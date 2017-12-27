Новогодние киноканикулы: что посмотреть в праздники

«Праздничный переполох» («Le sens de la fete»), Оливье Накаш и Эрик Толедано

В первый же день новогодних каникул в российский прокат выходит новая работа создателей культовой (уже) картины «1+1» — Эрика Толедано и Оливье Накаша.

В последнее время французскую комедию в ее практически первозданном виде редко встретишь в расписании кинотеатров — посему идти на «Праздничный переполох» однозначно стоит.

Макс (Жан-Пьер Бакри) — глава небольшой фирмы по организации мероприятий. К нему поступает заказ — сделать свадьбу в замке XVII века.

Как несложно предположить, по ходу все валится коту под хвост, но в итоге складывается как нельзя лучше.

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Пожалуй, лучшего стимулятора праздничного настроения этой зимой не найти.

«Величайший шоумен» («The Greatest Showman»), Майкл Грэйси

Красочный мюзикл-байопик про американского антрепренера и одну из ключевых фигур американского шоу-бизнеса XIX века Финеаса Тейлора Барнума (Хью Джекман) — основателя знаменитого бродячего «цирка уродов». Если можно было бы снять что-то среднее между «Престижем» и «Ла-Ла-Лендом», это, пожалуй, был бы как раз «Величайший шоумен».

Как заметил Джекман в интервью «Газете.Ru», «Барнум — это человек, изменивший мир, он был примерно как Стив Джобс в наши дни».

«Движение вверх», Антон Мегердичев

У советской сборной по баскетболу появляется новый тренер — Владимир Гаранжин, который мечтает поднять советский баскетбол на мировой уровень.

Едва приступив к выполнению своих обязанностей, он заявляет, что главной целью его команды становится победа над на ближайшей Олимпиаде американцами, которые до этого ни разу не уступали на Играх.

Теперь он должен заставить самих игроков поверить в то, что они способны совершить невозможное.

«Движение вверх» — третий по счету совместный проект телеканала «Россия» и студии Никиты Михалкова «ТриТэ», идейное продолжение «Легенды №17», совершившей пять лет назад маленькую революцию в отечественном кинематографе и подарившей россиянам надежду на его хоть сколько-нибудь светлое будущее.

«Звездные войны: Последние джедаи» («Star Wars: The Last Jedi»), Райан Джонсон

Картина Райана Джонсона продолжает сюжет вышедшего два года назад фильма Джей Джея Абрамса «Пробуждение силы».

Повстанцы и Рей (Дэйзи Ридли) нашли отшельника Люка Скайуокера (Марк Хэмилл), и теперь им вместе с бывшим штурмовиком Финном (Джон Бойега) и пилотом Сопротивления По Дамероном (Оскар Айзек) предстоит вступить в очередное противостояние с Первым Орденом под руководством верховного лидера Сноука (Энди Серкис), а также перешедшим на Темную сторону Силы сыном Хана Соло и Леи Органы (Кэрри Фишер) — Кайло Реном (Адам Драйвер).

Если вы еще не успели сходить на восьмой эпизод главной космической саги в мире, то лучшего времени для восполнения пробела не найти.

«Елки новые», Жора Крыжовников, Александр Карпиловский, Алексей Нужный и Дмитрий Киселев

Шестая часть новогоднего аттракциона, порожденного Тимуром Бемамбетовым.

Структурно все то же, что и в предыдущие разы: несколько новелл про жителей разных уголков России, объединенные духом приближающегося праздника.

Среди режиссеров картины — Жора Крыжовников (и его авторский почерк определенно привнес в «Елки» новизны), Дмитрий Киселев и Александр Котт.

Главные роли снова исполняют Иван Ургант и Сергей Светлаков, а разбавляют этот дуэт Юлия Александрова, Антон Богданов, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис и Дмитрий Нагиев, без которого в наши дни кино снимать уже никак нельзя.