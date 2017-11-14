«Если предлагают сниматься в «Твин Пикс», как можно отказаться?»

— Ваши концерты представляют как шоу в стиле «Твин Пикс». Как вы сами можете описать этот стиль для тех, кто не был на ваших выступлениях? И не смущает ли вас, что вы оказались настолько связаны с сериалом Дэвида Линча?

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— По-моему, это совершенно прекрасно. Тем более, что «Твин Пикс», работа над ним, все еще очень живо отдается во мне. Для меня огромная честь представить наш сериал в музыкальном формате. Вы ведь видели сериал? Он идеально сочетается со мной как с певицей и артистом. С другой стороны, это определение сегодня вполне соответствует действительности — хотя не факт, что так будет всегда, я не замыкаюсь.

Программа, с которой я приехала в Россию, сочетает мои песни с музыкой, которую я делала с Дэвидом Линчем — в том числе для сериала, мы работали над ней вместе.

— А что вас еще вдохновляет, кроме «Твин Пикса»?

— О, очень много всего! Знаете, я вот сейчас выходила из гостиницы погулять вокруг здания — там так красиво! У меня в голове рождается сразу огромное количество музыки. Вообще, вокруг столько музыки, я все время ее слышу — во всем, что меня окружает.

— Вы же до «Твин Пикса» не снимались в кино. Каково было сменить род деятельности?

— Мне очень нравится выходить из зоны комфорта. Это требует внутреннего роста, раскрытия каких-то новых областей своей личности. Но мне, конечно, было дико страшно! (смеется) Но я знала, что справлюсь. Дэвид почему-то выбрал меня. Поначалу было трудно даже думать про то, что я стала частью такого огромного мира, у меня это просто в голове не укладывалось. Когда я прочла сценарий, то оказалось, что взаимоотношения Тэмми и Гордона Коула имеют ту же, как сказать, динамику что ли, в которой развиваются наши отношения с Дэвидом. В этот момент я поняла, чего он хочет от меня, и мне оставалось только сделать все в лучшем виде, чтобы он мной гордился.

— Расскажите, как он вообще предложил вам сниматься?

— А! Это было во время записи нашего второго альбома «Somewhere in Nowhere». Где-то ближе к концу записи, во время одной из последних сессий, у нас был перерыв, и Дэвид сказал:

«У меня есть роль для тебя в моем новом фильме».

Он не сказал, что это «Твин Пикс», но я знала, о чем идет речь — разговоры про возвращение «Твин Пикса» на экраны как раз уже велись. Другое дело, что на тот момент еще не было никакой определенности. И разумеется, я и представить не могла, какую именно роль он мне предложит — большую, маленькую, или просто надо будет что-то спеть. Дальше он стал по чуть-чуть выдавать информацию, а когда были достигнуты договоренности с компанией Showtime, он уже дал мне сценарий. Да, примерно так все и было.

Showtime Криста Белл и Дэвид Линч

— Вы хоть немного сомневались прежде, чем согласиться?

— Ну, когда я поняла, что мне надо будет играть, а не петь… Понимаете, я двадцать лет занимаюсь музыкой, я никогда ничего не играла. Я, конечно, спросила Дэвида, уверен ли он в своем решении. Он посмотрел на меня и сказал: «Да, я думаю, ты сможешь это сделать». Он был настолько уверен во мне, что мне ничего не оставалось, кроме как согласиться (улыбается). Слушайте, ну сами подумайте, вам предлагают сняться в «Твин Пиксе», разве можно от такого отказываться? Это очень страшно, конечно, но отказываться нельзя.

— Дэвид Линч — один из самых закрытых кинематографистов в мире. О нем как о человеке почти никто ничего не знает. Как вы представляли его до знакомства и каким о оказался в реальности?

— До того, как мы познакомились,

Дэвид был для меня кем-то вроде вымышленного персонажа.

Мне казалось, что такой человек не может существовать в реальности. Ну, знаете, прическа, голос, движения — таких людей не бывает. То есть не то, чтобы не бывает, но это же икона, огромная фигура, невозможно представить, что такая фигура может обладать какими-то человеческими качествами. Впервые мы встретились, когда я приехала к нему домой — это тот же дом, что показан в «Шоссе в никуда», представляете?

Дэвид открыл дверь, рубашка наполовину выправлена из штанов, брюки в краске, в руках одна сигарета, в зубах — другая, прическа…

Я страшно нервничала, но он обнял меня, и я сразу почувствовала, что он очень хороший человек. В нем чувствуется огромная сила, но при этом он дико вежливый, очень легкий в общении. В общем, влюбиться в Дэвида правда ничего не стоит. Я совершенно этого не ожидала! (смеется)

— Какие у вас были ощущения, когда третий сезон закончился?

— Знаете, я думаю, что такие же, как и всех остальных зрителей. Я представить себе не могла, чем все закончится (Линч не давал никому из актеров полный сценарий сезона — «Газета.Ru»). Мы смотрели последние серии вместе с остальными актерами, и когда все закончилось… Повисло молчание, мы были в шоке. Я быстро рассердилась, потом расстроилась… Мы не могли поверить, что все закончилось.

— Вы думаете, что это действительно конец?

— Нет, но… Знаете,

Дэвид сказал в интервью, что если людям будет нужно, он готов снимать дальше.

Но поймите, это стоило огромного количества затрат — не денег, а сил, долгих лет, на протяжении которых он придумывал все это. Это же его сознание, его интуиция, это… Магия, для этого, по-моему, нет другого слова. Дэвид — волшебник, в этом не может быть никаких сомнений. Но сотворит ли он еще одно чудо? Я не знаю.

— А вы готовы продолжать актерскую карьеру? Есть какие-то режиссеры, с которыми вам хотелось бы поработать?

— Музыка для меня была и остается на первом месте — с самого раннего детства. Сейчас, после того, как сыграла в «Твин Пиксе», я, конечно, открыта для предложений о съемках. Я не собираюсь всерьез строить карьеру, но я всегда чувствовала себя артистом, художником и актерская работа — часть того пространства, в котором я живу. Конечно, хотелось бы поработать с Алехандро Ходоровски или с Дарреном Аронофски — это одни из моих любимых режиссеров. Если они предложат мне попробоваться, я разумеется соглашусь, но это не все. Чтобы кино состоялось, нужно, чтобы сошлось множество факторов, чтобы создалось особое магическое пространство. Надеюсь, со мной это еще случится.

Сериал «Твин Пикс» доступен в России в сервисе «Амедиатека»