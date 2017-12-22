«Даже бык может научиться толерантности»

Анимационный фильм основан на книге Лифа Мунро «История Фердинанда», впервые выпущенной в 1936 году. Это история о быке, которого с рождения готовят к корриде, но волей случая он попадает в любящую семью, понимает, что жестокость не в его природе и, когда приходит время броситься на красную тряпку, отказывается бодаться с матадором, несмотря на улюлюканья и агрессию, царящие на арене. Мунро написал книгу для своего друга Роберта Лоусона, чтобы тот нарисовал иллюстрации. В 1938 году в США книга стала бестселлером и опередила «Унесенных ветром». С тех пор ее перевели на 60 языков и включили в сотню лучших книг для детей. В России книга была издана только недавно - ее перевела Вера Полозкова.





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— Помните, как эта книга впервые попала к вам в руки?

— Я рос в Бразилии, и по телевизору постоянно крутили диснеевский мультик 1938 года «Бык Фердинанд», поэтому историю я знал. Я слышал, что книгу перевели на португальский, но в Рио я ее не видел. Переехав в США, я сразу ее нашел и прочитал старшей дочери перед сном. Это было довольно давно. С тех пор меня не покидала идея сделать свой мультфильм про бычка Фердинанда, который отказывается быть жестоким.

— Вы нашли книгу с оригинальными иллюстрациями Лоусона?

— Да, это классический рисунок чернилами, практически гравюра. Мы же создали нечто иное. Единственное, что мы взяли из оригинала — мост, который появляется в кадре, когда Фердинанда увозят с любимой фермы на корриду. Это реальный мост в Ронде, который есть как в книге, так и в нашем анимационном фильме. Интересно, что несмотря на всю мою любовь к рисованию, меня не сильно взволновали картинки в книге. Мне гораздо интереснее моральная сторона этой истории, ее основной посыл: оставайся тем, кто ты есть. Поэтому я легко отвлекся от оригинальных иллюстраций и начал создавать собственный милый художественный мир Испании и корриды.

— Если говорить про моральный посыл истории, то что в главном герое вам особенно близко?

— Мой отец отлично играл в американский футбол. В школе у него была команда, друзья. Потом была армия и все было чудесно. Но когда родился я, все эти люди решили, что я пойду по стопам отца и стану отличным игроком. Мой первый подарок? Мяч для американского футбола. Остальные подарки? Мячи. Стабильно! Когда я пришел в старшие классы, ко мне в первый же день подбежали тренеры, которые решили, что я отлично впишусь в их команды. Это было ужасно, потому что футбольного гена во мне на было: я пробовал, у меня не получалось. В итоге я рассказал отцу, как мне тяжело дается то, что все ждут от меня футбола, а я хочу рисовать! Года в четыре я начал рисовать - писал маслом, делал комиксы, - мои руки начинали чесаться, если рядом не было ручки или карандаша. Обожаю рассказывать истории.

— То есть история быка Фердинанда, который отказывается делать то, что от него ожидают и следует своему сердцу — это ваша история. А что сказали дети, когда вы прочитали им про Фердинанда на ночь?

— Мы обсуждали прочитанное. Я говорил: «Видишь, бык не хочет принимать участие в корриде. Ему не нравится жестокость. И это нормально», «Да, он большой и сильный и мог бы без проблем насадить матадора на рог, но он решил этого не делать. И это нормально», «Если кто-то к тебе пристает со своим мнением, можно просто уйти, не обязательно использовать жестокость». Многие дети, которые уже видели мультик, спрашивают: «Так почему же бык не стал драться с матадором?» Мой ответ: «Потому что для него — это выбор. Он не в том положении, чтобы драться от безвыходности, он может и подраться.

Его сила в том, что он разрешает себе выбирать. Захочет — будет кровь. Но он не решает проблемы с помощью жестокости. И это главный посыл всей книги».

— Книгу издали в 1930-х, а к корриде в Испании вопросы все те же. Как вы относитесь к этой традиции?

— Важно сказать, что в «Фердинанде» есть бык, матадор, арена, но это анимационный фильм не про корриду, а про то, что личность может выбрать отказаться принимать участие в чем-то, что противно ее природе. Это не про движение за права животных или против корриды, это мультфильм о личном выборе, о толерантности, о быке, который не хочет, чтобы о его качествах судили по его внешнему виду. В конце его принимает даже матадор. Так что в этой истории нет ни ангелов, ни злодеев.

— То есть, в этой архетипичный по сути истории, в отличие от народных сказок, нет плохого и хорошего, но есть разные точки зрения?

