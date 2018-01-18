Нужна нам эта Британия

43 год нашей эры. Римские легионы под командованием генерала Авла Плавтия (Дэвид Моррисси) преодолевают Ла-Манш и высаживаются в Британии. Они нападают на небольшое поселение кельтов во время праздника летнего солнцестояния, только что прошедшей обряд взросления Кэйт (Элеонор Уортингтон-Кокс) видит смерть сестры и пленение отца, но ей удается сбежать. Она встречается с изгнанником Дивисом (Николай Ли Кос), который откровенно тяготится заботой о молодой девушке.

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Завоевать Британию будет легко, решил после первых стычек Плавтий. Племена кельтов ненавидят друг друга, королева Антедия (Зои Уонамейкер) и король Пелленор (Иан Макдермид) лучше договорятся с римлянами, а не друг с другом – у них давняя вражда, во время которой погибли многие, так что простое примирение невозможно. И даже задуманная свадьба наследников превращается в кровавую бойню.

Римляне тем временем показывают, что готовы на переговоры – они обсуждают возможность сотрудничества с Антедией и дочерью Пелленора Керрой (Келли Райлли). Но в будущей войне есть и третья сторона — друиды, у которых в активе много мистики и недоступных простым смертным (даже римлянам) тайных обрядов и которыми руководит демонически зловещий Веран (Маккензи Крук).

Британский канал Sky1 и Amazon Prime Video представили совместный сериал «Британия» – фантазию на историческую тему, в которой реальные события смешаны со сказками и легендами.

Amazon Studios

Примерно каждая первая страна, в которой есть собственное производство телевизионного контента, в какой-то момент решает снять ответ «Игре престолов». Популярная даже среди зрителей, которые обычно к фэнтези относятся равнодушно, масштабная сага о придуманном писателем Джорджем Р.Р. Мартином мире Вестероса и борьбе за трон Семи королевств стала своеобразным мерилом качества и синонимом успеха на телевидении.

В принципе, «ответом «Игре престолов» объявляется любой сериал, действие в котором происходит в условном Средневековье и герои которого сражаются на мечах.

Но свои секреты «Игра престолов» пока что не раскрыла, кажется, даже своим авторам – не говоря уж о тех, кто не вовлечен в процесс работы над ним, а издалека наблюдает впечатляющие результаты. Поэтому все новые релизы, которые более или менее выделяются из общего сериального потока, вот уже семь лет (а премьера экранизации «Песни льда и пламени» состоялась в далеком уже 2010 году) сравниваются именно с «Игрой престолов».

HBO, кстати, чувствуя приближающийся финал саги, намеченный на 2019-й, судорожно ищет адекватную замену, но пока что не может найти.

«Британию» сравнивать с «Игрой престолов» легко.

Правда, действие здесь происходит не в Средние века, а в античное время, но суть от этого не меняется. Взяв за основу реальное историческое событие – завоевание кельтских племен Британии древнеримскими войсками, посланными императором Клавдием, — авторы сериала создали свой мир, населенный, по большей части, сказочными персонажами.

Конечно, римский военачальник (его упорно называют генералом) Авл Плавтий – тоже историческая личность, он действительно командовал войсками во время новой (первым был Цезарь в 50-е годы до нашей эры) попытки завоевания богатого оловом острова. Но вряд ли стоит представлять вторжение римлян именно так, как оно показано в «Британии» — в конце концов, это не историческая реконструкция, которыми регулярно занимаются History или BBC.

Аналогий с «Игрой престолов» в «Британии» много – это и маленькая девочка, лишившаяся семьи и прибившаяся к страннику (сюжетная линия Арьи Старк), и весьма странные отношения в семье короля Пелленора (почти Ланнистеры, но без инцеста), и не чуждые мистики дикие племена (дотракийцы, разумеется). Все это смешивается с более поздними легендами о короле Артуре и сказками об обладающих неведомой силой друидами, которых настоящие римляне смогли победить только через несколько десятков лет после начала войны.

Amazon Studios

Получается довольно любопытный коктейль, который даже самые отчаянные фанаты «Игры престолов», пожалуй, смогут смотреть без содрогания.

Но, несмотря на схожесть сюжетных ходов и героев, «Британия» не следует слепо за «Игрой престолов» — и не только потому, что на такой же размах у авторов британского сериала не хватило денег. Просто в какой-то момент в сериале появляется собственный мир, за эволюцией которого следить как минимум интересно – пусть даже битвы оказываются слишком скупыми, кровь рекой не льется, главные герои пока что живы, а волшебство друидов показано более чем условно.

Другое дело, что для создания того же эффекта можно было использовать не факты, надерганные из учебника истории и скомпилированные со сказками, а литературный первоисточник – что, кстати, стало одной из причин успеха «Игры престолов». Например, темное фэнтези Джо Аберкромби (тоже британец, между прочим) из цикла «Первый закон», в котором кровь и секс смешаны в нужны пропорциях, но для которого пока не нашлось ни HBO, ни Бениоффа с Уайссом.