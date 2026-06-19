Когда витрина решает все: как Apple давит на российский мессенджер «Макс»

Удаление «Макс» из магазина приложений на устройствах Apple – это не техническая мелочь и не рядовой эпизод модерации, а показатель того, насколько хрупкой остается позиция национальных сервисов внутри чужих экосистем, отмечает эксперт РОЦИТ Олег Капранов.

Пока приложение есть в официальном магазине, у него есть шанс честно конкурировать за пользователя: человек сам выбирает, поставить ли ему российский мессенджер, зарубежный или сразу несколько. Но как только доступ к витрине перекрывается, никакого «свободного выбора» уже не остается – за пользователя решает владелец платформы.

Формально такие решения обычно упаковывают в универсальные формулы про соблюдение правил, санкций или «стандартов безопасности». Однако фактический эффект предельно приземленный: российскому сервису закрывают путь к части своей же аудитории, а его конкурентам на той же платформе доступ не ограничивают. Это и есть нечестная конкуренция в чистом виде. Речь идет не о том, кто сделал более удобный интерфейс или надежнее шифрование, а о том, кто контролирует точку входа – магазин приложений на смартфоне. Контроль над витриной превращается в рычаг экономического и политического давления.

«Макс» – важный пример, потому что это не просто очередной чат для мемов и переписок. Это мессенджер, который активно интегрируется в государственные сервисы, используется для уведомлений, авторизаций, в перспективе – для платежей и официальной коммуникации. Когда такой сервис искусственно выталкивают с популярной платформы, удар приходится не только по разработчику, но и по всей логике развития цифрового суверенитета. Государству фактически показывают: ваши граждане могут пользоваться национальной платформой только до тех пор, пока это устраивает владельца зарубежной экосистемы.

Отдельный вопрос – как это выглядит для обычного пользователя. Человек покупает устройство за свои деньги и естественным образом ожидает, что вправе сам выбирать сервисы, которыми он пользуется. Вместо этого ему предлагают «заботливо отфильтрованный» набор приложений, в котором отечественный мессенджер вдруг исчезает, а альтернативные платформы благополучно остаются. Можно сколько угодно говорить о частном бизнесе и праве компании определять политику своего магазина, но по факту это ограничение свободы выбора под красивой упаковкой.

История с «Максом» – еще одно напоминание, что ставка только на чужие экосистемы всегда оборачивается уязвимостью. Пока ключевые каналы доступа к пользователям находятся под контролем зарубежных вендоров, любая национальная платформа – от мессенджера до платежного сервиса – остается в зоне риска. И если мы серьезно говорим о развитии российских цифровых сервисов, то вопрос здесь уже не только в удобстве интерфейса или маркетинге, а в том, чтобы минимизировать зависимость от чужих «витрин», где в любой момент можно выключить целый слой отечественной цифровой инфраструктуры одним решением в штаб‑квартире за океаном.

Автор — эксперт РОЦИТ Олег Капранов.

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