Минкультуры: Кобзон больше не эксперт

Первый зампред думского комитета по культуре, певец и народный артист СССР Иосиф Кобзон не включен в обновленный состав экспертного совета Министерства культуры. Приказ о новых членах совета подписал министр культуры Владимир Мединский, сообщает РИА «Новости».

Помимо Кобзона, из совета выведен и замминистра культуры Владимир Аристархов.

Новыми экспертами Минкультуры стали актер и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, глава РАТИ-ГИТИС Григорий Заславский, режиссер Владимир Хотиненко, глава Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор студии «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, председатель Союза композиторов Алексей Рыбников.

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Согласно положению, экспертный совет при Минкультуры может готовить и подавать в ведомство предложения по «реализации государственной политики в сфере культуры и искусства», а также рекомендации о том, кто должен быть награжден государственными наградами и почетными званиями.

Председателем совета является Мединский, а в состав входят также глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин, Никита Михалков (как глава Союза кинематографистов) и Михаил Пиотровский (он возглавляет Союз музеев России).

Конфликт между Мединским и Кобзоном, после которого последний и заявил о своем желании покинуть экспертный совет, случился в начале ноября, когда министр делал доклад на заседании профильного думского комитета.

Причиной была названа необъективность при принятии решений о награждении почетными званиями.

«Мы, члены экспертного совета, понятия не имеем, кто эти артисты из Якутии, из Забайкалья, из других мест, и безжалостно их вычеркиваем, а они очень важны для культуры в своем регионе», — приводит ТАСС слова Кобзона.

Артист добавил, что направил Мединскому письмо, в котором уведомляет министра о выходе как из состава экспертного совета, так и из коллегии при Минкультуры. Отметим, что членство в обоих организациях добровольное.

Перепалка продолжилась через неделю, когда собрался совет по кино при правительстве России. По мнению Кобзона «безобразно, преступно расходуются средства, выделяемые на реставрацию культурных памятников, на создание фильмов и спектаклей», а в качестве примера привел созданный им фонд помощи молодым исполнителям, которому Мединский в грубой форме отказался выделить помещение.

«Я считаю, это оскорбительным. Вместо того, чтобы Минкультуры помогало, они меня «отфутболивают», — приводит «Интерфакс» слова Кобзона.

Кроме того, он снова напомнил о том, что ему стыдно перед избирателями за деятельность экспертного совета и коллегии при Минкультуры. «Я считаю, что мне быть пассажиром в этой телеге было бы стыдно в свои 80 лет», — сказал Кобзон на заседании комитета.

«Я не готов ни единого вашего этого упрека принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны», — ответил на это Мединский, добавив, что Кобзон просил здание ЦДИ, которое уже передано одному из московских музеев. Кроме того, министр заметил, что нельзя представлять к званию народных артистов всех, кто пользуется поддержкой Кобзона.

«У нас квота на народных артистов пять человек. Народный артист — это живой классик, я в этом глубоко убежден. Поэтому когда 285 человек подается, и из них три при поддержке Кобзона, естественно, что из трех проходит один», — уточнил министр. Он добавил, что часто не посещает заседания экспертного совета, чтобы «не давить на решения».

«Поэтому упреки, что все непрофессионалы, это упреки в адрес ваших коллег, извините», — сказал заключил Мединский.

Спор на этом, разумеется, не закончился. Иосиф Кобзон своего решения не изменил и из состава совета вышел – теперь это документально зафиксировано в документах Минкультуры. Состав совета расширен до 33-ти человек – вместо прежних 25-ти.

«Идея заключалась в том, чтобы от каждой отрасли было по два-три уважаемых человека», — приводит «Интерфакс» объяснения Аристархова, сказанные на прошедшем в понедельник, 25 декабря, заседании совета.