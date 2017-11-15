«Вы заслуживаете такую лабуду и туфту»

Актер театра и кино Дмитрий Дюжев считает, что российские зрители заслужили «дешевые и бездарные сериалы», а также «лабуду и туфту». Об этом Дюжев заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV.

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По словам Дюжева, он «ради развлечения и досуга рискует своей жизнью», после чего оказывается среди зрителей и его место «в последнем вагоне».

«Это все говорит о том, что это правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите», – считает Дюжев.

В 2015 году актер Дмитрий Дюжев дебютировал как театральный режиссер. Он поставил спектакль по пьесе Александра Гельмана «Скамейка» на сцене Московского Губернского театра.

«Дмитрий Дюжев подошел к своему дебюту серьезно: на первых читках побывал автор — Александр Гельман, который рассказал о своем видении персонажей, а к разбору пьесы режиссер подключил и профессионального психолога: вместе с актерами специалист детально разобрал нюансы поведения героев с точки зрения психоанализа», — поделились в театре.

В 2014 году в интервью «Газете.Ru» Дюжев заявил, что не является «актером мейнстрима».

«Мне по характеру сложно специально нравиться, а в мейнстриме это обязательное условие существования в кадре: нужно из кожи вон лезть, чтобы понравиться зрителям. И чем безличностнее фигура, тем лучше для общего мнения. А в авторском кино это все-таки еще и твое размышление, постоянные, напряженные поиски ответов. А кто прав? А в чем прав? А где правда? А чья правда правдивее? То есть какие-то принципиально иные законы. Что касается режиссуры, в своей третьей работе я абсолютно честен перед собой — делаю те вещи, которые мне интересны», — заявил актер.

Известный по ролям в фильме «Жмурки» и сериале «Бригада» Дюжев, по его словам, деконструировал механизм создания массовой культуры.

«Мейнстрим же, напротив, делается по законам зрительского интереса. Грубо говоря, снимается то, что угодно посмотреть тому или иному зрителю, и все зависит от представлений продюсеров о той аудитории, которой нужно понравиться», — заявил актер.

«Так, под семейное кино берутся определенные истории, с определенной музыкой, с определенными шутками. В авторском кино подобные коммерческие расчеты отсутствуют, режиссер руководствуется исключительно своим мнением и иногда прислушивается к мнению съемочной команды», — подчеркнул Дюжев.

Говоря об артхаусном кино, Дюжев призвал уважать художественные решения режиссера.

«Здесь изначально ты приходишь на автора и сам подстраиваешься под его видение, под его стиль и темпоритм произведения. Нравится режиссеру смотреть пять минут на то, как трава колышется, — уважай это; если тебе в этих кадрах мало экшна, пойди на другой фильм», — считает артист.

В 2014 году Дюжев сказал, что именно «все плохо, хуже некуда» стало для россиян критерием класса хорошего кино.

«Вообще это общая тенденция, мода такая — полить грязью, бросить камень, обругать. Это такой дух времени: я имею свою точку зрения и все остальное отвергаю», — отметил актер в разговоре.

В кино Дмитрий Дюжев дебютировал в 2000 году в фильме Александра Атанесяна «24 часа» и в фильме «Изгой» (эпизодическая роль, сортировщик Federal Express в России).

С 2006 года Дмитрий Дюжев — актер МХТ им. Чехова.

В 2011 году состоялся дебют Дюжева в качестве режиссера. Закончив Высшие курсы сценаристов и режиссеров, он снял дипломную работу — получасовой фильм «БРАТиЯ», который участвовал в программе «Кинотавра» в конкурсе короткометражных фильмов.

Позже фильм «БРАТиЯ» получил спецприз жюри на Московском фестивале авторского короткого метра «Арткино» и главный приз на фестивале «Отражение». Также фильм был избран от российских киношкол для участия в международных фестивалях короткого метра во Франции и Германии.

Дмитрий Дюжев также стал 999-м российским артистом, внесенным в украинскую базу «Миротворец».

Актер попал в базу данных из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины» и «незаконной гастрольной деятельности» в Крыму.