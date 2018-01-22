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Прощание с Владимиром Шаинским

В Москве простились с Владимиром Шаинским

В Москве в Доме композиторов прошла церемония прощания с Владимиром Шаинским. Композитор скончался в США 25 декабря 2017 года; российское Министерство культуры договорилось с родственниками, что он будет похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию церемонии.

Трансляция
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14:40

Церемония прощания завершилось стихотворением Геннадия Шпаликова:

Людей теряют только раз, И след, теряя, не находят, А человек гостит у вас, Прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, Он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, Пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, Поговорим и стол накроем, Весь дом вверх дном перевернём И праздник для него устроим.

14:25

«Конечно, очень грустно, когда человек уходит. Но Володя прожил достойную, большую интересную жизнь. И навсегда останется в памяти, как очень порядочный, доброжелательный человек, который никому не сделал плохого. Его имя будет жить вместе с его песнями», — заключил Полад Бюльбюль-оглы.

14:15

«Мы учились вместе в консерватории в Баку и много общались. Он любит подводную охоту и часто охотился в Каспии. У него было подводное ружье, и однажды он попал в довольно крупного осетра. Стрела попала в рыбу, но не убила. И Владимир Яковлевич голыми руками вытащил этого осетра из воды! Весь был буквально исполосован - осетра поймать не так просто. Я удивился: несмотря на боль - а нам пришлось даже ехать в больницу — он был в восторге! В той ситуации проявилась одна важная черта володиного характера — целеустремленность и умение добиваться поставленной цели», — сказал посол Азербайджана в России, певец, народный артист Азербайджанской ССР Полад Бюльбюль-оглы.

14:00

«Я выросла на песнях Владимира Яковлевича. Мой отец - сам композитор, знал Шаинского, общался с ним и много рассказывал о нем, когда я была ребенком. Доброта, помноженная на юмор - очень большая редкость среди людей. Это то, что было у Шаинского. Когда я приехала в Москву много лет назад из Узбекистана, то стала жить на улице Гиляровского по соседству с Владимиром Яковлевичем. Часто с ним встречалась, когда он шел в Дом композиторов или просто на рынок. Мы часто разговаривали. Он все время говорил: «Азизка, когда ты меня научишь готовить плов?». Однажды я даже пришла готовить плов, но мы так заговорились и запелись у рояля, что уже было не до плова», — сказала певица Азиза.

13:45

«От лица своего поколения хочу сказать о том, что наше детство было пронизано невероятным солнцем, благодаря песням Владимира Шаинского. Оказавшись в его доброй ауре, я, тогда еще совсем молодой человек, не ощущал, что общаюсь с небожителем, мэтром. Это был невероятно свойский человек, который сразу располагал к себе. Его ирония, самоирония, жизнелюбие - то, к чему хотелось бы стремиться в нашей творческой жизни. Его песни сопровождают нас и в минуты отдохновения, и в минуты грусти. Уходя из земной жизни, он остается среди людей. И я не сомневаюсь в том, что его песни будут звучать еще многие и многие годы», — сказал на церемонии поэт Александр Шаганов.

Поэт Александр Шаганов на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским

13:30

«Мы сегодня пришли поклониться памяти нашего товарища, друга, сподвижника, коллеги и просто удивительного мужика. Мне радостно сегодня — знаете, отчего? От того, что Володя вернулся на родину. Сейчас он здесь, в своем доме, где он очень много работал. Он действительно был удивительно светлым человеком. Он был просто гениальным человеком и композитором, который вместе с нами шел нашим жизненным маршрутом. С Шаинским мы вместе весело шагали по просторам, мы справляли с ним дни рождения, качались с ним на старых качелях. Он был ребенком до последних дней своей жизни», — сказал во время прощания друг Шаинского, певец, народный артист РФ Лев Лещенко.

13:25

Владимир Шаинский будет похоронен сегодня на Троекуровском кладбище.

13:20

Церемония прощания завершается. Люди несут цветы ко гробу композитора, подходят к родственникам. Некоторые пришли вместе с детьми. Звучит песня Шаинского «Две звезды»: Улетаю я в ночь темно-синюю, Две звезды отыщу в облаках, Вижу в небе глаза я любимые, Вижу небо в любимых глазах.

13:15

«Многие думают, что песни Владимира Яковлевича очень просты. На самом деле это кажущаяся простота. Это изысканные потрясающие мелодии, очень непростые и мажорные в большинстве своем. У него даже минор какой-то светлый. Песни его будут петься, пока поет наш народ», — сказал председатель песенной комиссии Союза московских композиторов, народный артист РФ, композитор Олег Иванов.

