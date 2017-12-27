В Новый год с «Иронией»

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню»

Мосфильм Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

За пару недель до Нового года российские телезрители не на шутку переполошились, некоторые даже кричали про хулиганов, которые зрения лишают. Дело в том, что вдруг отменился показ 31 декабря по Первому каналу фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», и казавшиеся незыблемыми новогодние традиции рухнули, обещая россиянам не самый лучший праздник в жизни. Впрочем, ситуация быстро разрешилась, виновных нашли и даже назвали:

оказалось, что «Ирония...» перебралась на канал «Россия 1», и чтобы нарезать салатики в комфортной и привычной атмосфере, достаточно нажать кнопку на пульте.

В определенном смысле это, конечно, нарушение традиций (до этого фильм десять лет показывал Первый), но с этого года киноконцерн «Мосфильм» решил, что каналы все-таки должны меняться.

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Тем, кому показа по «России 1» мало, могут смотреть «Иронию судьбы» в режиме нон-стоп по кабельному каналу «Дом кино» — начиная с половины третьего ночи и до новогоднего обращения президента. Ну а Первый канал 31 декабря покажет сиквел-ремейк — «Ирония судьбы: Продолжение» Тимура Бекмамбетова, который вышел на экраны в 2007 году и на протяжении нескольких лет был самым кассовым фильмом отечественного проката.

Впрочем, в предновогодний день в программе нашлось место и другим советским кинохитам.

«Россия 1» покажет «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика», «Джентльменов удачи» и «Бриллиантовую руку», а Первый — «Служебный роман», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

ТНТ 31 декабря сделал ставку на свои лучшие шоу — в этот день канал покажет финалы «Танцев», «Битвы экстрасенсов» и «Открытого микрофона», а также выпустит шесть новогодних спецвыпусков лучших развлекательных программ, среди которых — сериалы «Универ» и «САШАТАНЯ».

На НТВ к наступающему году Собаки выйдет второй сезона детективного сериала «Пес», в котором полицейский Максим Максимов (Никита Панфилов) со своим четвероногим помощником (по кличке Пес) продолжит расследование запутанных дел.

СТС выпустит три части «Людей в черном» вперемежку с шоу «Уральских пельменей», а РЕН ТВ почтит память Михаила Задорнова двумя концертами сатирика («Энциклопедия глупости» и «Доктор Задор»), а потом перейдет к первой части музыкального марафона «Легенды Ретро FM» — который, кстати, продолжится и после полуночи.





Самая новогодняя ночь

Максим Ли/Пресс-служба Первого канала Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Критика новогодних шоу после встречи 2017-го к определенным последствиям привела — а насколько эти последствия окажутся серьезными, зрители смогут выяснить совсем скоро. Первый канал еще осенью вместе с социальной сетью «Одноклассники» провел голосование по определению самых популярных исполнителей, в котором приняло участие около полутора миллионов человек. Было выбрано 30 исполнителей, но, как указали на канале, «Новый год на Первом» – это праздник для зрителей всех возрастов, жителей всех уголков страны, поклонников самой разной музыки», поэтому к этой тридцатке были добавлены еще тридцать певцов, певиц и музыкальных коллективов.

В результате получилась «Новогодняя ночь на Первом».

Она пройдет не в привычной студии, а по всей Москве — пять режиссеров снимали в 30 различных локациях (например, в Кремле и парке «Зарядье»), как Полина Гагарина исполняет хит «Драмы больше нет», «Уматурман», Светлана Лобода и Burito катаются на теплоходе, а Натали и IOWA — по Московскому центральному кольцу. Ведущими «Ночи» будут Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Алла Михеева, которые получат в полное распоряжение двухэтажный туристический автобус с Гариком Сукачевым в качестве водителя.

«Россия 1» начнет праздничную ночь «Новогодним парадом звезд» с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым в роли ведущих, в котором обещает свести лицом к лицу Андрея Малахова и Максима Галкина, Юрия Стоянова в качестве двойника Дональда Трампа и Ангелы Меркель.

После полуночи на канале начнется традиционный «Голубой огонек»,

ведущих у которого сразу несколько — Андрей Малахов и Кристина Орбакайте, Николай Басков и Нона Гришаева, Юрий Гальцев и Наталья Медведева, а участниками стали Лев Лещенко и Диана Ди, дуэт Полины Гагариной и Валерии, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Григорий Лепс, Ани Лорак, Aleseev, Егор Крид, Стас Михайлов и многие другие артисты.

