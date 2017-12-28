Праздник для художников: 10 картин про Новый год

Наташа Виллон. «Предновогоднее метро»

Наташа Виллон. «Предновогоднее метро »

Художница Наташа Виллон родом из Орла. Училась театральному дизайну в Орловском художественном училище, работала на Жостовской фабрике, а в 2001 году эмигрировала в Сиэтл (США). С тех пор увлекается русскими сюжетами, часто изображает свое деревенское детство, животных и детей, которых стала по-новому чувствовать с рождением дочки.

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Александр Гуляев. «Новый год»

Александр Гуляев. «Новый год»

Советский художник Александр Гуляев родился в Алтайском крае, учился в Ташкентском художественном училище, а потом перебрался в Ленинград, где окончил институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Известен своими историческими, военными, портретными и пейзажными работами. Картины художника пользуются особенным спросом у западных коллекционеров.

Татьяна Еремина. «Предновогодние хлопоты»

Татьяна Еремина. «Предновогодние хлопоты»

Известная советская художница, иллюстратор и плакатист Татьяна Еремина — любимая ученица Дейнеки и коренная москвичка. Ее детство прошло в арбатских переулках, потом была учеба в училище (сейчас Московское академическое художественное училище — «Газета.Ru»), из которого будущую художницу отчислили за курение по статье «плохое поведение». Зато Суриковский институт она окончила с красным дипломом. Рисовала плакаты на военные темы, изображала детей, много иллюстрировала детские книги и журналы, среди которых «30 дней», «Смена», «Мурзилка».

Егор Зайцев. «Рождественская елка»

Егор Зайцев. «Рождественская елка»

Еще один талантливый художник из Орла. Егор Зайцев родился в 1967 году, учился в Московском академическом училище памяти 1905 года, после которого окончил Суриковский институт. Работал в мастерской Алексея и Сергея Ткачевых в Российской академии художеств и даже участвовал в росписи храма Христа Спасителя. Трогательная и по-своему пронзительная картина «Рождественская елка» (1996) представлена в экспозиции Института русского реалистического искусства.

Борис Кустодиев. «Елочный торг»

Борис Кустодиев. «Елочный торг»

Художник Борис Кустодиев в представлении не нуждается. Каждый хоть раз в жизни видел его «Купчиху», «Портрет Шаляпина» или «Масленицу». Он родился в империи, а умер в СССР. Прославился своими портретами, много путешествовал — не только по европейским странам, но и по обычным дальним деревням — внимательно изучал русскую провинцию, изображая ее в ярких, как лоскутное одеяло, работах. Праздничная суета, сказочная зима, нарочитая игрушечность — картина «Елочный торг» (1918) находится в собрании Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

Инге Леек. «Веселые старушки»

Инга Леек. «Веселые старушки»

Инге Леек — художница, иллюстратор и по совместительству садовник из Финляндии. Детство художницы прошло в Хельсинки. По соседству жили две пожилые женщины, которые и стали прототипом веселых «старушек» Фифи и Анни — Инга придумала их в 2003 году. Серия открыток и календарей с бабушками, разбитая по сезонам, пользуется популярностью во многих странах мира.

Александр Левченков. «Утро Нового года»

Александр Левченков. «Утро Нового года»

Александр Левченков — современный художник из подмосковной Электростали. После окончания Федоскинского училище миниатюрной живописи учился в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. Именно в собрании этой Академии и находится картина «Утро Нового года».

Вигго Юхансен. «Счастливое Рождество»

Вигго Юхансен. «Счастливое Рождество»

Датский художник, профессор живописи, директор датской Академии художеств в Копенгагене Вигго Юхансен увлекался идеями Клода Моне, выставлялся в Париже, писал сцены из семейной жизни, экспериментировал со светотенью и был, ко всему прочему, одаренным музыкантом. «Счастливое Рождество» (1891) — одна из самых известных работ художника.

Ирина Рыбакова. «Новогодняя елка в деревне»

Ирина Рыбакова. «Новогодняя елка в деревне»

Работы художницы Ирины Рыбаковой, уроженки Вышнего Волочка (Тверская область), выставлялись в галереях Мексики, Франции, Великобритании, Германии, Китая, России. Детство и юность Ирины прошли в деревне Новое Котчище, неподалеку от дома творчества художников «Академические дачи», созданного в свое время Репиным. Первыми учителями девочки стали ленинградские художники Лия Острова и Петр Страхов — их дача находилась по соседством с бабушкиным домом. Свое образование она продолжила в Костроме, где позже работала художником-реставратором в местном филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря.

Валентин Губарев. «Новогоднее»

Валентин Губарев. «Новогоднее»

Выпускник Московского полиграфического института Валентин Губарев — известный белорусский художник, в послужном списке которого работа в издательстве, персональные выставки во Франции и контракты с международными галереями.

Его картины находятся в музеях и частных коллекциях разных стран и выставляются на аукционах в Париже, Лондоне, Вене. Виктор Губарев — член Белорусского Союза художников и немецкой художественной ассоциации «Шедевр». Персонажами своих картин Губарев называет «простых людей, не читавших Гегеля и Канта, но бескорыстных и чистых сердцем».