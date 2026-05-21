Не быть рабами: Путин бросил вызов западной цивилизации подчинения

Завершившийся накануне официальный визит президента России Владимира Путина в Китай обозначил целый ряд важнейший векторов развития глобального миропорядка, которые будут оказывать непосредственное воздействие на жизнь, планы и перспективы миллиардов людей по всей планете. В отличие от череды визитов европейских делегаций, которые периодически наезжают в Пекин и пытаются как-то «присосаться» к гигантскому китайскому рынку, и в отличие от недавнего визита Трампа, завершившегося, по сути, ничем, Путин увез из Поднебесной важнейший документ, который формирует видение единого будущего всего человечества, отмечает политолог Илья Ухов.

Следует отметить, что отношения с Китаем, как и любые другие межгосударственные связи, характеризуются сложностью и многогранностью. Часто можно слышать критиков, которые говорят о том, что Китай все время «себе на уме», все время эксплуатирует другие страны, и Россию в том числе, все время норовит кого-то использовать. Как будто только Пекин это и делает, а тот же Запад весь в «белом» гладит партнеров по головке и отдает последнюю рубашку ради процветания чужих государств.

Да, мировая политика – это не место для слабонервных, там правит расчет, рациональность и государственный интерес. На этом фоне отношения России и КНР представляются во многом образцом для подражания и примером для других стран. Недаром президент Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином особо остановился на 25-й годовщине подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложил фундамент для российско-китайского взаимодействия. 25 лет – это солидный срок, четверть века, и поступательное развитие связей с Китаем стало возможным благодаря личному вкладу Путина.

Важно, что подобное взаимодействие становится возможным при наличии «длинной воли» политиков и государственных деятелей. Только сохранение воли к взаимодействию и выстраиванию нового миропорядка, которую демонстрирует Путин на длинном треке, делает возможным подобный продолжительный горизонт планирования.

Есть, конечно, еще и атлантистско-глобалистский формат, при котором политики меняются как перчатки в непрерывном калейдоскопе псевдо-выборов, но при этом реальную власть имеет «глубинное государство» со своей программой мирового господства «золотого миллиарда». Однако Россия в кооперации с Китаем бросает вызов этому «распределенному Левиафану» и формирует новую парадигму справедливых межгосударственных отношений.

Судите сами, президент Путин особо остановился на таком важном аспекте как взаимный товарооборот с КНР, а также переход на платежи в национальных валютах. За прошедший 2025 год объем взаимной торговли между Россией и Китаем вырос до почти $240 млрд, при этом значительно расширился ассортимент и номенклатура товаров – в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью.

Важнейшим достижением стало то, что почти все экспортно-импортные операции между Россией и Китаем выполняются теперь в рублях и юанях. Это, с одной стороны, выводит наши страны из-под полуколониального надзора со стороны финансового спрута США, а с другой – дает миру альтернативу глобальному доминированию доллара. Путин создает системы сброса неоколониальных оков, дает возможность покончить с зависимостью от американской финансовой системы и ее гигантской санкционной машины.

В принятой по итогам визита совместной декларации прямо отмечается, что в мире нарастают «неоколониальные тенденции». Запад идет по пути односторонних силовых акций против суверенных государств, навязывает всем странам собственную санкционную рамку, втягивает в блоковую конфронтацию. Параллельно с этим общепризнанные ранее мировые институты – в первую очередь ООН – поражены бездействием. Они потеряли свою эффективность из-за того, что США и их сателлиты подмяли под себя управленческие структуры организации, навязывают через них разрушительную повестку и пытаются использовать для давления на неугодные государства. Россия в полной мере ощутила на себе это давление.

Нужно постоянно напоминать себе о том, что против нас введено самое большое количество санкций в истории человечества, более 10 тысяч. И они продолжают вводиться. При таком давлении, при постоянных угрозах и реализации на практике торговой блокады со стороны наших ранее ключевых партнеров, Россия продолжает развиваться. Это само по себе чудо и гигантское достижение – причем лично Путина, его кадровой политики и принятых вовремя управленческих решениях.

Самое парадоксальное и удивительное заключается в том, что теперь именно Запад пытается набросить на мир смирительную рубашку санкций и ограничений, а Россия и Китай выступают за открытость мира, свободное движение товаров и капиталов, против односторонних ограничений. Фактически, Путин выступает как проводник и пионер глобализации «здорового человека». В совместной декларации России и Китая также указывается на отсутствие некоего единственно верного пути, по которому должны идти все страны – наоборот, признается фундаментальное право на самобытность и суверенный путь. Страны не должны выстраивать свою безопасность за счет других, важно относиться с пониманием к озабоченностям всех государств и избегать новых видов конфронтации – «гибридных» войн и конфликтов с помощью «прокси»-субъектов.

По сути, это вызов продвигаемой Западом цивилизации подчинения, где только у «господ» будет право на собственное видение цивилизационного развития. Западная парламентарная, «вестминстерская» система демократии может быть вполне адекватна особенностям и характеру политической нации той или иной станы в Европе или США – никто с этим не спорит. Однако нельзя рисовать ее как единственно возможный и императивный вариант политического устройства. Путин в данном случае выступает как провозвестник более демократичного, более сбалансированного подхода к формированию правил миропорядка. Каждому государству нужно гарантировать право выбирать ту форму правления или вариацию политсистемы, которая подходит ему цивилизационно и исторически, учитывает многообразие социальных групп и интересов в конкретной стране, а не гребет всех под одну глобалистскую гребенку.

Почему так важен этот визит Путина в Китай и каково влияние принятых сущностных деклараций на жизнь конкретного гражданина? Проведение в жизнь принципов справедливого мироустройства повысит эффективность торговли, сделает ее более предсказуемой и банально более дешевой, по сравнению с огромным санкционным навесом, который сейчас вынуждены терпеть многие страны из-за проделок Запада. Персональная роль президента в этом процессе огромна и, кстати, именно этим объясняется его высочайшая популярность в странах Глобального Юга.

Путин – это шанс миллионов людей вырваться из бедности, навязанной им диктатом глобалистов, надежда на слом неравноправной экономической системы, выкачивающей за бесценок ресурсы ради паразитического существования стран глобалистского ядра. Ну а для россиян более справедливая мировая система торговли и обмена также принесет выгоды – «выключение» санкционных барьеров за счет альтернативных систем расчетов позволит снизить издержки торговли, нам самим станет проще выходить на новые рынки и зарабатывать на них, минуя препоны и ограничения, вводимые Брюсселем и Вашингтоном – а это и рост экспортных поступлений, и улучшение жизни наших граждан внутри России.

Автор: политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.