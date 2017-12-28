«Шоумен» и другие премьеры недели

«Величайший шоумен»

Мюзикл, основанный на биографии американского антрепренера и шоумена Финеаса Барнума, создавшего в середине XIX века знаменитый «цирк уродов» и «шоу-бизнес» в его современном виде. В его цирке показывали трюки женщина с бородой, карлик, великан, — но до сих пор неясно, был ли он первооткрывателем нового жанра «карнавальной культуры» или циничным коллекционером и эксплуататором людей-диковин. Тщеславие в конце жизни привело его в кресло муниципального политика — на этом посту он проявил себя не менее ярко, чем в своем цирке. Главную роль в картине сыграл Хью Джекман, который также сам спел многие песни и исполнил хореографические номера.







«Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен»

Итальянский режиссер Лука Миньеро снял продолжение своей успешной комедии 2010 года «Добро пожаловать на юг», которая принесла ему премию «Давид ди Донателло» (2011). Новая версия — «Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен» — рассказывает о подготовке к Рождеству на маленьком итальянском острове посреди Средиземного моря. Мальчик, который играл в праздничном спектакле роль младенца Христа, вырос. И заменить его некому — на острове уже много лет не рождаются дети. Кто-то из местных жителей предлагает «одолжить» младенца у тунисской диаспоры. Но так как тунисцы — мусульмане, обеим сторонам идея кажется не вполне корректной. Ответ на непростой вопрос пытаются найти монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал.







«Тайная жизнь насекомых»

В мультипликационном мире букашек жизнь кипит под каждым листом. Добрый сверчок Аполлон, попав в королевство насекомых, невольно нарушает спокойствие его обитателей и попадает в плен к кузине королевы — ревнивой и коварной Югетт. Его обвиняют ни много ни мало в похищении самой королевы! Но вскоре Аполлон узнает, что королева Маргарет — такая же пленница, как и он сам.

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Франко-люксембургская полнометражная лента режиссеров Арно Бурона и Антуна Крингса снята по книге детских сказок Крингса из серии «Букашки в волшебном саду». В этой серии выпускались различные настольные игры для детей младшего возраста, а также был снят анимационный сериал, который показывал канал Nickelodeon Junior.