Дважды два - четыре», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Две звезды». В 1986 году он получил звание народного артиста РСФСР
В московском Доме композиторов проходит церемония прощания с композитором Владимиром Шаинскому. Он скончался 25 декабря 2017 года на 93-м году жизни.