Дочь припомнила Вуди Аллену изнасилование

Аллен стал объектом внимания общественности после того, как в конце декабря прошлого года его приемная дочь Дилан Фэрроу опубликовала на страницах издания The Los Angeles Times открытое письмо, в котором напомнила, что еще в 1992 году обвинила его в изнасиловании.

Впервые она публично заговорила об этом в 2014 году, написав колонку для The New York Times.

Это произошло после того, как Вуди Аллен получил награду за выдающийся вклад в индустрию развлечений на премии «Золотой глобус». Осенью 2016 года Дилан поддержал ее брат, журналист Ронан — единственный кровный общий сын актрисы Мии Фэрроу и Аллена, которые состояли в гражданском браке.

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Пара рассталась в 1992 году. Одной из причин стало то, что Миа нашла у супруга откровенные снимки ее (не Аллена) приемной дочери Сун-И. В 1997-м Вуди Аллен женился на Сун-И.

Примечательно, что именно Ронан Фэрроу ответственен за начавшийся в Голливуде скандал.

Несколько его расследований о Харви Вайнштейне, опубликованных в The New Yorker, положили начало масштабной общественной кампании против сексуальных домогательств #MeToo.

Сам Ронан отмечает, что дальнейшие расследования в отношении Аллена необходимы, однако сам он не считает, что имеет право ими заниматься, — по вполне очевидным причинам.

В своей статье «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?» Дилан обвинила голливудское сообщество в двуличии: в то время как Вайнштейн, Кевин Спейси и другие фигуранты скандала уже распрощались со своей репутацией, на Аллене происходящее никак не отразилось.

«Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и повел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие, — написала Фэрроу. — Пока он это делал, он говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж и он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами».

После развода с женой Аллен пытался получить права на опеку, однако у него не получилось этого сделать, так как всплыла эта история. Однако до суда дело так и не дошло.

«Ни одного хищника не может оправдывать его талант или гениальность. Ни одна скала не должна остаться непоколебимой, — написала Дилан в своем твиттере. — Принципы движения нужно применять ко всем без исключения».

После этой публикации среди работников индустрии начались некоторые подвижки. В частности, актриса и режиссер Грета Гервиг заявила, что больше ни за что не будут сотрудничать с Алленом.

«До недавнего времени я не представляла, что своими действиями приношу столько боли незнакомому человеку. Прости меня, Дилан! Я тебя полностью поддерживаю», — заявила Гервиг, которая в 2012 году снялась в ленте режиссера «Римские приключения».

Сожаление из-за прежнего опыта работы с Алленом высказали также Ребекка Холл («Дождливый день в Нью-Йорке», «Вики Кристина Барселона»), Мира Сорвино («Великая Афродита»), Эллен Пейдж («Римские приключения»), Дэвид Крамхолц («Колесо чудес») и Гриффин Ньюман («Дождливый день в Нью-Йорке»).

Кроме того, снявшийся в «Дождливом дне в Нью-Йорке» (он должен выйти в этом году) Тимоти Шаламе заявил, что передаст свой гонорар нескольким благотворительным организациям, в том числе Timeʼs Up. Он отметил, что осознал, что «хорошая роль не единственное основание согласиться на съемки».

Ребекка Холл сообщила, что уже пожертвовала полученные средства фонду Timeʼs Up.

«Я вижу не только то, насколько сложна эта тема, но и что мое сотрудничество с Алленом заставляло другую женщину чувствовать, что ее заткнули и проигнорировали», — объяснила актриса свое решение.

Гриффин Ньюман еще осенью перечислил средства организации по борьбе с сексуальным насилием RAINN.

Впрочем, не все приняли сторону обвинения. Актер Алек Болдуин выступил в поддержку Аллена и назвал «отречения» от режиссера несправедливыми, а также напомнил, что в отношении режиисера было проведено расследование и никаких обвинений предъявлено не было.

Актер также задался вопросом, возможно ли поддерживать жертв педофилии и сексуальных домогательств и вместе с тем верить в невиновность Аллена. Сам Болдуин считает, что это возможно.

Вуди Аллен отрицает все обвинения и утверждает, что Миа Фэрроу внушила Дилан эту историю.