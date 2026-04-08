Проявления антирусской национальной политики: политолог раскритиковал песню Айрен Коль

В российском сегменте интернета широкий резонанс вызвало видео на песню Айрен Коль (Ирина Николаева, уроженка г. Юрюзани Челябинской области) «Я люблю Мухаммеда». В тексте композиции певица перечисляет русские мужские имена и утверждает, что их обладатели не имеют «нужного параметра», поэтому предпочтение певица отдает исламским мужчинам: «Ассаламу алейкум, я люблю Мухаммеда!». Политолог Илья Ухов предложил законодательно закрепить статус русского народа.

Само по себе появление такой песни, как и другие виды контента, направленные против русских мужчин, иллюстрирует сразу два явления в общественно-политической сфере России:

1) Последствия проводимой государством по факту антирусской политики;

2) Чудовищное (преступное) и граничащее с халатностью непонимание отдельных лиц, которые намеренно создают и поощряют такие формы проявления национальной политики.

Национальная политика в России основывается на искаженном и примитивном понимании прописанной в Конституции «многонациональности» и «многоконфессиональности» страны. Национальная политика упорно понимается как политика, направленная на поддержку всех народов, кроме русского. Как результат — сначала стало нормой поддерживать другие народы, но не поддерживать русский народ, а затем — поддерживать другие народы России за счет ущемления и унижения русского народа. Меньшие по численности и по вкладу в историю страны народы ставятся таким образом даже не вровень, а над русским народом.

Внимание на такой очевидный и опасный «перекос» давно обращают общественные, политические, православные, некоторые культурные деятели страны (священник Павел Островский , режиссер Никита Михалков , журналист Андрей Медведев , публицист, член СПЧ Марина Ахмедова , член СПЧ Кирилл Кабанов ). Их мнение в лучшем случае игнорируется, в худшем — объявляется националистическим или даже неонацистским.

В стране, где около 80% населения причисляют себя к русским, официальные власти и подконтрольные им медиахолдинги продолжают «прокачивать многонациональность» самыми вредными способами. В стремлении «не обидеть» национальные меньшинства, весь медийный юмор, сарказм, негатив направляется на представителей русского народа.

Русская деревня и деревенский образ жизни становится предметом насмешек, активно заколачивается миф о вечно пьющем русском народе. Среди антигероинь «семейных» ток-шоу («Мужчина и женщина», ДНК и проч.) — преимущественно русские женщины и мужчины (или представители коренных народов России, чья этническая принадлежность визуально не определяется). Сюжетные линии некоторых программ («Однажды в России») иногда строятся исключительно на унижении русских персонажей представителем другого народа (А. Муртазалиев в роли начальника, высмеивающего и оскорбляющего русских подчиненных).

Сталкиваясь с такой «прокачкой», заметная часть населения неизбежно погружается в «окно Овертона», где антирусское поведение является элементом нормальности, более того — поощряется.

При этом на том же медийном уровне формируется совершенно иная модель позиционирования и отношения к представителям нетитульных народов России и сопредельных государств. Практически любое появление таких представителей в песенных и иных шоу обязательно сопровождается подчеркнутыми реверансами в сторону культур этих народов, тема этнической преступности практически не затрагивается в многочисленных криминальных сериалах, поведение и «обычаи» таких народов не становятся предметом «разбора» в ток-шоу.

Обязательным стало непропорциональное включение представителей разных народов России в развлекательные шоу. Даже в сюжетах о героях СВО можно заметить особенное внимание к героизму иных, кроме русского, народов России. Фактически медиаструктуры начинают формировать собственный «воукизм», ранее ими же высмеиваемый: так называемый «межнац» в России становится аналогом ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-повестки на Западе; нетитульные этносы приобретают своего рода элитарный статус.

Естественно, что это работает не на сплочение и единство общества, а на его разделение. Мы сознательно на всех уровнях постоянно делим себя на десятки и сотни (по числу народов и народностей) частей. Словами Христа, «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».

«Благая цель» понятна — в большой стране титульное население надо «приучить» к миролюбивому отношению к другим народам, которые когда-то присоединились к русским. Но «приучатели» забывают, что русский народ сам по себе является миролюбивым в отличие почти от всех остальных купных наций земли.

Доказывается этот тезис многовековой историей — в случае присоединения или захвата земель русский народ ассимилирует другие народы и одновременно дает жить и развивать свои культурные, национальные и религиозные особенности в рамках одной страны.

Вместе с тем, попытки «сесть и поехать» на русском народе рано или поздно приведут к тому, что этот народ «взбрыкнет». Ответственные за пропаганду многонациональности и многоконфессиональности либо не понимают этого, либо понимают и сознательно проводят провокационную, диверсионную работу.

Так или иначе гигантское государство, проводящее политику многообразия, а не единства, рано или поздно развалится на эти многообразные куски. Только политика единства, сплочения вокруг тех, кто образовал государство Россия, сможет действительно укрепить нашу страну.

Россию образовали не многонациональные и многоконфессиональные жители лесов и полей, ее образовали те единые по языку, культуре и религии народности, которые со временем стали называться русскими православными христианами.

Россия создана, укреплена и развита в крупнейшее и сильнейшее государство русскими православными людьми, а также — здесь следует отдать должное другим народам — присоединившимся к ним татарами, бурятами, калмыками, кавказскими и многими другими народами.

Следовательно, и национальная (а не межнациональная) политика должна строиться не на выбивании, очернении и ослаблении одной из основ государства — русских православных, а на их укреплении и культивировании государствообразующей роли.

Это неоспоримые исторические факты:

государствообразующий народ — русский;

государствообразующий язык — русский;

государствообразующая религия — православное христианство.

Дабы примеры, очерняющие русских православных, стали невозможны, следует законодательно закрепить статус русского народа, а нападки, высмеивания приравнять к посягательству на конституционный строй.

Иначе будем жить в другой стране — не русской и не православной.

Автор — политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.