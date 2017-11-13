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Современный танец в контексте кино

На фестивале «Context» покажут 7 документальных фильмов о танце и опере

Кадр из картины «Парижская опера» France 2 Cinema
Кадр из картины «Парижская опера»

В Москве и Петербурге стартует фестиваль современного танца Context, придуманный Дианой Вишневой — всемирно известной балериной, примой Мариинского театра. В этом году его сопровождает обширная программа документального кино о современном танце. «Газета.Ru» рассказывает о фильмах, в которых можно увидеть современный танец в контексте кино.

«Парижская опера»

Этот фильм Жана-Стефана Брона получил приз 39 Московского кинофестивале в номинации «лучший документальный фильм». В картине Брон зафиксирует осень 2015 года в одной из старейших опер мира.

Во время репетиции оперы Шенберга «Моисей и Арагон», которая должна открыть новый сезон, артисты объявляют забастовку.

Это первое испытание для Стефана Лисснера, только что занявшего пост директора. Параллельно драматичным эпизодам в фильме разворачивается история молодого дебютанта из России - баритона Михаила Тимошенко. Артист приехал из маленькой деревни в Париж. Когда режиссер познакомился с Михаилом, то почувствовал, что для молодого человека Парижская национальная опера — такая же загадка, как и для самого режиссера.

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Центр документального кино 18 ноября 19.00

«Маико: танцующее дитя»

Прима Норвежского национального театра Маико Насино счастлива — она рожает ребенка и получает предложение танцевать партию в «Лебедином озере». Но события оборачиваются коллизией - совместить семью и работу оказывается почти невозможно. Хореографы критикуют Маико, потерявшую после родов форму. Они даже подумывают отдать партию, о которой она всегда мечтала, молодой балерине. Режиссер Осе Свенхейм Дривенес, снявший своего рода документального «Черного лебедя», рассказывает историю девушки и наблюдает за тем, как Маико преодолевает препятствия. Когда она была маленькой и еще жила в Японии, родители продали дом и машину, чтобы оплатить обучение в престижной европейской школе танцев. Судьба Маико была предопределена - даже имя ее означает «танцующее дитя».

Центр документального кино 14 ноября, 16 ноября 19.00

«Ингмар Бергман глазами хореографа»

«Ингмар Бергман глазами хореографа»
«Ингмар Бергман глазами хореографа»

По тому, как двигается актер в фильме Ингмара Бергмана, можно узнать характер героя и его чувства, не выраженные словами. Режиссер предавал пластике и пластичности настолько большое значение, что сегодня его картины вдохновляют на постановки танцев. Лучшие хореографы Швеции Александр Экмон, Пер Исберг, Понус Либерг и Иоаким Стивенсон приехали на остров Форе, чтобы снять танцевальный фильм на фоне северных пейзажей. Получилось четыре разных эпизода с участием ведущих артистов Шведского королевского балета. Психологически тонкие и точные сцены из драм Бергмана хореографы перевели с киноязыка на язык танца. Эпизоды соединяются кадрами пустующего дома режиссера, где он прожил отшельником последние годы, и его высказываниями о пластике и музыке.

Центр документального кино 13 ноября 21.00, 19 ноября 17.00

«Марсело Гомес: анатомия танцовщика»

Марселу Гомес исполнилось 38 лет. Он в прекрасной форме и в этом году отметил двадцатый год службы в Американском театре балета. Марсело был и Ромео, и принцем Зигфридом, танцевал партии Мавра, Онегина и Альберта из «Жизели». Он один из тех признанных во всем мире артистов, работать в паре с которым мечтают все балерины. Идеолог Context Диана Вишнева, кстати, постоянный партнер Марсело на сцене Мариинского театра. Фильм рассказывает не только о закулисной жизни Марсело — режиссеры Дэвид Барба и Джеймс Пеллерито говорят с артистом о его детстве и сложных отношениях с отцом.

Центр документального кино 16 ноября, 18 ноября 19.00

«Бобби Джин»

«Бобби Джин»
«Бобби Джин»

Режиссер Эльвира Линд всегда хотела снять фильм о бескомпромиссном художнике. Встретив Бобби Джин, она увидела в танцовщице известной израильской труппы «Батшева» главную героиню своей будущей картины. В фильме Бобби делает выбор между работой и семьей. Она переезжает из Израиля в США, чтобы продолжить совершенствоваться в танце, оставляя любимого мужчину, ребенка которого носит под сердцем. Режиссеру удается сблизиться с героиней и сделать камеру, по завету документального кино, «невидимой» для нее. Линд снимает сцены расставания и драму отношений на расстоянии. Параллельно она показывает реальность современного танца и людей, которые ему служат.
Центр документального кино 15 ноября, 19 ноября 19.00

«В Калифорнии»

Молодой режиссер, выпускник французской национальной киношколы La Femis Шарль Редон дебютирует в полном метре картиной о своей жене, подающей надежды балериной Матильдой Редон. Восхищенный дисциплинированностью девушки и ее одержимость танцем, Шарль пять лет снимал Матильду — и сам не заметил, как стал героем своего фильма. Который уже получил несколько наград --
например, «Золотого Дюка » в номинации как лучший европейский документальный фильм на фестивале в Одессе, а также побывал в программе двух престижных фестивалей неигрового кино IDFA и «Докер».
Центр документального кино 17 ноября, 19 ноября 21.00

«История балерины»

«История балерины»
«История балерины»

Это история танцовщицы Американского театра балета Мисти Коупленд — самодостаточной, красивой и невероятно талантливой балерины, которая после травмы возвращается на сцену. Режиссер Нельсон Джордж превратил свой фильм в историю о том, как найденное в детстве призвание позволяет человеку уже в зрелом возрасте осознать свой потенциал — и свои границы.
Центр документального кино 13 ноября, 17 ноября 19.00