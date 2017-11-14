Больше Эля

16 ноября в Москве сразу в двух музеях — Третьяковской галерее и Еврейском музее и центре толерантности — открывается первая большая ретроспектива Эля Лисицкого, талантливого художника-авангардиста, создателя «проунов», современника Шагала и Малевича, широко известного западному миру и, по иронии судьбы, почти забытого на родине.

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В Еврейском центре толерантности показывают ранние, «доавангардные» работы художника, а в Третьяковке на Крымском валу — его более зрелые, в том числе немецкие проекты 20-х гг. и проуны (значение аббревиатуры «проун» — «проект утверждения нового», «Газета.Ru»).

Всего на выставке в Москве представят около 400 экспонатов

— живопись, графика, фотографии, типографика, иллюстрации, плакаты, коллажи, рукописи. В проекте, кроме Третьяковской галереи, участвуют Художественный музей Базеля (Швейцария), Художественная галерея Морицбург (Германия), Музей Ван Аббе (Нидерланды), Стеделейк-музеум (Нидерланды), Центр Помпиду (Франция), Национальный музей искусств им. Рустама Мустафаева (Азербайджан), РГБ, РГАЛИ, музей им. Бахрушина, Музей Израиля, Музей современного искусства (Греция), частные коллекции, фонд Sepherot Foundation.

Эль Лисицкий, настоящее имя которого Лазарь, родился 22 ноября 1890 года в Смоленской губернии в семье ремесленника Марка Соломоновича и домохозяйки Сарры Лейбовны Лисицких.

Будущий художник много и упорно учился. За плечами Лазаря-Эля — витебская частная школа рисования Юделя Пэна, смоленское реальное училище, Дармштадтская Высшая политехническая школа и Рижский политехнический институт. Во время учебы Лисицкий подрабатывал каменщиком, а получив диплом архитектора, поступил сначала в мастерскую Великовского, а затем — к Роману Клейну.

В 1916-м участвовал в коллективных выставках Еврейского общества поощрения художеств, а через год иллюстрировал книги на идиш — современную прозу и детскую поэзию — став одним из основателей авангардного стиля в еврейской книжной иллюстрации.

Попутно Лисицкий активно путешествовал, разыскивая памятники еврейской старины в Белоруссии и Литве, и даже выпустил в Берлине репродукции редких росписей могилевской синагоги. В 1918-м художник, мечтавший о создании нового еврейского искусства, стал главой авангардного объединения «Култур-лиге» в Киеве. А еще через год по приглашению Шагала уехал преподавать в витебском народном художественном училище. Именно в Витебске Лазарь взял себе псевдоним «Эль» и увлекся идеями супрематизма, продолжив дело Малевича.

Владимир Вяткин/РИА «Новости» Фотомонтаж Э.Лисицкого «Конструктор (Автопортрет)» на выставке «Эль Лисицкий» в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу

Здесь же молодой художник создал свой первый политический плакат «Клином красным бей белых», который принес ему большой успех и стал визитной карточкой. Острый красный треугольник, символизирующий Красную армию, вклинивается в белый круг на черном фоне, навсегда разделяя при помощи нехитрой геометрии мир на «своих» и «чужих», «новых» и «старых». Завершает революционную тему четкая надпись, которая вписывается в диагональ плаката.

Около половины представленных на выставке работ — серия «Проуны».

Графические и живописные, «проекты утверждения нового», изобретенные Лисицким, стирали границы между живописью и архитектурой.

По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, «Лисицкий выводил идеи Малевича в трехмерное пространство, переходя от плоских супрематических композиций к объемным структурам, и это во многом определило эстетику европейской и мировой архитектуры ХХ столетия». Сам художник верил, что его проуны совершат революцию в искусстве 20-х годов.

Позднее проуны стали применять в дизайне мебели, театральных макетов, установок. «Роль художника в истории фотографии, плаката и рекламы, в истории выставочного дизайна трудно переоценить — все, что делалось в этих сферах начиная с 1920–1930-х годов, во многом обязано Лисицкому», — считает Трегулова.

Лисицкий разработал складную мебель и «экономичную квартиру», в которой все переворачивалось, разбиралось и совмещалось

— его кресло вошло во все каталоги авангардистской мебели. Кроме того, он придумал «горизонтальные небоскребы» для Москвы (восемь проектов для Бульварного кольца, которые не были реализованы); сконструировал трибуну вождя пролетариата; создал проект типографии журнала «Огонек» с необычными окнами; оформил самые разные выставки, например, главный павильон Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Автопортрет «Конструктор» на фоне руки с циркулем можно найти в любом учебнике по истории авангарда. Говорят, поздний Лисицкий был обыкновенным сталинским художником, сотрудником журнала «СССР на стройке», и его циркуль ослабел. Лисицкий умер от туберкулеза в декабре 1941 года. Последней его работой стал плакат «Давайте побольше танков».

Выставка «Эль Лисицкий» будет работать до 19 февраля 2018 года.