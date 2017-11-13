Современный танец в контексте кино

«Парижская опера»

Этот фильм Жана-Стефана Брона получил приз 39 Московского кинофестивале в номинации «лучший документальный фильм». В картине Брон зафиксирует осень 2015 года в одной из старейших опер мира.

Во время репетиции оперы Шенберга «Моисей и Арагон», которая должна открыть новый сезон, артисты объявляют забастовку.

Это первое испытание для Стефана Лисснера, только что занявшего пост директора. Параллельно драматичным эпизодам в фильме разворачивается история молодого дебютанта из России - баритона Михаила Тимошенко. Артист приехал из маленькой деревни в Париж. Когда режиссер познакомился с Михаилом, то почувствовал, что для молодого человека Парижская национальная опера — такая же загадка, как и для самого режиссера.

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Центр документального кино 18 ноября 19.00

«Маико: танцующее дитя»

Прима Норвежского национального театра Маико Насино счастлива — она рожает ребенка и получает предложение танцевать партию в «Лебедином озере». Но события оборачиваются коллизией - совместить семью и работу оказывается почти невозможно. Хореографы критикуют Маико, потерявшую после родов форму. Они даже подумывают отдать партию, о которой она всегда мечтала, молодой балерине. Режиссер Осе Свенхейм Дривенес, снявший своего рода документального «Черного лебедя», рассказывает историю девушки и наблюдает за тем, как Маико преодолевает препятствия. Когда она была маленькой и еще жила в Японии, родители продали дом и машину, чтобы оплатить обучение в престижной европейской школе танцев. Судьба Маико была предопределена - даже имя ее означает «танцующее дитя».

Центр документального кино 14 ноября, 16 ноября 19.00

«Ингмар Бергман глазами хореографа»

«Ингмар Бергман глазами хореографа»

По тому, как двигается актер в фильме Ингмара Бергмана, можно узнать характер героя и его чувства, не выраженные словами. Режиссер предавал пластике и пластичности настолько большое значение, что сегодня его картины вдохновляют на постановки танцев. Лучшие хореографы Швеции Александр Экмон, Пер Исберг, Понус Либерг и Иоаким Стивенсон приехали на остров Форе, чтобы снять танцевальный фильм на фоне северных пейзажей. Получилось четыре разных эпизода с участием ведущих артистов Шведского королевского балета. Психологически тонкие и точные сцены из драм Бергмана хореографы перевели с киноязыка на язык танца. Эпизоды соединяются кадрами пустующего дома режиссера, где он прожил отшельником последние годы, и его высказываниями о пластике и музыке.

Центр документального кино 13 ноября 21.00, 19 ноября 17.00

«Марсело Гомес: анатомия танцовщика»

Марселу Гомес исполнилось 38 лет. Он в прекрасной форме и в этом году отметил двадцатый год службы в Американском театре балета. Марсело был и Ромео, и принцем Зигфридом, танцевал партии Мавра, Онегина и Альберта из «Жизели». Он один из тех признанных во всем мире артистов, работать в паре с которым мечтают все балерины. Идеолог Context Диана Вишнева, кстати, постоянный партнер Марсело на сцене Мариинского театра. Фильм рассказывает не только о закулисной жизни Марсело — режиссеры Дэвид Барба и Джеймс Пеллерито говорят с артистом о его детстве и сложных отношениях с отцом.

Центр документального кино 16 ноября, 18 ноября 19.00

«Бобби Джин»

«Бобби Джин»

Режиссер Эльвира Линд всегда хотела снять фильм о бескомпромиссном художнике. Встретив Бобби Джин, она увидела в танцовщице известной израильской труппы «Батшева» главную героиню своей будущей картины. В фильме Бобби делает выбор между работой и семьей. Она переезжает из Израиля в США, чтобы продолжить совершенствоваться в танце, оставляя любимого мужчину, ребенка которого носит под сердцем. Режиссеру удается сблизиться с героиней и сделать камеру, по завету документального кино, «невидимой» для нее. Линд снимает сцены расставания и драму отношений на расстоянии. Параллельно она показывает реальность современного танца и людей, которые ему служат.

Центр документального кино 15 ноября, 19 ноября 19.00

«В Калифорнии»

Молодой режиссер, выпускник французской национальной киношколы La Femis Шарль Редон дебютирует в полном метре картиной о своей жене, подающей надежды балериной Матильдой Редон. Восхищенный дисциплинированностью девушки и ее одержимость танцем, Шарль пять лет снимал Матильду — и сам не заметил, как стал героем своего фильма. Который уже получил несколько наград --

например, «Золотого Дюка » в номинации как лучший европейский документальный фильм на фестивале в Одессе, а также побывал в программе двух престижных фестивалей неигрового кино IDFA и «Докер».

Центр документального кино 17 ноября, 19 ноября 21.00

«История балерины»

«История балерины»

Это история танцовщицы Американского театра балета Мисти Коупленд — самодостаточной, красивой и невероятно талантливой балерины, которая после травмы возвращается на сцену. Режиссер Нельсон Джордж превратил свой фильм в историю о том, как найденное в детстве призвание позволяет человеку уже в зрелом возрасте осознать свой потенциал — и свои границы.

Центр документального кино 13 ноября, 17 ноября 19.00