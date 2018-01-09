«Нелюбовь» выбрали в Британии

Драму «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева о жизни современной московской семьи, переживающей мучительный развод, номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

«Нелюбовь» попала в категорию «фильм не на английском языке», сообщается на официальном сайте премии.

В этой же номинации представлены «Она» Пола Верховена, «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, южнокорейский эротический триллер «Служанка» режиссера Пан Чхан Ука и «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фахради.

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BAFTA часто считают одним из главных индикаторов «Оскара» — наравне с наградой Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Разумеется, прогнозы дело неблагодарное, и часто те картины, которые выделяет одна премия, проходит совершенно незамеченной теми, кто голосует на другой.

Наглядным примером можно считать категорию «фильм на иностранном языке» — в этом году общим знаменателем оказалась российская «Нелюбовь» и немецкая «На пределе» Фатиха Акина, которые попали и в декабрьский шорт-лист «Оскара» (состоящий из девяти лент — в конце января их останется пять), и в номинацию «Золотого глобуса». Правда, с «Глобусом» картина Звягинцева уже разминулась — объявление лауреатов этой награды состоялось в воскресенье, 7 января, и приз достался картине Акина.

Впрочем, на «Золотом глобусе» особенным успехом пользовались фильмы о сильных женщинах — лучшей драмой, к примеру, стала «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», лучшей комедией — «Леди Берд», а лучшим режиссером — снявший «Форму воды» Гильермо дель Торо.

Отсюда и выигрыш в иностранной категории «На пределе», в центре сюжета которого — женщина, мстящая за погибшую во время теракта семью.

BAFTA традицию поддержала и, видимо, окончательно обозначила те фильмы, которые смогут претендовать на «Оскар», номинанты которого будут названы 23 января. Конечно, та номинация, в которой может присутствовать «Нелюбовь», после британских киноакадемиков оказалась в запутанной ситуации, но вряд ли Американская киноакадемия упустит возможность отметить и «Квадрат» шведа Робера Этлунда (Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля), и «На пределе».

Что касается собственно BAFTA, то лидером по количеству номинаций стала «Форма воды» дель Торо.

Картина в жанре «фэнтези» рассказывает о скромной немой уборщице (Салли Хокинс) с секретной военной базы, сумевшей подружиться с непонятным существом. Лента претендует на 12 наград, в числе которых — «лучший фильм», «лучший режиссер», «лучшая актриса», «лучшая актриса второго плана».

У «Формы воды», кстати, два «Золотых глобуса» — кроме Гильермо дель Торо награду за лучшую музыку к фильму получил композитор Александра Деспла.

По девять номинаций — у картины «Темные времена» и триумфатора «Золотого глобуса» — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха.

Среди заявленных категорий — «лучший фильм», «лучший британский фильм», «лучший режиссер», «лучшая актриса» и «лучший актер второго плана».

Картина Макдонаха тоже о женщине — мать-одиночка (выигравшая «Золотой глобус» за эту роль Фрэнсис Макдорманд) пытается заставить полицию найти убийц ее дочери — с помощью огромных билбордов. Всего «Три билборда...» получили четыре награды из шести возможных — кроме «лучшего фильма» и «лучшей актрисы в драме» картина выиграла номинации «лучший актер второго плана» (Сэм Рокуэлл) и «лучший сценарий» (сам Макдонах, получивший такую же награду на Венецианском кинофестивале).

Кроме картин «Форма воды», «Темные времена» и «Три билборда…» за победу в номинации «лучший фильм» поборются «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

«Дюнкерк» представлен в восьми номинациях BAFTA.

Столько же, кстати, у фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева — продолжения культовой экранизации романа Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах».

71-я церемония вручения BAFTA состоится в воскресенье, 18 февраля, в лондонском Альберт-холле. Ее проведет актриса и модель Джоанна Ламли. На этом посту она заменит актера и писателя Стивена Фрая, который был ведущим премии в течение двенадцати лет.