PR НТВ

На НТВ основой для новогоднего шоу выбрали проекты «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы» — дети, участвовавшие в этих конкурсах, смогут провести «Супер Новый Год» со звездами отечественной эстрады. К ним приглашены Светлана Лобода, группа «Градусы», Сергей Лазарев, Ёлка, Юлиана Караулова, Нюша и другие артисты. Кроме того, придет и настоящий Дед Мороз, который вместе с каналом весь декабрь путешествовал по России. А ведущими шоу станут ведущие Вадим Такменёв и Александр Олешко.

Продолжит ночной эфир НТВ ностальгический фестиваль Авторадио — «Дискотека 80-х».

Канал СТС в преддверии Нового года покажет «Мандарины, вперёд!» — спецвыпуск «Уральских пельменей», с помощью которого продолжит осваивать праздничный стол (в прошлом году были «Оливьеды»), а потом — до и после полуночи — будет развлекать зрителей шоу «Новый год, дети и все-все-все!». Несмотря на название, передача вполне взрослая — Дмитрий Нагиев в пижаме с машинками и синих плюшевых тапочках как организатор праздника, дети как генератор идей для сценария и звезды как приглашенные артисты. Валерий Меладзе, Ольга Бузовой, Валерия, Глюк'oZа, Ёлки, Сосо Павлиашвили, Сергей Шнуров, «Мисс Мира-2008» Ксения Сухинова и Анфиса Чехова.

ТНТ тоже решил, что традиция на Новый год — лучшее, что можно придумать,

и вот уже в который раз запускает за час до полуночи новогодний баттл «Comedy Club Karaoke Star 2018», в котором сойдутся команды из Comedy Club, «Дома-2», «Импровизации», Comedy Woman, «Студии СОЮЗ», Stand Up, «Однажды в России» и «Универа». Судьями баттла станут Тимати, Сергей Светлаков и Михаил Галустян.





«Истина где-то рядом»

Длинные новогодние каникулы позволяют успеть многое. Правда, в отсутствие новых серий британского «Шерлока» (которые неизвестно, когда появятся, и появятся ли вообще), центральной премьерой выходных станут «Секретные материалы».

Культовый сериал завершился еще в 2003-м, но в 2016-м вышли несколько новых серий приключений агентов ФБР Фокса Малдера (Дэвид Духовны) и Даны Скалли (Джиллиан Андерсон), которые стали десятым сезоном. А в апреле 2017-го шоу решили продлить на полноценный одиннадцатый сезон — он будет состоять из десяти серий, премьера состоится 3 января на американском канале Fox, а уже 4 января новые «Секретные материалы» смогут увидеть и российские зрители — первый эпизод покажет канал ТВ-3. Финал сезона, в котором, кажется, будет развитие романтических отношений между двумя агентами, выйдет 8 марта.

«Россия 1» уже вечером 1-го января представит сказку «Последний богатырь»,

которая вышла в прокат осенью этого года и стала самым кассовым фильмом российского кино. Фильм снимали при поддержке российского офиса компании Disney, режиссеом стал Дмитрий Дьяченко, а в главных ролях снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и Константин Лавроненко.

Пресс-служба «России 1 Кадр из сериала «Лачуга должника»

В субботу, 6 января, весь дневной эфир «России 1» будет занят сериалом Александра Котта «Лачуга должника». Это экранизация одного из самых известных романов советского писателя-фантаста Вадима Шефнера. Павел (Павел Деревянко) в детстве выпил эликсир долголетия и в XXIII веке отправляется в опасную космическую экспедицию, чтобы — в соответствии с теорией зеркальных миров — найти отражение Земли, на которой жив его брат-близнец. В других ролях в картине Евгений Стычкин, Ирина Старшенбаум, Евгений Пронин, Федор Лавров.

Первый канал с 3 по 5 января будет показывать сериал «Сальса».

Главная героиня — успешный банкир Ирина (Алена Бабенко) случайно встречается с преподавателем танцев и начинает учиться искусству сальсы. Много латиноамериканских танцев и экзотических видов, снятых в Доминиканской республике.

ТНТ каждый день собирается посвящать какому-либо одному шоу — на каникулах с утра до вечера в эфире канала будут выходить «Битва экстрасенсов», Comedy Club, «Однажды в России», сериалы «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Универ». А РЕН ТВ покажет все мультипликационные фильмы студии «Мельница» — среди них, разумеется, приключения трех богатырей, трилогия об Иване-Царевиче и Сером Волке и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Кроме того, на канале будет запущена новая кинолинейка «Чёткое кино», в рамках которой выйдут фильмы «Брат», «Брат-2», «Сёстры», оба «Бумера», фильм и сериал «ДМБ» и все части серии «Особенностей национальной…».