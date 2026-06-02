Увеличивая градус эскалации, Киев рассчитывал, что Москва будет остерегаться проводить крупные ракетно-авиационные удары по территории столицы Украины. Однако всему есть предел, и удар по Старобельску привел к тому, что время соблюдения «границ допустимого» Россией закончилось, считает политолог Илья Ухов.

Ужасная трагедия в Старобельске, жертв которой продолжают оплакивать в ЛНР, Донбассе и в целом в России, поставила в повестку дня кардинальное изменение подходов к киевскому режиму. Президент Путин накануне довольно жестко и недвусмысленно указал на то, что время сантиментов и борьбы в рамках «границ допустимого» для России заканчивается — теперь для нас не будет никаких ограничений в плане ударов по любым объектам на Украине, считает политолог Илья Ухов.

По его мнению, события сегодняшней ночи наглядно демонстрируют эту возросшую решимость и серьезность наших намерений — уничтожающим ударам подверглись десятки оборонных предприятий, объектов топливно-энергетического сектора, ремонтных и тыловых баз ВСУ и террористических подразделений БПЛА киевского режима.

Уничтожающие удары российских «Искандеров», «Цирконов», «Кинжалов» и сотен дронов являются, пожалуй, лучшим «лекарством», способным отрезвить засевшую в Киеве хунту. И граждане России в подавляющем большинстве поддерживают жесткие действия, предпринятые президентом.

Мы не можем, просто не имеем право забыть невинных жертв бесчеловечной атаки ВСУ в Старобельском колледже, любой родитель, мать, отец, просто здравомыслящий человек не может не понимать, что атака по учебным заведениям и убийство мирных, спящих детей и подростков — это вообще за гранью добра и зла.

Общество, весь российский народ требовали мести за невинно убиенных в Старобельске детей, ставших очередными мучениками и жертвами бесконечной вереницы преступлений ВСУ и украинского режима в целом. Начиная с 2014 года, тот же Донецк, а затем и территория Новороссии подвергались постоянным артиллерийским обстрелам, ударам беспилотников, террористическим минированиям.

Примечательно, что в своей официальной риторике Киев постоянно говорит о новых регионах России как об «оккупированных» землях, на которых якобы живут их сограждане, которых они хотят «освободить». По факту же, такое «освобождение» оборачивается смертью, разрушениями и терроризированием мирного населения.

Это лишний раз свидетельствует о том, что киевский режим уже не считает эти земли и этих людей по-настоящему своими, действуя в логике выдавливания и создания невыносимых условий для мирной жизни.

Важно понимать: выводя градус эскалации на качественно новый уровень, Киев рассчитывал, что Россия будет остерегаться проводить крупные ракетно-авиационные удары по территории столицы Украины. Киевский режим рассчитывал, что риторика европейцев по поводу военного противостояния России остановит Москву, заставит нас ограничиться предупреждениями и какими-то точечными ударами. Однако противник просчитался — и теперь будет и дальше пожинать плоды своих просчетов.

Очевидно, что и без сегодняшних ударов, Запад нашел бы миллион и маленькую тележку поводов для обвинений России в эскалации и введения новых санкций и осуществления иных недружественных шагов. Уж в чем в чем, а в искусстве провокации глобалистам равных нет.

Уже понятно, что никакая сдержанность, никакой дипломатический этикет и односторонняя ответственность не заставят Запад сдать назад и прекратить ведение войны с Россией, в которой их прокси «по доверенности» выступают украинцы.

Видна и канва этой спирали провокаций — помимо ударов по Старобельску, это и атаки по другим приграничным российским регионам, безрассудные обстрелы ЗАЭС, грозящие ядерной катастрофой сродни Чернобыльской. Это и пиратские захваты танкеров, продолжающаяся дискриминация россиян на территории ЕС и Прибалтике, в частности. Евросоюз сам находится в жесточайшем социальном, экономическом и демографическом кризисе — и пытается решить свои проблемы за счет ослабления, а желательно и расчленения России, чтобы протянуть свое существование еще на какое-то время за счет растаскивания наших ресурсов.

Путин прекрасно видит и понимает все эти «кровавые шахматы» западников и состоящих у них на прокорме украинцев — именно поэтому можно прогнозировать нарастание мощности и географии ударов возмездия по территории Украины. Тот, кто думал, что Россия испугается каких-то угроз, а атаки по мирному населению заставят нас испугаться и сдать свои коренные интересы, жестоко просчитался.

Дети Старобельска, Гениченска, Донецка, Луганска, Запорожья, Мелитополя и Мариуполя и многих других городов и сел Новороссии, которых систематично убивали и калечили украинские нацисты, будут отмщены. Это теперь уже личная вендетта Путина, и он доведет ее до конца.

Автор: политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.