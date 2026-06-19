Эмоции от экономики или экономика эмоций: как россияне принимают решения об инвестициях

Финансовые решения россиян больше не продиктованы исключительно холодным расчетом: в условиях неопределенности ими все чаще управляют эмоции и базовая потребность в безопасности. В своей колонке старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский поделился выводами масштабного исследования финансового поведения клиентов и объяснил трансформацию запроса от погони за сверхдоходностью к рациональному планированию жизни.

Мы привыкли считать, что за финансовыми решениями всегда стоит холодный расчет. Однако, результаты исследования персонального финансового менеджмента (ПФМ) Сбера заставляют посмотреть на эту тему иначе. На самом деле эмоциональная составляющая в принятии решений очень высока: чувства тревоги, безопасности, стремления сохранить контроль над своей жизнью и будущим не менее важны, чем анализ денежных потоков.

Весной 2026 года мы провели исследование, в котором анализировалось отношение россиян к деньгам, накоплениям, инвестициям и финансовому планированию. В глубинных интервью приняли участие люди разных возрастов (от 22 до 55), профессий и уровней дохода.

Главный вывод заключается в том, что несмотря на различия в образе жизни, доходах и финансовом опыте, людей объединяет чувство неопределенности. При этом исследование показало, что за последние несколько лет россияне стали значительно внимательнее относиться к управлению личными финансами. Практически во всех возрастных группах вырос запрос на контроль расходов, планирование и создание сбережений.

Исследование показывает, что интерес к инвестиционным инструментам сохраняется, однако сам подход инвесторов становится более рациональным. Если раньше многие были готовы искать максимальную доходность, то сегодня в центре внимания находятся диверсификация, управление рисками и сохранение капитала.

Независимо от возраста и уровня дохода люди стремятся принимать финансовые решения осознанно и рационально. Да и сами критерии выбора заметно меняются. Люди перестали гнаться за быстрой доходностью и выгодой: теперь они оценивают финансовые решения через призму того, насколько они помогают сохранить качество жизни, обеспечить будущее семьи или создать долгосрочную финансовую устойчивость.

При этом сегодня большинство финансовых решений находятся во взаимосвязи. Решение о крупной покупке влияет на стратегию накоплений. Накопления влияют на инвестиционные возможности. Инвестиции становятся частью долгосрочного планирования жизни наряду с вопросами образования детей, покупки недвижимости или подготовки к выходу на пенсию. Фактически финансовое поведение все больше превращается в управление системой взаимосвязанных целей и ресурсов.

В результате, создается новый запрос к финансовым сервисам. Людям уже недостаточно отдельных продуктов – брокерского счета, накопительного счета, паевого фонда или долевого страхования жизни. Им нужна единая платформа, которая помогает видеть общую финансовую картину, понимать, насколько далеки они от своей цели и как могут к ней приблизиться, и принимать более взвешенные решения. Причем эта платформа должна быть не только единой в технологическом плане, но и в восприятии человека. Ему тяжело разбираться в разнообразии продуктов, правил, платформ и названии.

С точки зрения восприятия человеку легче взаимодействовать с одним брендом. Он ищет не инструменты, а, как говорилось выше, решения под свои жизненные задачи. Сейчас мы объединили предложение всех розничных инвестиционных продуктов под одним брендом – «СберИнвестиции». Теперь это не только услуги брокера, но и весь спектр готовых решений и сервисов для самостоятельных инвестиций: открытые и биржевые паевые фонды, стратегии доверительного управления, рентные фонды недвижимости, цифровые активы, инвестиционное и накопительное страхование жизни, услуги брокера, а также программа долгосрочных сбережений.

Мы развиваем комплексную систему управления личными финансами, которая реализуется за счет онлайн-сервисов и ИИ-помощников в мобильном приложении Сбера. Она позволяет увидеть не только отдельные счета или продукты, но и общую картину и разговаривает с клиентом на понятном языке: помощник по расходам показывает, как работают финансовые привычки в плане трат, помощник по управлению капиталом оценивает, насколько устойчивы накопления, хватает ли средств для достижения поставленных целей, какую роль в этой системе играют инвестиции, и какие решения могут помочь быстрее прийти к желаемому результату. К слову, у пользователей сервиса «Портфельная аналитика» и помощника по управлению капиталом, средняя доходность портфеля за 2026 год оказалась выше на 1,7%, чем у тех клиентов, которые не пользуются сервисом и помощником.

Однако простота не означает упрощения, а скрывает за собой комплексные решения для достижения финансового благополучия. Именно в этом направлении в России движется финансовая и инвестиционная индустрия – предложение людям не лучших продуктов, а понятных, технологичных и комплексных решений для их задач и достижения целей.

Автор — старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

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