13:10

«Наверное, появятся другие композиторы, но такого солнечного, как Шаинский, мы уже не найдем. Скромно мы его провожаем. Этот небольшого роста, но огромного таланта человек оставил о себе самую светлую память. Вспомните его у рояля или у экранов телевизоров с его замечательными радостными песнями. Как не хватает сегодня таких композиторов, каким был Владимир Яковлевич!», — заключил Кобзон.

13:07

«Все говорили: «Какой он смешной!». Наверное. Все говорили: «Какой эпатажный!». Наверное. Но какой он талантливый! Таких больше нет! Я вспоминаю, как мы приходили в его старую квартиру, и в коридоре стоял турник. Я вспоминаю, как мы на Кубе вместе со Львом Лещенко и Владимиром Яковлевичем жили в одном бунгало, и этот небольшой человечек опускался на дно морское - он не боялся ничего. Каждый раз встреча с ним вселяла надежду и радость. Так хотелось жить с песнями Шаинского», — добавил Кобзон.

13:05

«Я обращаюсь к родным и близким, которые приняли правильное решение упокоить прах Владимира Яковлевича на родине. Сколько песен спето! Сколько разных поколений были счастливыми с песнями Шаинского! Обратите внимание: сегодня нет физически рядом с нами Владимира Яковлевича, а песни его звучат», — сказал на церемонии прощания певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Певец, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосиф Кобзон на церемонии прощания с композитором Владимиром Шаинским

13:00

«Владимир Шаинский - это целая большая эпоха советского композиторского искусства и советской эстрады. И большая честь для министерства культуры заключается в том, что мы имели возможность вместе с родственниками и друзьями Владимира Яковлевича участвовать в организации возвращения композитора на родину», — отметил Журавский. Андрей Удалов от имени семьи поблагодарил Минкульт за помощь в организации похорон.

12:50

27 декабря в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» младший сын Шаинского — Вячеслав — признался, что семья надеялась на хороший исход, и теперь собирается похоронить композитора в США, так как перевозить тело очень дорого. При этом Малахов заметил, что похоронить великого композитора на родине является долгом для страны — и это замечание услышали все зрители. К проблеме подключилось Министерство культуры, итогом стала договоренность с родственниками Шаинского о перевозке тела в Москву и захоронении на Троекуровском кладбище. При этом из-за бюрократических формальностей прощание было отложено — снчала его планировали провести 16 января.

Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав на церемонии прощания

12:40

«Владимир Яковлевич оставил нам очень богатое наследство. Я не сомневаюсь в том, что все знакомы с творчеством Шаинского. Все пели и поют его замечательные песни. И они останутся, и будут звучать еще долго. Поэтому мы с ним не прощаемся», — сказал замминистра культуры РФ Александр Журавский:

12:30

«Владимир Яковлевич - композитор с невероятно счастливой судьбой. Он прожил трудную жизнь своего поколения, на долю которого выпала война и послевоенное строительство культуры. Он ярчайший представитель песенного жанра, который смог реализовать свой огромный талант. Его песни стали неотъемлемой частью нашей жизни - жизни простых людей. И это удивительно: его детские песни любимы не только детьми, но и взрослыми», — сказал на церемонии прощания председатель Московского Союза композиторов Олег Галахов.

12:20

Он пересчислил все награды и звания, которые за долгую карьеру в искусстве получил Шаинский. Например, в 1945-м он получил медаль «За победу над Германией», был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, лауреатом телефестиваля «Песня года».

Владимир Шаинский с детьми, 1985 год

12:10

Закрытый гроб установлен на сцене Дома композиторов, у него множество венков с соболезнованиями. Ведет церемония прощания друг Шаинского, заслуженный артист РФ Андрей Удалов.

12:00

Родственники планировали похоронить Шаинского в США, но позже подключился российское Министерство культуры, которое договорилось с вдовой композитора о его захоронении в России. Похоронен Шаинский будет на Троекуровском кладбище Москвы.

11:50

Последние несколько лет Шаинский жил в США; у него диагностировали рак мочевого пузыря, композитор перенёс несколько операций. Он умер в больнице города Сан-Диего (Калифорния).

Композитор Владимир Шаинский в день своего 80-летия у себя дома, Москва, 12 декабря

11:40

Шаинский родился в 1925 году в Киеве, учился в Московской консерватории имени П. И. Чайковского, закончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени У. А. Г. Гаджибекова. Он прославился как автор взрослых и детских песен, музыки для фильмов и мультфильмов. Среди его работ — «Вместе весело шагать», «Дважды два - четыре», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Две звезды». В 1986 году он получил звание народного артиста РСФСР

11:30

В московском Доме композиторов проходит церемония прощания с композитором Владимиром Шаинскому. Он скончался 25 декабря 2017 года на 93-м году жизни.

Здание Московского дома композиторов, где проходит церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским