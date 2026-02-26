Эксперт назвал проектный подход правительства основой управления российской экономикой

С 2009 года отчет перед Государственной думой Федерального собрания является конституционной обязанностью правительства Российской Федерации. Постепенно этот механизм стал неотъемлемым элементом диалога законодательной и исполнительной ветвей власти, считает профессор и член-корреспондент РАН Александр Широв.

В отличии от тематических встреч правительства с депутатами в рамках «Правительственного часа» здесь рассматривается весь спектр работы правительства и оценивается ее эффективность. О важности для правительства этого мероприятия говорит тот факт, что ему предшествовал ряд встреч председателя и членов правительства с думскими фракциями.

Доклад Михаила Мишустина носил достаточно конкретный характер. В нем относительно мало внимания уделялось общим вопросам макроэкономический политики, а в основном премьер сконцентрировался на конкретных действиях, предпринимаемых для развития экономики.

Можно выделить несколько ключевых направлений затронутых в докладе: социальная сфера, пространственное развитие, промышленность, внешнеэкономическая деятельность, новые технологии, подготовка кадров.

Действительно, от них зависит среднесрочный потенциал развития российской экономики и на них направлены меры экономической политики и конкретные проекты, координируемые правительством.

В непростых условиях бюджетных ограничений высокий приоритет сохраняется у мероприятий социальной политики. Правительство продолжает концентрировать свои усилия на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости. Ориентация на эту социальную группу дает результат как с точки зрения борьбы с бедностью, так и оказывает позитивный вклад в формирование общей экономической динамики.

Семьям с низкими доходами предоставляется единое пособие. Вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей. Регулярно индексируем материнский капитал и социальные пособия.

Следует также упомянуть и налоговый кешбэк для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума. Правительство оценивает охват этой меры в 4 миллиона семей.

Эта может существенно поддержать потребительский спрос в наименее богатых регионах страны, способствовать росту в них экономической активности.

Следует отметить и рост минимального размер оплаты труда в 2025 г. на 16,5%. Это окажет влияние на уровень оплаты труда в ряде секторов экономики и бюджетной сферы. В 2026 он достиг 27 тыс. рублей, а охват этой меры затронет свыше 4,5 миллионов работников.

Отдельно премьер остановился на рынке труда и обеспечении экономики кадрами. Хотя пик дефицита работников остался позади, расслабляться не стоит. В ближайшие годы в трудовую жизнь будут вступать относительно многочисленное поколение российских граждан, которым сейчас исполнилось от 5 до 15 лет. Это важный ресурс, которым необходимо воспользоваться.

Здесь ключевая роль за системой образования, которая должна учитывать перспективный спрос на работников разной квалификации. Как справедливо заметил Мишустин это непростая задача и правительству предстоит научиться активно работать с таким инструментом как прогноз кадровой потребности отраслей экономики. Здесь сходятся как экономические, так и технологические драйверы развития экономики, которые нужно правильно учитывать.

Очень многое в эффективности развитии экономики будет зависеть от динамики производительности труда. Правительство предполагает использовать весь спектр мероприятий, от развития бережливого производства до активного внедрения цифровизации, автоматизации и роботизации.

Отдельно следовало бы остановиться на взаимодействии пространственной политики с развитием инфраструктуры и мероприятиями по улучшению условий жизни граждан в конкретных населенных пунктах и целых регионах. В докладе обращалось внимание на примеры таких действий.

В частности, в Калининградской области, где реализуется масштабный проект по запуску производства литий-ионных аккумуляторов. Сформированы индивидуальные программы развития для республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашия, Алтайского края, Псковской и Курганской областей. Расширяется инструментарий таких проектов.

Технологическое развитие является тем направлением, от которого зависит конкурентоспособность отечественной экономики как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В докладе был сделан акцент на развитии гражданского транспортного машиностроения, станкостроении, радиоэлектронике. Решать задачи промышленной политики должны механизмы специнвестконтрактов, Фонд развития промышленности, механизма кластерной инвестиционной платформы. Проекты финансируемые с помощью таких механизмов достигают сотен млрд. рублей.

Следует упомянуть, что теперь предприятия получили возможность списывать затраты на НИОКР в двойном размере, чтобы оставить на технологическое развитие больше средств.

Для координации действий всех ведомств в области научно-технологической политики сформирована Правительственная комиссия по промышленности. Среди прочего она должна обеспечивать деятельность квалифицированных заказчиков и генеральных конструкторов важнейших технологических проектов. Постепенно наращиваются меры по финансовой поддержке вывода на рынок новых продуктов.

Из доклада органично вытекает и набор ключевых целей экономической политики на перспективу. Премьер сформулировал их так: сбережение и приумножение нашего народа; формирование платформы для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых; изменение структуры внешней торговли; формирование прозрачной конкурентной деловой среды; повышение производительности труда; постоянное технологическое обновление.

Конечно, перечень необходимых мероприятий по модернизации экономики этим не ограничивается, но следует согласиться с тем, что это наиболее важные направления развития экономики.

В целом ключевой тактической задачей правительства станет распределение ограниченных ресурсов для решения ключевых задач. Для того, чтобы сделать эту работу эффективно потребуются координация действий всех ветвей власти, а результат мы увидим в новом проекте Федерального закона о бюджете осенью этого года.

Автор — член-корреспондент РАН, профессор Александр Широв.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.