Смерть Шапена

В Московском театре на Таганке раскрыли подробности кончины народного артиста РСФСР, кино- и театрального актера Виталия Шаповалова. На официальном аккаунте Театра на Таганке в социальной сети «Вконтакте» сообщается, что Шаповалов скончался на 79-м году жизни, будучи пациентом больницы. В медучреждении Виталий Шаповалов проходил курс реабилитации после перенесенной операции.

Последние несколько дней Шаповалов находился в крайне тяжелом состоянии, но при этом о характере его заболевания не сообщается.

10 ноября сообщество Московского театра на Таганке опубликовало просьбу о помощи — необходимо было собрать денежные средства на проведение дорогостоящей операции Шаповалову.

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Виталий Шаповалов родился 1 мая 1939 года в селе Юрковка Киевской области Украинской ССР.

Театровед Элла Михалева вспоминает, что

Шаповалов был из того поколения, которое принято было называть «детьми войны».

«Отца своего почти не помнит — он погиб в первые месяцы Великой Отечественной. Его первые воспоминания — оккупация; чужая враждебная речь вокруг; злая, натасканная на людей овчарка по кличке Сталин, которой ее хозяева-немцы бросили вместо подстилки детское пальтишко — его пальто. Мать Виталия была украинка. При слове «украинка» сразу возникает образ круглолицей Оксаны — с ямочками на щеках, толстыми косами вокруг головы.

Она была совсем другая: коротко стриженная, в брюках, кепке. Комсомолка тридцатых, эмансипе, обладательница модной в те годы мужской профессии — трактористка. Самостоятельная, независимая, сильная духовно и физически», — пишет театровед.

С детских лет Шаповалов пел и играл на гитаре. Окончил Хабаровское музыкальное училище, где выучился на трубача. «В детстве я в театр не ходил и вообще не знал, что это такое. У меня был выбор — пойти в музыкальное училище или стать футболистом», — рассказывал сам Шаповалов. Роль в принятии решения сыграл случай — удачно «прочитав байку», Виталий был замечен актерами Хабаровского драмтеатра, и ему посоветовали стать актеров.

Демобилизовавшись из армии в звании сержанта, он приезжает в Москву и поступает в Щукинское училище. Из вуза он выпустится в 1968 году

с приставшим там к нему прозвище — Шапен, сокращенное от фамилии.

Сразу же после выпуска Шаповалова приняли в труппу недавно образованного Юрием Любимовым Театра на Таганке, и там он сыграл множество запоминающихся ролей во культовых спектаклях. Например, в «А зори здесь тихие» он играл старшину Васкова, в «Преступлении и наказании» — Свидригайлова, в «Пугачеве» – собственно, Емельяна Пугачева, в «Мастере и Маргарите» — Понтия Пилата, Годунова — в «Борисе Годунове».

Так продолжалось до 1985 года — пока из СССР не был изгнан театральный режиссер Юрий Любимов, вместо которого главрежем Театра на Таганке был назначен Анатолий Эфрос.

Виталий Шаповалов вместе с Вениамином Смеховым и Леонидом Филатовым ушел в труппу московского театра «Современник», там они играл на протяжении двух лет.

В 1987 году произошло возвращение Шаповалова в Театр на Таганке.

В 1969 году Виталий Шаповалов начал свою карьеру в качестве киноактера. Первой ролью на экране стал водитель в «Дороге домой», далее были урядник в «Бесстрашном атамане», матрос в «Ленине в Париже», помещик Ноздрев в «Мертвых душах 1984 года, швейцар в гостинице в комедии «Дежа вю» и многочисленные роли в сериалах. Уже в наше время Шаповалов снимался в «Марше Турецкого», «Каменской 2» и «Каменской 3», «Next». Последняя роль Шаповалова — генерал Леонтьев в историческом сериале «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!», вышедшем на экраны в 2008 году.

Шаповалов как актер характеризовался мастерством перевоплощения, вниманием к жестам, словам и мощным темпераментом. По характеристике одного из коллег по театру, Александра Трофимова, Виталий Шаповалов был «из той редкой породы артистов — из области Бориса Андреева и Павла Луспекаева — вот такой он народный человек».

«Его называют «медведь», «увалень», но когда он играл Свидригайлова на гастролях в Японии, там каким-то образом присутствовала наследница престола из Романовых — Мария Владимировна. Она говорит: «Откуда этот дворянин у вас в труппе?» — рассказывал «Вестям» Валерий Золотухин.

В 2009 году Виталий Шаповалов был травмирован — у него был диагностирован перелом шейки бедра. После этого он был уволен Юрием Любимовым из Театра на Таганке. Вопреки всем ожиданиям, через два года, после ухода Любимова в отставку, он так и не был восстановлен на прежнем месте работы, когда художественным руководителем театра стал Золотухин.