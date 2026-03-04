Единство страны для будущих поколений. О чем семь гарант-статей новой Конституции Казахстана?

Новая Конституция Казахстана, за которую гражданам республики предстоит голосовать на референдуме 15 марта, цементирует общенациональное единство страны для будущих поколений. Такое мнение высказал эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов, проанализировавший новеллы Основного закона крупнейшего центральноазиатского государства.

За последние три недели проект новой Конституции Казахстана вызвал широкую дискуссию не только внутри страны, но и за границей — прежде всего в России. Многие из таких дебатеров, будем откровенны, прочли всего лишь один абзац из Конституции и на этом основании сделали весьма громкие выводы о «принижении русского языка» и в целом об «угрозе межэтническому единству». Но так ли это? Давайте разберемся, внимательно прочитав первоисточник.

А правда такова, что в семи статьях Конституции Казахстана сказано о недопустимости использовать этническое многообразие в государстве в противоправных целях. Как известно, в Казахстане проживают представители более 100 национальностей: казахи, русские, украинцы, узбеки, татары, чеченцы, уйгуры, корейцы, немцы и другие.

Итак, уже в ст. 3 Конституции сказано: «Основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан: <…> укрепление общенационального единства».

Далее ст. 6 гласит: «Создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на <…> разжигание расовой, национальной, религиозной розни, запрещены».

В ст. 16 указано, что граждане Республики Казахстан, а также иностранные граждане, проживающие или временно находящиеся на территории страны, «не могут подвергаться дискриминации по мотивам происхождения, <…> расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений».

В ст. 23 уточняется: «Не допускаются пропаганда <…> расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни».

Ст. 41 итожит: «Признаются неконституционными действия, способные нарушить межэтническое и межконфессиональное согласие».

Русский – официальный язык Республики Казахстан

Теперь, что касается непосредственно языка. Вся критика досталась статье 9, в которой слово «наравне» заменили на слово «наряду»: «1. Государственный язык Республики Казахстан – казахский язык. 2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык»…

Сделав акцент на одном слове, пламенные «лингвисты» упорно не хотят признать, что от этого основной смысл статьи не меняется: русский язык по-прежнему остается официальным языком, на котором наряду с казахским совершенно спокойно можно общаться во всех государственных организациях и органах местного самоуправления.

Плюс критики почему-то в упор не замечают 3 пункт этой же статьи, в котором однозначно утверждается: «Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана». Потому и наряду.

«Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке», — это золотая языковая формула президента страны Касым-Жомарт Токаева, инициатора новой казахстанской Конституции.

И, кстати, много вы знаете стран, где президент все свои официальные речи произносит одновременно на двух языках? Послушайте выступления Токаева – он всегда говорит сначала на казахском, а потом повторяет сказанное на русском языке. Всегда.

Суммируя приведенные выше выдержки из Основного закона, можно утверждать следующее: в Казахстане, как в полиэтническом и мультиязычном государстве, Конституция охраняет право каждого говорить на своем родном языке, а те лица, кто посмеют подвергать дискриминации людей по языковому мотиву, станут отвечать по закону.

За нормальные человеческие отношения

Кстати, принцип «Закон и порядок» определен в Конституции как ключевой в развитии центральноазиатской державы. На мой взгляд, баланс между укреплением роли государственного казахского языка и сохранением многоязычной модели Казахстана налицо.

Прогрессивность Основного закона Казахстана состоит еще в ряде новелл. Прежде всего, следует отметить ст. 30, которая включена в государственный документ впервые: «Брак — добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом».

Очевидно, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предложивший такую формулировку, выступает в защиту традиционных семейных ценностей, что, безусловно, роднит казахстанцев с россиянами. Два наших государства, охватывающие практически всю Евразию, выступают за нормальные, данные Богом, человеческие отношения, заботясь о последующих поколениях, — это ли не повод для взаимоуважения?

Наконец, немаловажной новеллой является ст. 7, которая гласит: «Религия отделена от государства». В ст. 33 уточняется: «Система образования и воспитания в организациях образования на территории Республики Казахстан носит светский характер…», а самая первая статья Конституции констатирует: «Республика Казахстан — демократическое, светское, правовое и социальное государство».

Не секрет, что межрелигиозные конфликты — излюбленное блюдо в «меню» геополитических противников, тем более, когда то или иное государство являет собой многоконфессиональный конструкт. И совершенно резонно, что Казахстан закрепляет в главном своем законе светскую модель развития (при мультирелигиозном синтезе, разумеется).

Таким образом, в мировоззренческом ключе Конституция Казахстана представляет собой яркий пример гуманистического, нравственного начала. И попросту здорово, что у нас есть такой рассудительный сосед, смотрящий в будущее.

Автор — эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.