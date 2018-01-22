Прощание с Владимиром Шаинским

«Я выросла на песнях Владимира Яковлевича. Мой отец - сам композитор, знал Шаинского, общался с ним и много рассказывал о нем, когда я была ребенком. Доброта, помноженная на юмор - очень большая редкость среди людей. Это то, что было у Шаинского. Когда я приехала в Москву много лет назад из Узбекистана, то стала жить на улице Гиляровского по соседству с Владимиром Яковлевичем. Часто с ним встречалась, когда он шел в Дом композиторов или просто на рынок. Мы часто разговаривали. Он все время говорил: «Азизка, когда ты меня научишь готовить плов?». Однажды я даже пришла готовить плов, но мы так заговорились и запелись у рояля, что уже было не до плова», — сказала певица Азиза.