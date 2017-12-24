«1+1» шесть лет спустя

Филипп (Франсуа Клюзе) — богатый и скромный французский аристократ, у которого после неудачного полета на параплане парализовано все тело. Идрисса (Омар Си) — бедный и за словом в карман не лезущий темнокожий бездельник из Сенегала, у которого после трудного детства и многолетнего курения травки в голове один ветер.

Не собирающийся унывать Филипп нанимает отлынивающего от любой работы Идрисса своей сиделкой, и тут открывается его подлинный талант.

Привязанный к коляске инвалид начинает получать удовольствие от жизни в виде громкой музыки и тайских массажисток, которые становятся в этом доме частыми гостями. Идриссу с работодателем тоже повезло: заработал денег, приобщился к великой мировой культуре и открыл в себе дар к концептуальной живописи.

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В 2011 году эта история покорила весь мир, став одним из самых кассовых французских фильмов. Однако важно другое: спустя шесть лет картина зрительской любви ни капли не растеряла и до сих пор, например, сохраняет место в списке лучших лент по версии IMDb (38 позиция).

Возможно, из-за того, что она основана на реальных событиях, произошедших с бизнесменом Филиппом Поццо ди Борго, владельцем марки шампанского Pommery. Только вместо сенегальца Идрисса в реальной жизни о нем заботился марокканец Абдель.

В итоге сентиментальный Поццо ди Борго написал книгу об их дружбе, которую назвал «Второй шанс», а сентиментальные Толедано и Накаш сняли по ней фильм.

«1+1» получил невероятный зрительский успех у себя на родине: в первые прокатные недели картина обогнала и «Пиратов Карибского моря», и спилберговского «Тинтина», люди выстраивались в очереди перед кинотеатрами, а прокатчикам пришлось срочно допечатывать копии фильма — кажется, его посмотрела вся Франция, исключая только может быть избирателей Марин Ле Пен.

А возможно, — и более вероятно, — дело в особой искренности создателей, с которой они рассказывают о сложившемся в Европе мультикультурном обществе. Прежде европейское кино про инвалидов говорило иным языком, близким к острым социально-политическим высказываниям, избегало легкости: вспомнить хоть «Море внутри», хоть «Поговори с ней».

Толедано и Накаш, обращаясь то ли к родным для себя корням французской комедии, то ли к лучшим представителям американского юмора, идут иным путем, предлагают альтернативный взгляд на современное общество.

Они обвиняют разбогатевшую Европу в том, что она разучилась жить (фактически, парализована), указывают на то, что представители других наций и культур заново учат европейцев радости.

Причем параллельно они стараются проломить барьер вынужденной толерантности, отпуская местами неоднозначные шуточки, однако делают это по-французски элегантно. Впрочем, американская пресса все же уличила создателей «1+1» в трансляции расистских настроений, особо пройдясь по эпизоду с примеркой костюма. Там впервые в жизни одевшемуся в таком стиле Идриссу говорят, что он «похож на Барака Обаму».

Не исключено, что подобные выпады связаны с тем, что эта тема остается больной и для самих американцев (причем с момента выхода «1+1» дела, как мы знаем, только усугубились). Как бы то ни было, права на голливудский ремейк были выкуплены почти сразу же, и он уже вот-вот должен появиться на экранах.

Наконец, у фильма не было бы шансов на подобный успех, если бы не потрясающая магия, возникающая между Омаром Си и Франсуа Клюзе.

Картина сделала Си настоящей звездой — позже он сыграет у тех же Толедано и Накаша в «Самбе» и появится у Мишеля Гондри в «Пене дней».

Надо сказать, в определенный момент при просмотре фильма «Праздничный переполох» начинает казаться, что он должен был появиться и в этом фильме, — очень уж напоминает одна героиня Идрисса из «1+1».

В новой ленте Толедано и Накаша в центре сюжета окатывается организатор мероприятий Макс (Жиль Леллуш). Его задача — устроить для молодой пары свадьбу в старинном замке XVIII века.

Разумеется, все идет не по плану: подчиненные бунтуют, проводка не выдерживает напряжения, мясо протухает в отключенном холодильнике, а до неприличия вредный жених то и дело высказывает свое «фи».

Несчастный Макс, который надеется после этого праздника уйти на покой (как раз в свой день рождения), носится по громадным залам и прилегающей территории и пытается сдержать надвигающуюся катастрофу.

Во всей этой суматохе прослеживается изящная зарисовка на тему современной Европы, а команда Макса предстает эдаким государством в миниатюре — со своими мигрантами, конфликтующими классами, внешними врагами и союзниками.

И хотя исход знаешь наперед (фильм не слишком отходит от привычной канвы «все идет наперекосяк, но в итоге само собой складывается как нельзя лучше»), наблюдать за героями Толеандо и Накаша — одно удовольствие.