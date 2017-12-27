Гоголь, король Артур и Кинг Конг: 20 лучших фильмов года

«24 часа на жизнь»

Реж. Брайан Смрз

Побывавший в российском прокате, но прошедший, увы, мимо зрительского внимания боевик режиссера с замечательной фамилией Смрз — лучшее, что предложил этот год тем, кто ностальгирует по бесшабашному драйву экшн-кино девяностых. Красиво постаревший Итан Хоук здесь играет элитного киллера, который после смерти жены отошел от дел и проводит время на морском берегу в компании бутылки и такого же выразительного тестя (Рутгер Хауэр). Согласно законам жанра, герой соглашается на «одно последнее дело», в ходе которого гибнет, а потом чудесным образом оживает и принимается наказывать бывших работодателей.

«Меч короля Артура»

Реж. Гай Ричи

Несправедливо провалившийся в прокате новый фильм Гая Ричи — его лучшая, пожалуй, работа со времен столь же недооцененного «Револьвера». Режиссер шутя разнес канонический текст Томаса Мэлори «Смерть Артура» на атомы и собрал из него мифологический блокбастер в стиле рейв — с ощутимой инъекцией шекспировских страстей, кунг-фу, шутками про яйца, бешеным саундтреком и великолепным Чарли Ханнэмом в заглавной роли. Жаль, что после коммерческого неуспеха продолжения нам уже не дождаться.

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«Аритмия»

Реж. Борис Хлебников

До «Аритмии» фильмы Бориса Хлебникова были достоянием довольно ограниченного круга поклонников. Но после сериала «Озабоченные» режиссер вернулся в полнометражное кино и сделал свою самую доступную картину, которую в этом году обсуждали не меньше, чем выдвинутую на «Оскар» «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Оно и неудивительно: вместо чернухи и рассуждений о порочности современной русской жизни Хлебников предъявил зрителю нового героя — совершенно современного и в то же время неуловимо похожего на идеалистов из оттепельного кинематографа. Да еще и завернул свое высказывание в легко усваиваемую оболочку романтической комедии, после просмотра которой, в отличие от большинства российских фильмов, зритель чувствует себя по-настоящему хорошо.

«Затерянный город Z»

Реж. Джеймс Грей

До этой картины Джеймс Грей сделал себе имя бытописателя нью-йоркских невротиков, и тут вдруг — историческое полотно об исследователе Амазонии майоре Перси Фоссете, бесследно пропавшем там в начале прошлого века. Картина, впрочем, неоднократно обманывает ожидания. Сначала «Затерянный город» выглядит старомодным кинороманом на два с лишним часа, потом ненадолго погружается в дым и туман войны (с камео любимицы Грея Елены Соловей), а в (грандиозном) финале красиво превращается почти что в джармушевского «Мертвеца». Это тончайшее, штучной выделки кино, оставшееся, к сожалению, непонятым перекормленным блокбастерами зрителем. Отдельного упоминания заслуживают Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, сыгравший главную роль Чарли Ханнэм (настоящий тайный герой этого года) и, конечно, не побоявшийся реализовать все это продюсер Брэд Питт.

«Гоголь. Начало»

Реж. Егор Баранов

Смелый опыт канала ТВ3 по показу собранных в полный метр двух серий из альтернативной кинобиографии великого писателя обернулся не только кассовым, но и творческим успехом. Приключения Гоголя в Диканьке оказались, согласно топонимике, дикими, смешными, а главное — самобытными, несмотря на просившиеся после трейлера сравнения с «Сонной лощиной». Окончательные выводы делать пока рано, но оставшиеся шесть серий уже хочется посмотреть в один присест.

«Дело храбрых»

Реж. Джозеф Косински

Еще один «несвоевременный» фильм, обойденный зрительским вниманием — неожиданный опыт автора «Трона: Наследие» и «Обливиона» Джозефа Козински на реалистическом поле. Основанный на реальных событиях сюжет о погибшей бригаде лесных пожарных — кино не о смерти и даже не о подвиге, а о жизни — в самом лучшем и важном смысле слова. Здесь просятся какие-то слова про «крепкую режиссерскую руку» и «блестящие актерские работы» — все это здесь действительно есть, но куда более весомый аргумент — намертво отпечатавшиеся в памяти два десятка (!) главных героев, ставших за время просмотра почти родными.

«мама!»

Реж. Даррен Аронофски

Скандал года — ни про один фильм, кажется, критики и публика не ругались так, как про картину Даррена Аронофски, в заглавии которой как никогда уместен восклицательный знак. Он означает, что совершенно не важно, согласны ли вы со взглядом режиссера на мироздание, космогонию и творчество, которые он осмысляет в своем фильме. Куда важнее тот факт, что более насыщенных и резких эмоций, пожалуй, за этот год зрителю не дарил ни один фильм. Ну а Аронофски в очередной раз доказал, что интеллект как необходимое режиссеру качество сильно переоценен. Куда важнее естественное чувство киногении и природное ощущение, что тебе сам черт не брат.

