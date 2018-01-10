Снимаю и порчу

Во время подготовки к зажигательной вечеринке Света (Мария Машкова) падает с балкона и повреждает позвоночник. Теперь она прикована к инвалидной коляске, ей нужна дорогая операция — и она пытается найти деньги на нее. Но ее увольняют с работы по продаже косметики, средств нет даже на оплату квартиры, а попытка наладить жизнь с помощью найденной в сети ведьмы оборачивается лишь потерей и так невеликих сбережений. Зато этот неудачный опыт помогает Свете найти решение. С помощью подруги Иры (Анна Котова-Дерябина) она создает образ колдуньи Светозары, дает объявление и начинает по скайпу общаться со страждущими, которые хотят приобщится к миру всего необычного и расстаться со своими деньгами.

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На канале ТНТ начался показ сериала «Света с того света» — комедии о прикованной к инвалидному креслу девушке, которой пришлось стать экстрасенсом, чтобы заработать на операцию.

Пресс-служба ТНТ

Со времен объявления о новой концепции развития «Газпром-медиа холдинга», по которой все серьезные и драматические сериалы отправлялись на канал ТВ-3, а ТНТ отказывался от экспериментов с форматами и снова становился молодежным и развлекательным, прошло уже больше года. ТВ-3 пока отметился вторым сезоном сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» (он должен был изначально выходить на ТНТ), выпуском в кинотеатрах — и весьма успешным — первой части «Гоголя» (в конце декабря 2017-го фильм показали и по ТВ в задуманном изначально формате). На ТНТ же премьер стало ощутимо меньше, но старые проверенные хиты вроде «Ольги» (в этом сезоне вышел второй сезон) и «Физрука» (четвертый сезон, который завершил всю эпопею) не подвели, да и новинки (например, «Адаптация») пришлись вполне ко двору.

Новый год ТНТ начал с новой комедии, которая, очевидно, была вдохновлена старыми удачными сериалами.

«Света с того света» наследует эстетике «Реальных пацанов» — дрожащая камера, которая следует за героями, куда бы они не направлялись, и требуется время, чтобы привыкнуть к картинке на экране. Не дрожит только экран компьютера, на котором новоявленный экстрасенс общается со своими клиентами — но это и совершенно другая жизнь, в которой нет места инвалидной коляске и периодически заканчивающимся деньгам, которые в совокупности и составляют львиную долю движущей силы сюжета «Светы».

Впрочем, «Реальные пацаны» были не о ручной камере — и не просто так этот сериал стал для Перми в определенном смысле культовым.

Фоторепортаж: Кадры из сериала «Света с того света» __is_photorep_included11603750: 1

В «Свете» примет какого-либо города нет, а персонажи живут в нарочито безликой среде. И даже трудности быта людей, передвигающихся на колясках, в сериале показаны как бы между прочим — фактически, этой проблеме посвящена одна небольшая сценка, в результате которой главная героиня и становится на путь исцеления страждущих на расстоянии. Даже возмущение приглашенного на свидание мужчины, с которым Света познакомилась в интернете, касается не того, что она не может ходить — а того, что она за два месяца общения не сказала ему об этом.

При этом все персонажи говорят очень много, но зрителю от этих длинных монологов достается мало, словно придумав исходную ситуацию, авторы сериала на этом и остановились. В этом смысле «Света с того света» больше напоминает не «Реальных пацанов», а прошлогоднюю премьеру ТНТ — сериал «Филфак», в котором тоже нет зажигательных диалогов и запоминающихся цитат. Но есть та же рафинированная реальность, в которой отсутствие работы по причине серьезной травмы — временное и преходящее явление, которое не стоило бы внимания, если бы в результате Света не надела яркий парик, не украсила комнату яркими гирляндами и не дала объявление о том, что она по скайпу снимает проклятия и насылает порчу.