— Да, это история про понимание себя, а не про борьбу со злом. Если тебе кто-то не нравится, это не значит, что ты злодей, ты просто думаешь иначе. И это то, о чем я пытался говорить. Я попытался сделать историю, которая бы вдохновила людей на что-то хорошее.

Мы очень хотели, чтобы голос главного персонажа отражал одновременно силу и деликатность, и были очень рады, когда озвучивать Фердинанда согласился Джон Сина (американский рестлер и актер). Он выглядит очень сильным, но его сердце — полно доброты. Настоящий нежный гигант, как и Фердинанд.

— Судя по вашим работам, вы предпочитаете истории о животных, а не о людях. Почему?

— Вовсе нет, просто так складывается работа. Когда я делаю наброски автоматом, а это происходит почти всегда, я рисую, все, о чем думаю. Но когда я погружен в проект о животных, я действительно рисую животных. Работая над «Рио», я постоянно рисовал птиц. Работая над «Фердинандом» — цветы.

Twentieth Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Фердинанд» (2017)

— Кстати, про цветы! В начале фильма есть одуванчик, который Фердинанд бережно растит. Но он не желтый, а красный. Учитывая, что остальные элементы максимально реалистичны, возникает вопрос: почему одуванчик красный?

— В Испании есть разновидность оранжевого одуванчика. Не такого яркого, как в моем фильме. Но я подумал, что красный цвет, учитывая его символическое значение для корриды, несет в себе особенную нагрузку и появляется в мультфильме в наиболее важные моменты, поэтому я хочу красный одуванчик! Я понял это за пару минут до сдачи проекта, и арт-директор чуть не сошел с ума, потому что в течение всей работы одуванчик был желтым и не вызывал вопросов. Увидев его красным, он возопил: «Нет!» Но было поздно. В целом же мы хотели, чтобы природа в мультфильме отражала новейшие технические возможности в анимации. Но мы не собирались наполнять его спецэффектами. Мы хотели передать дух Испании, ее искусства, истории и культуры. И главное — свет! Мы полностью повторили природную игру света и теней в этой части планеты.

— Вы специально ездили в Испанию, чтобы изучать эти явления и наблюдать местную природу. Что больше всего понравилось в этой стране?

— В Испании я частый гость. Мне всегда нравился местный ландшафт — землистые, глиняные цвета, цвета сухой растительности, какие-то особенные оттенки красного и оранжевого. И, конечно, история. Я живу в США и люблю путешествовать по Европе, чтобы наблюдать смесь истории и современности. Мадрид — современный город, а вокруг — средневековые города с миниатюрными замками и мельницами, которые будто сошли со страниц Дон Кихота. Но самое большое вдохновение — доброжелательные люди и отличная еда!

— Люди доброжелательные, а корриду до их пор не запретили. Как считаете, Испания — толерантная страна?

— Знаете, я так глубоко не копал. Толерантность — это такая универсальная штука. Сейчас я вижу, что ее становится меньше. В США, во Франции, России и любых других странах. С одной стороны, любовь и отторжение заложены в природе человека. С другой — толерантности можно научиться в школе, семье, обществе. «Фердинанд» не про Испанию, а про общество в целом, как оно себя видит и какие долгосрочные последствия для него же таит в себе толерантность, а также — как научиться принимать различия между людьми и не бояться их.

Ведь, если посмотреть на детей из разных стран и культур, которые играют вместе, они всегда находят общий язык. Это очень красиво.

— Мультипликация в вашей новой работе тоже очень красива. А какие сейчас тренды в этой сфере?

— В сегодняшнем 3D можно сделать все практически «настоящим», но я стараюсь делать свои работы визуально интересными, вне зависимости от того, реалистично они выглядят или нет. Я стремлюсь создавать истории с узнаваемым стилем, который к тому же был бы классическим. Под классическим я понимаю то, что через десять лет вы будете смотреть, и вам будет интересно, и вас не будет посещать мысль, что это выглядит ужасно, несовременно и никто больше так не делает. Технологии развиваются так быстро, что то, что 15 лет назад выглядело очень реалистично, сегодня выглядит устаревшим. Но если анимационный фильм — это арт-проект со своим стилем, то он никогда не устареет, как не устаревают классические картины, написанные маслом, или книги, написанные в 1930-е, типа «Фердинанда». Посыл этой книги настолько универсальный, что ее можно будет читать детям и через 10 лет.

— То есть вы хотите сказать, что корриду никогда не запретят?

— Классика есть классика, она не устаревает.

— Что случилось с вашим проектом «Криптозоология»?

—Проекты такого масштаба обычно занимают много времени. Некоторые застревают в пути. Это один из них. Но мы все еще не отказались от идеи.