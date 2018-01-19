Высоцкий. 80. Перезагрузка

25 января исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Эта юбилейная дата будет отмечаться достаточно широко, а главной площадкой станет Дом Высоцкого на Таганке, сообщается на официальном портале мэра Москвы. До 31 января здесь проходит выставка «Я, конечно, вернусь…», где представлены портреты артиста и работы, написанные по мотивам его песен и ролей в спектаклях.

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20 января в Доме Высоцкого состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Я люблю — и, значит, я живу!», в рамках которого молодые авторы смогут выступить со своими произведениями в номинациях «Поэзия», «Авторская песня» и «Художественное слово». А 28 января будет показан спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир...», созданный по мотивам книги Марины Влади «Владимир, или прерванный полет» и произведениям Высоцкого. Автор идеи и режиссер — Валерий Золотухин.

Еще один памятный концерт 20 января ожидается в Доме Гоголя. Здесь прозвучат песни Высоцкого, устроят литературные чтения и покажут архивные видеозаписи с участием артиста. «Газета.Ru» рассказывает о других мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате.





Высоцкий в театрах и библиотеках

Спектакль «Беги, Алиса, беги»

Театр на Таганке подготовил к юбилею своего самого известного актера неожиданную премьеру — 2 февраля зрители увидят новый спектакль режиссера Максима Диденко «Беги, Алиса, беги».

В основе постановки — культовая музыкальная сказка Владимира Высоцкого «Алиса в Стране Чудес».

Над проектом, подготовка которого шла почти год, работала звездная команда: в роли Королевы — Ирина Апексимова, драматург — Валерий Печейкин, композитор — Иван Кушнир, художник — Мария Трегубова. Предпремьерный показ пройдет 25 января. Первыми зрителями спектакля станут участники краудфандингового проекта на портале Planeta.

Театр «Содружество актеров Таганки» тоже не обойдет юбилей стороной и покажет спектакль «ВВС. Высоцкий Владимир Семенович».

Постановка вышла 20 лет назад и с тех пор уверенно собирает аншлаги.

Кроме того, гости театра увидят выставку, на которой будут представлены уникальные документы из архива театра.

На сцене театра Пушкина 25 января пройдет единственный показ восстановленного дипломного спектакля «Горький. Дно. Высоцкий», который поставил курс Евгения Писарева (Школа-студия МХАТ, выпуск 2017 года). Режиссер — Борис Дьяченко.

В спектакле Горький переплетается с Высоцким, а песни последнего поют на все лады — хором, поодиночке, дуэтом, квартетом.

В библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна в этот день покажут фильм «Плохой хороший человек» (1973), где Высоцкий сыграл одну из ярких своих ролей — зоолога фон Корена.

Всего в столичных театрах, культурных центрах и библиотеках запланировано более двух десятков юбилейных мероприятий. Подробная программа опубликована на портале мэра Москвы.





Высоцкий в Кремле

Анна Коонен Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды»

Режиссер Московского Губернского театра Сергей Безруков представит на сцене Кремлевского дворца музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» — совместный проект с Домом Высоцкого на Таганке. «На своих концертах Высоцкий говорил: «Пожалуйста, включите свет в зале, у нас ведь не такой концерт, как в Кремле, туда меня еще не пускают...»

Нам очень хотелось в день 80-летия Владимира Семеновича сыграть этот спектакль о нем именно в Кремлевском дворце, чтобы его песни прозвучали в Кремле»,

— говорится в пресс-релизе театра.

В основе спектакля, который, как пазл, раскладывает на эпизоды жизнь артиста, — воспоминания современников, малоизвестные факты из жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. В исполнении актеров прозвучат самые знаменитые песни Высоцкого: «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду», «07» «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и многие другие.

«Большинство из тех, кто будет читать и петь песни Высоцкого в нашем спектакле, — это уже другое поколение, молодые люди, которые родились и выросли после смерти Высоцкого и даже после развала СССР. Для меня было важно, чтобы они пропустили через себя Высоцкого: его потрясающую искренность, его нерв и эмоциональный накал, его песни и стихи. В этом мне кажется неразрывная связь, преемственность поколений: если мы не разорвем эту ниточку, то стихи Высоцкого будут читать и через сто лет», — пояснил Сергей Безруков.





Высоцкий на телевидении

Дирекция Кино Кадр из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В юбилейные дни Высоцкого на телевидение будет не слишком много — некоторые телеканалы вообще не заметят юбилея, — но поклонники великого барда и актера тоже найдут, что посмотреть. Канал «Россия 1» 26 января покажет документальный фильм Александра Рогаткина «В гости к Богу не бывает опозданий…», в котором автор обещает рассказать, был ли Высоцкий борцом, бунтарем, антисоветчиком или гением, встроенным в систему, а также показать уникальный видеоматериал и представить малоизвестные факты о своем герое.

На Первом будет целая подборка программ, так или иначе связанных с Высоцким.

В пятницу, 26-го, канал покажет церемонию вручения премии Фонда Высоцкого «Своя Колея». Эта наград была учреждена в 1997 году по инициативе сына барда, Никиты Высоцкого, а вручается она тем, кому, по мысли организаторов, захотел бы посвятить песню сам Владимир Высоцкий.

В субботу, 27 января, на Первом — день Высоцкого. Утром канал покажет фильм «И, улыбаясь, мне ломали крылья», в котором, опираясь на редкие кадры хроники и фотографии, речь пойдет о новых, неизвестных страницах жизни поэта и артиста; в картине приняли участие Марина Влади, Вениамин Смехов, фотограф Александр Стернин, бизнесмен Андрей Гавриловский, выкупивший посвященный Высоцкому архив Влади.

В «Живом Высоцком» будут показаны старые записи, сделанные в «Останкино» в 1980-м, — за полгода до смерти Высоцкий приехал к Эльдару Рязанову для участия в передаче «Кинопанорама».

А затем в программе «Последний год» можно будет проследить последний год жизни Высоцкого — с клинической смертью на гастролях в Бухаре, лечение в парижской клинике, работа в театре до последнего дня и самое последнее интервью, данное за две недели до смерти японскому телевидению.

Завершит этот день художественное переосмысление событий в Бухаре — фильм Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой», снятый по сценарию Никиты Высоцкого. Заглавного героя сыграл Сергей Безруков, а в других ролях снялись Оксана Акиньшина, Андрей Смоляков, Дмитрий Астрахан, Иван Ургант, Максим Леонидов, Андрей Панин, Владимир Ильин, Сергей Шакуров.