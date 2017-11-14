Константин Райкин призвал «урезонить» министра культуры Владимира Мединского. Такое заявление он сделал в видеосообщении, которое показал телеканал «Дождь». Поводом для заявления, по словам худрука «Сатирикона», стали шесть проверок, прошедшие за минувший год в руководимом им театре. Райкин считает их местью за заявления годичной давности о цензуре в культуре, сделанные им на прошлогоднем съезде Союза театральных деятелей:

речь о несвободных условиях, в которых вынуждена существовать театральная отрасль, имела широкий резонанс и стала обсуждаться далеко за пределами театрального сообщества.

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«В течение всего года идут прокурорские проверки, — цитирует Райкина «Коммерсантъ», — они не выявили никаких серьезных нарушений. Там какие-то мелкие замечания, которые всегда бывают, но никаких серьезных нарушений нет. А почему же тогда все-таки шесть проверок? Их причина — не желание навести порядок и дознаться до истины, а

это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник, министр культуры Владимир Мединский».

По мнению Райкина, Мединский мстит за то, что Райкин «несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон».

Громкое заявление не осталось без ответа. На своем брифинге замминистра культуры Владимир Журавский (в сферу его ответственности, кроме прочего, входят театры) рассказал о том, что ведомственных проверок было две (о том, какое ведомство организовало еще четыре, чиновнику неизвестно), и

они выявили «конфликт интересов» при строительстве нового театрально-гостиничного комплекса «Сатирикона».

Радиостанция «Бизнес FM» на своем сайте приводит слова Журавского о том, что «доли в этом инвестконтракте (на строительство — «Газета.Ru») принадлежат двум руководителям театра, что недопустимо по законодательству». Правда, отмечает издание, чиновник не назвал ни имен, ни цифр. «Инвестиционный контракт, которому насчитывается уже десять лет, к сожалению, не реализуется», — приводит источник слова замминистра.

Журавский на брифинге не исключил «судебного пути решения вопросов» в случае с «Сатириконом». В ответ Райкин назвал Журавского «лгуном, таким же как его начальник».

Минкульт и подведомственный ему «Сатирикон» не в первый раз входят в конфликт с хозяйственным оттенком. Год назад худрук «Сатирикона», уже после памятного выступления на съезде СТД, сообщил, что

его театр на тот момент давно находился в простое и не имел средств на новые постановки в связи с необходимостью оплачивать аренду театра «Планета КВН»,

в котором до сих пор играет спектакли текущего репертуара (в основном здании театра идет ремонт). Журавский тогда рассказал «Газете.Ru», что еще в 2016-м Минкультуры выделило «Сатирикону» дополнительные 44,3 млн руб. на аренду «Планеты». «Таким образом, общий объем средств театру на текущую деятельность составил 235 млн руб», — приводил тогда цифры Журавский. «По всей видимости, тревога художественного руководителя («Сатирикона» — «Газета.Ru») касается 2017 года, ассигнования на который до нас Минфином еще не доведены, — рассказывал тогда замминистра. — В любом случае театр мы поддержим». В 2017 году театру выделили сумму, сопоставимую прошлому году — то есть 213 млн руб.

Однако, как видно,

вместе с финансированием текущей деятельности театра федеральное культурное ведомство организовало и проверки театра.

Стоит отметить, что отношения театрального сообщества в последнее время накалены до предела, и заявление Райкина прозвучало как раз на фоне других, не менее горячих событий.

Речь идет о «деле «Седьмой студии», которое было открыто в 2015-м году и все это время расследовалось, пока в мае 2017 года не приобрело куда более громкий и публичный характер. Были допрошены, а затем арестованы создатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников и директор РАМТа, экс-чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум; кроме того, еще в мае под арестом оказался директорат и хозчасть «Седьмой студии» — бывшие генпродюсер Алексей Малобродский, директор Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева. Поручительства самых именитых деятелей культуры за них не были приняты во внимание следствием и судом.

Кроме того, примерно месяц назад российский филиал всемирной общественной организации «Transparency International» выпустил свой доклад о конфликтах интересов при постановке спектаклей. Из их исследования следовало, что некоторые худруки театров московского и федерального подчинения заказывают сами себе постановки и оплачивают свое участие в спектаклях в качестве артистов.

После дискуссии между антикоррупционерами-общественниками и представителями театрального сообщества выяснилось, что подобные «конфликты интересов» не являются противозаконными:

постановка спектаклей и исполнение ролей в театрах не входит в должностные обязанности худруков.

Интересно, что подобный «конфликт интересов» организация нашла и в «Сатириконе», однако — как рассказал «Газете.Ru» официальный представитель российского филиала Глеб Гавриш --

в случае с постановками «Сатирикона» подобный конфликт интересов был согласован в Минкультуры.

Соответствующий ответ из прокуратуры, куда обратились общественники, поступил в организацию 14 ноября.

Все это заставило Союз театральных деятелей собрать внеочередное заседание своего секретариата. По его итогам председатель СТД Александр Калягин выступил с заявлением, что ведется разоблачительная кампания против деятелей культуры.

«Развернута кампания по дискредитации культурной сферы, тщательно продуманная и которая ведется по нескольким направлениям», — сказал председатель Союза театральных деятелей. Ее частью он посчитал и дело Серебренникова и Апфельбаум, и расследование Transparency. Кроме того, Калягин потребовал от российских властей

«пересмотреть механизмы регулирования творческих процессов», так как действующие фактически вынуждают представителей театров нарушать закон.

«Мы понимаем, что действующие законодательные нормы для регулирования творческих процессов мало пригодны, и нам надо выйти с предложением к президенту о пересмотре сложившихся механизмов регулирования, а также с предложением начать подготовку нового закона «О культуре» и привлечении к его подготовке представителей театрального сообщества», — сказал Калягин по итогам заседания.