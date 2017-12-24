Джедаи не сдаются

Компания «Дисней» явно не прогадала с покупкой «Звездных войн». Конечно, сложно ожидать, что каждый фильм этой франшизы будет приносить по два миллиарда (как было с «Пробуждением силы» два года назад), но и заработанный «Изгоем-один» миллиард вряд ли сильно расстроил продюсеров.

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Кроме того, «Изгой» — это немного другая история (спин-оффы, кстати, так и называются — «Звездные войны: Истории»), а вот развитие этой серии будет, очевидно, идти трилогиями. Как минимум, до тех пор, пока фанаты окончательно не запутаются между «новейшими» и сверхновейшими». Впрочем, «Дисней» (вместе с Lucasfilm) наверняка справится с этой ситуацией — в конце концов, можно будет использовать опыт марвеловской киновселенной. Да и пока особо справляться не с чем — все идет по плану.

Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» выиграл и второй уикенд (с 22 по 24 декабря) в США и стал лидером американского проката с $68,5 млн.

Падение — по сравнению с предыдущими выходными — довольно сильное (69%), но злорадствовать не стоит. Дело в том, что этот уикенд совпал с рождественскими каникулами, которые начались в середине недели. И общие сборы «Последних джедаев» в Америке сейчас составляют $365 млн — это пятое место среди всех фильмов франшизы; и не исключено, что уже через пару дней позади останутся и «Месть ситхов» ($380,2 млн в 2005-м), и «Скрытая угроза» ($431 млн в 1999-м). Конечно, «Пробуждение силы» останется недосягаемой с его $936,6 млн, но вот «Изгой-один» с $532,2 млн должен сдаться — хотя и не сразу.

Общие сборы фильма сейчас составляют $745,3 млн, но аналитики кинорынка сходятся на том, что миллиард долларов «Последние джедаи» соберут уже через неделю, обогнав все тех же «Месть ситхов» ($848,8 млн) и «Скрытую угрозу» ($983,6 млн).

Ну а там и до «Изгоя» недалеко ($1,056 млрд). Подробности этого противостояния внутри «Звездных войн» станут известны после праздников, а вот другие релизы 2017 года, видимо, уже обречены на проигрыш. В американском прокате «Последние джедаи» сейчас занимают четвертую строчку в годовом рейтинге — сразу после «Красавицы и чудовища» ($504 млн), «Чудо-женщины» ($412,6 млн) и «Стражей галактики: Части 2» ($390 млн). Одолеть этих конкурентов будет легко.

Sony Pictures Entertainment (SPE)

Если не считать достаточно легкой — и ожидаемой — победы «Последних джедаев», американский бокс-офис сильно изменился после уикенда. Второе место досталось новинке — приключенческому фильму «Джуманджи: зов джунглей».

Оригинальная картина «Джуманджи» с Робином Уильямсом вышла в 1995 году и стала в определенном смысле культовой; речь там шла о том, что не во все настольные игры стоит играть, особенно если неизвестны их правила. В продолжении «настолки» уже нет, зато есть древняя (по современным меркам) игровая приставка и единственный картридж к ней — разумеется, с игрой «Джуманджи», которая переносит четверых подростков на тропический остров во взрослые аватары.

Фурора фильм с Дуэйном Джонсоном, Джеком Блэком, Кевином Хартом и Карен Гиллан не произвел, но критики признали его достойным внимания (77% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes), а зрители поставили довольно высокую оценку A- (по данным CinemaScore).

За уикенд «Зов джунглей» заработал $34 млн.

Но фильм вышел 20 декабря, и сейчас его сборы в США — $50 млн, а во всем мире — $100 млн. Этого вполне достаточно для надежды, что картина окупится в прокате — ее бюджет составляет $90 млн. Напомним, что оригинальная «Джуманджи» заработала 12 лет назад $262,7 млн.

Третьей по итогам уикенда в США стала музыкальная комедия «Идеальный голос 3» с $20,4 млн. Это продолжение серии фильмов о музыкальном коллективе «Барденские Беллы», который после присоединения к нему Беки Митчелл (Анна Кендрик) одерживает победу за победой в различных соревнованиях.

Непритязательный сюжет тем не менее привлекает зрителей — первые две части при суммарном бюджете в $46 млн собрали во всем мире около $400 млн. Третья серия стоила уже подороже ($45 млн), а вот удастся ли ей пойти по стопам предшественниц, пока не понятно. Мировые сборы картины сейчас составляют $30,2 млн — и этого явно мало для окупаемости. В России «Идеальный голос 3» пока показывать не планируют.

Twentieth Century Fox Film Corporation кадр из фильма «Величайший шоумен» (2017)

И последняя новинка, которая попала в первую пятерку американского бокс-офиса — музыкальная биография «Величайший шоумен», заработавшая за уикенд $8,6 млн.

Картина рассказывает об антрепренере Финеасе Барнуме, который организовал один из самых популярных бродячих цирков XIX века. Главную роль сыграл Хью Джекман, в других ролях заняты Зак Эфрон и Мишель Уильямс, но наличие звезд фильму особо не помогло.

Критики так и не определились, что же они увидели (51% «свежести» на Rotten Tomatoes), зрители хоть и поставили высокую оценку «А», но предпочли сходить на что-то другое. За пять дней в США «Величайший шоумен» собрал всего $13,1 млн, которых очень мало для 84-миллионного бюджета. В России фильм выйдет 4 января.

Впрочем, у мультфильма «Фердинанд» дела идут еще хуже. При 111-миллионном бюджете картина за две недели заработала во всем мире всего $34,1 млн, и вряд ли эта ситуация кардинально изменится. Тем более что собранных на этих выходных $7 млн хватило только на пятое место — и уже следующий уикенд «Фердинанд» закончит на пределами топ-5 американского бокс-офиса.