«Вечеринка»

Реж. Салли Поттер

Вышедший под конец года фильм Салли Поттер — идеальный аперитив перед новогодними праздниками. Язвительная сатира на европейское общество разыграна актерами первой величины (Кристин Скотт-Томас, Тимати Сполл, Киллиан Мерфи), но при этом ни разу не скатывается в чистую театральщину, которой грешила, например, «Резня» Романа Полански. Благодаря этому балансу «Вечеринка» по духу напоминает не обличительный левацкий пасквиль, а более нежные образцы жанра вроде «Гаража» Эльдара Рязанова.

«История призрака»

Реж. Дэвид Лоури

Пролетевший мимо российского проката фильм Дэвида Лоури — самая странная и одна из самых нежных картин года. Сюжет заключается в том, что после смерти герой Кейси Аффлека превращается в накрытое простыней с прорезями для глаз привидение, привязанное к собственному дому. Некоторое время он наблюдает за жизнью своей возлюбленной (Руни Мара), потом она переезжает, и вот в этой точке, в которой фильм должен был бы закончиться, и начинается самое интересное. Пересказать дальнейшее нелегко, да и не нужно. Лоури, кажется, специально размывает ясность высказывания и предлагает зрителю любоваться на образовавшиеся кляксы, из которых возникают самые неожиданные образы, постоянно меняющие смысл повествования. История любви и смерти превращается в этюд о творческой энергии, который в свою очередь разлетается на мелкие осколки, а они уже складываются в какое-то с трудом различимое слово. «Вечность», кажется.

«Борг/Макинрой»

Реж. Янус Мец

2017-й был неожиданно богат на большое спортивное кино, но «Борг / Макинрой» — картина про исторический теннисный матч — оказался самым незаметным и лучшим из всех. Поединок Бьорна Борга и Джона Макинроя, состоявшийся в 1980 году, показан режиссером Янусом Мецем как противостояние двух одержимостей — то есть так, как это и происходит в настоящем большом спорте. Сложно представить, что за двумя мужчинами, в поту бегающими по теннисному корту, может быть настолько интересно наблюдать, однако «Борг / Макинрой» с точки зрения напряжения и саспенса даст фору многим триллерам этого года.

«Осколки»

Реж. Алиса Хазанова

Почти демонстративно скромный режиссерский дебют актрисы Алисы Хазановой, тем не менее, видится одним из самых важных российских фильмов года. Психоделическое осмысление жизненного (вообще) и супружеского (в частности) кризиса, снятое в интерьерах нью-йоркского отеля, последовательно очищено от всех признаков конъюнктуры и оттого звучит и смотрится еще более самобытным и неуловимо российским. «Осколки» не только первый и очень многообещающий шаг молодого режиссера, но и доказательство того, какую свободу на самом деле может позволить себе российское кино. Стоит только ее себе разрешить.

«Двуличный любовник»

Реж. Франсуа Озон

Франсуа Озон — один из самых производительных режиссеров в мире, который, как Вуди Аллен, неутомимо выпускает по фильму в год и при этом умудряется удерживать высочайший художественный уровень. Прошлогодний «Франц» примерял хичкоковские приемы на ретро-мелодраму по мотивам классического фильма Эрнста Любича «Недопетая колыбельная». На сей раз Озон внешне более прямолинеен. «Двуличный любовник» — это эротический триллер в духе Хичкока и Брайана Де Пальмы, который заставляет не раз вздрогнуть во время просмотра. Другое дело, что средствами удержания внимания здесь являются не только неопределенность, саспенс и безупречное владение построением мизансцен, но и отменное озоновское чувство юмора. Остается только аплодировать открытой им в фильме «Молода и прекрасна» Марине Вакт за смелость участвовать в этой авантюре.

«Хорошее время»

Реж. Бэн Сэфди, Джошуа Сэфди

В одном из интервью после выхода «Хорошего времени» сыгравший в фильме главную роль Роберт Паттинсон признался, что незадолго до съемок посмотрел «Брата» Алексея Балабанова и держал его в голове, работая над ролью. Его герой, сначала втягивающий умственно отсталого брата в ограбления, а потом кидающийся его спасать, действительно едва ли не самый близкий к Даниле Багрову киногерой за двадцать лет. Однако это обстоятельство — скорее пометка на полях, куда важнее, что фильм братьев Сэфди — незабываемый адреналиновый аттракцион, о смысле которого задумываешься, только переводя дыхание на финальных титрах.

