Наследники Толкина продали Средиземье

Поклонников творчества Толкина ожидает новая встреча с миром Средиземья — сериал на основе трилогии «Властелин колец» получил «зеленый свет» на разработку и будет показан в будущем на онлайн-сервисе Amazon. Съемки многосерийного фильма стали возможны благодаря договоренностям между наследниками Толкина и компанией Warner Bros Television.

Сделка по передаче прав рассчитана на сериал, который может продолжаться несколько сезонов.

В сделке также участвуют представители издательства HarperCollins (владеет правами на издание книг Толкина) и кинокомпании New Line Cinema — подразделение Warner Bros, участвовавшее в работе над трилогиями Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».

Наследники Толкина уже заявили, что рады возможности увидеть его произведения в телевизионном формате.

«У команды Amazon есть необыкновенные идеи, как перенести на экран новые истории, основанные на произведениях писателя», — приводит издание Variety слова Мэтта Гэлсора, представителя компании Tolkien Estate and Trust. Он также отметил, что это первая в истории попытка экранизации работ Толкина в формате сериала.

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Пока что речь идет о том, чтобы рассказать о Средиземье накануне событий «Братства кольца» — первой книги «Властелина колец», но сделка также включает возможные спин-оффы к основному сюжету.

Прав на экранизацию «Сильмариллион» (книги, в которой творится мир Средиземья) телевизионщики не получили.

Выпущенная в 1937 году повесть «Хоббит, или Туда и обратно» и поделенный первым издателем на три части роман «Властелин колец» (выходил в 1950-е) стали культовыми, повлияв на развитие жанра фэнтези — причем не только в книгах, но и в кино и компьютерных играх. Лингвист по образованию, Толкин работал над развитием созданного его воображением мира до самой смерти, и «Сильмариллион», к примеру, был подготовлен к печати только после смерти писателя. Кроме того, вселенная «Властелина колец» включает многочисленные материалы, которые не вошли в книги, но известны поклонникам творчества Толкина.

С экранизациями этих произведений долгое время, что называется, не складывалось. Попытки предпринимались еще в 60-е (в одной из них участвовали битлы, которые собирались играть четырех хоббитов), в 70-е были сняты несколько полнометражных мультфильмов, а в СССР — фильм-спектакль по «Хоббиту». В нулевые за дело взялся новозеландский сценарист, продюсер и режиссер Питер Джексон, которому удалось довести задуманное до конца. Трехчасовые фильмы «Братство Кольца» (2001), «Две крепости» (2002) и «Возвращение Короля» (2003) в итоге заработали в прокате около $3 млрд, а заключительный часть трилогии получила одиннадцать премий «Оскар», повторив рекорд «Бен-Гура» и «Титаника».

Режиссерская версия «Властелина колец», кстати, формально может рассматриваться как один сезон телевизионного сериала – ее продолжительность составляет около 13,5 часов.

После нескольких лет переговоров Джексон сумел получить права на экранизацию и повести «Хоббит», которую также перенес на экран в виде трилогии — она по сборам повторила успех «Властелина колец» (три фильма собрали во всем мире $2,935 млрд), но по наградам уступила, заработав лишь несколько номинаций на «Оскар» в технических категориях. Кроме того, в конце нулевых пару некоммерческих фильмов сняли и фанаты Толкина – они рассказывали истории Арагорна и его родителей, то есть были локализованы в тех временных рамках, которые сейчас запланированы для сериала.

Для Amazon заключение новой сделки стало хорошим поводом отвлечь внимание аудитории от сексуального скандала, затронувшего и эту компанию — в октябре об увольнении заявил глава Amazon Studios Рой Прайс, обвиненный продюсером Изой Хэкетт в сексуальных домогательствах.

На прошлой неделе о создании телевизионного сериала объявила еще одна культовая франшиза – космическая сага «Звездные войны».

В дополнение к уже заявленным фильмам и трилогиям «Disney» пообещал и многосерийный фильм о событиях в далекой-далекой галактике, который будет игровым — в отличие от предыдущих, анимационных сериалов. Любопытно, что это объявление, видимо, не было спланировано заранее, зато помогло остановить падение акции компании, подешевевших после обнародования финансовых результатов предыдущего года. Впрочем, хорошую для фанатов новость выбранное время не делает плохой; правда, ждать сериал они будут до запуска собственного стримингового сервиса Disney, который намечен на 2019 год.

Что касается сериала по «Властелину колец», то у него даты премьеры пока нет.