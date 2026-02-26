Итоги года Сбера: как ИИ стал драйвером роста и почему мы открыли код будущего

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин подвел итоги 2025 года и рассказал о сохранении доверия клиентов.

Подводя итога 2025 года, могу сказать, что прошедший год стал для нас годом тектонических сдвигов. Мы вступили в эру, когда искусственный интеллект перестал быть просто инструментом внутри периметра банка, он превратился в полноценного партнера, агента и созидателя, который уже сам может принимать важные решения. Сегодня, оглядываясь на итоги 12 месяцев, я вижу не просто финансовые показатели, а карту новой реальности, которую мы строим вместе с нашими клиентами и всей страной.

Несмотря на сложный макроэкономический фон, наши фундаментальные показатели остаются стабильными. Корпоративный кредитный портфель вырос до 31,2 трлн рублей, увеличившись на 12,4% с начала года. Впечатляет динамика проектного финансирования — здесь мы видим рост на 23,1%, до 14 трлн рублей. Это значит, что бизнес не просто «держит деньги на счетах», а инвестирует в будущее, в масштабирование.

Мы сохранили доверие наших клиентов и приобрели новых: число активных корпоративных клиентов перешагнуло отметку в 3,5 млн компаний, прибавив более 200 тысяч за год.

Главный итог года для меня лично — переход ИИ из разряда технологического инструмента в разряд ключевого фактора производительности.

Мы не просто внедряли алгоритмы, мы перестраивали ДНК бизнеса. Сегодня каждый предприниматель может получить персонального ИИ-агента по развитию бизнеса, а порой даже и нескольких сразу — они анализируют показатели и находят реальные зоны роста. Или образовательного агента, который подбирает курсы на платформе «СберБизнес Live». Мы даже запустили агента для участия в тендерах: он ищет торги, рассчитывает условия и готовит документы, выполняя тем самым огромный блок работ за ваших сотрудников.

Результат говорит сам за себя: в 2025 году в Сбере совокупный экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта превысил 450 млрд рублей. Из них порядка 50 млрд — это вклад именно «генеративных» моделей. Наши инструменты для разработчиков уже сегодня ускоряют создание продуктов в 2‒4 раза.

Мы убеждены, что технологическое лидерство невозможно без открытости. В 2025 году мы сделали важный шаг — предоставили в открытом доступе наши сильнейшие нейросети. GigaChat Ultra Preview — самая мощная модель в линейке и первая в России подобного масштаба. Kandinsky 5.0 Video — одно из лучших открытых решений в мире для генерации видео и изображений, которое стало новым инструментом для профессионального сообщества.

И аудитория ГигаЧата отреагировала мгновенно: ежемесячно сервисом пользуется более 20 млн человек, совершая свыше 800 млн запросов. Мы добавили голос, мультимодальность и запустили маркетплейс ИИ-агентов.

И конечно, не могу обойти вниманием нашу зеленую повестку, которая перестала быть «модной» и стала прагматичной. Портфель ответственного финансирования (ESG-кредиты) достиг 4,47 трлн рублей, увеличившись на 17% год к году, а продажи наших некредитных ESG-продуктов выросли в 2,2 раза.

Мы утвердили программу энергосбережения до 2030 года. Она позволит сократить выбросы парниковых газов на 117 тыс. тонн CO₂. И здесь ключевая роль у ИИ — он оптимизирует потребление ресурсов.

Наши рейтинги подтверждены ведущими агентствами на максимальном уровне: RAEX (AAA), НРА (AAA.esg), НКР (AAA). Это оценка не просто отчетов, а реальной интеграции устойчивого развития в стратегию.

Подводя краткие итоги 2025 года, мы видим, что будущее уже наступило. ИИ-агенты сегодня активно помогают предпринимателям, «Школа 21» открывает свои кампусы в 18 регионах нашей родины, а наши волонтеры с помощью нейросетей оцифровывают культурное наследие великой страны.

Сегодня мы задаем стандарт того, как технологии, финансы и человеческий капитал могут работать на опережение. Я выражаю искреннюю благодарность всем нашим клиентам и команде за этот рывок. В 2026 году мы продолжим удивлять.

Автор — первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.