«Удача Логана»

Реж. Стивен Содерберг

Триумфальное возвращение Стивена Содерберга на большой экран после ухода на телевидение — «друзья Оушена в деревне». Эта филигранная авантюрная комедия доказала целесообразность новой финансовой модели, придуманной Стивеном для обхода студийного произвола, а зрителям подарила два часа отличного кино с терпким привкусом родного для Содерберга американского Юга. Детали в этом механизме подогнаны настолько ладно, что можно и не заметить, насколько идеально режиссер умеет собирать актерский ансамбль и каким шедевром смотрится каждая его монтажная фраза (Содерберг традиционно снимает и монтирует самостоятельно). Впрочем, главное впечатление это, конечно, Джо Бабах — пергидрольный пироман, благодаря которому Дэниел Крейг, наконец, вырвался из дорогого бондовского пиджака.

«Моя девушка монстр»

Реж. Начо Вигалондо

Хулиганская по задумке (пьющая женщина управляет японским монстром) фантастическая комедия Начо Вигалондо хороша, прежде всего, не напрашивающимися феминистскими метафорами, а игрой Энн Хэттэуэй, которая в очередной раз подтверждает статус лучшей актрисы своего поколения.

«Время первых»

Реж. Дмитрий Киселев

Космический патриотический блокбастер трудной судьбы сменил по пути к зрителю режиссера (первым был Юрий Быков), но выглядит так, как лучшие фильмы Тимура Бекмамбетова, который значится здесь продюсером. История о первом человеке в открытом космосе Алексее Леонове, которого сыграл Евгений Миронов, поражает и заражает — не догмами и пропагандой, а детским будоражащим восторгом перед неизведанным, которым для космонавта было наполненное звездами безвоздушное пространство, а для автора и зрителя — собственно, кинематограф. После просмотра сравнения с «Гравитацией», в общем, утрачивают смысл — одно дело нештатная ситуация на орбите и совсем другое — снятый от первого лица вылет через тернии политической системы и несовершенной техники прямо к звездам.

«Зови меня своим именем»

Реж. Лука Гуаданиньо

Один из фестивальных (и оскаровских) фаворитов — рассказ о запретной любви в Италии восьмидесятых — своего рода зеркальное отражение начавшего год «Ла-Ла Лэнда». С одной стороны, это насквозь просчитанное и во многом спекулятивное кино: сын профессора археологии влюбляется в папиного ассистента, что немудрено — вокруг все дышит античной чувственностью. Всякий добросовестный студент-филолог расскажет с десяток таких историй, и режиссер Лука Гуаданинью как по линейке, с раздражающей твердостью линий расчерчивает свой рассказ по этим лекалам. Но фильм оказывается умнее и тоньше своего автора — в первую очередь, благодаря сыгравшему главную роль Тимоти Шаламе. Ведь в любви — особенно в самой обжигающей, первой — важен не зов плоти, а взгляд, поворот головы и умение смеяться в унисон, которые нарочно не сыграешь.

«Манчестер у моря»

Реж. Кеннет Лонерган

Из всех участников оскаровской гонки у фильма Кеннета Лонергана оказалось самое долгое послевкусие. Вероятно, дело в том, что историю про обретение почвы под ногами он рассказал, избегая излишнего драматизма и позволив зрителю просто прожить вместе с героями происходящее в кадре. И в этом, конечно, особая заслуга фантастически сыгравшего главную роль Кейси Аффлека, совершенно заслуженно получившего за роль нелюдимого слесаря Ли свою золотую статуэтку.

«Конг: Остров черепа»

Реж. Джордан Вот-Робертс

Американский блокбастер года — отважный прорыв бородатого дебютанта Джордана Вот-Робертса с поля инди-комедий на территорию больших блокбастеров. Дебют в новом качестве более чем удался. «Остров черепа» содержит с дюжину блистательных эпизодов, которые позволяют говорить о том, что у Джеймса Кэмерона появился, наконец, достойный преемник. Впрочем, любые аналитические способности капитулируют перед экосистемой «Острова», в которой гигантские кальмары, ящерицы и прочая фауна во главе со своим королем играют на равных с Томом Хиддлстоном и Сэмюэлом Л. Джексоном.

«Т2: Трейнспоттинг»

Реж. Дэнни Бойл

Камбэк года — возвращение героев, которых уж точно никто не ждал, получилось пронзительным, ностальгическим и очень смешным. Дэнни Бойл, вернувшись в родную Шотландию, будто бы обрел вторую молодость, а похорошевшие с годами Юэн Макгрегор и Роберт Карлайл умудрились быть невероятно достоверными в этом фильме о том, что пока жизнь не кончена, всегда можно торчать на чем-то большем.