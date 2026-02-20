Сами себя знаем лучше: российские исследовательские компании готовы заменить зарубежные

Мы часто слышим разговоры о суверенитете как в государственных структурах, так и в бизнес-сообществах, общественных организациях. Конечно, расхождения по деталям есть, но общее неизменно – везде понятие суверенитета постепенно вышло за рамки привычных тем вроде промышленности или финансов. Мы начали иначе смотреть на технологии, на инфраструктуру, на контроль над критически важными ресурсами. Как отмечает член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян, в какой-то момент в фокусе оказалась сфера, которая раньше казалась сугубо сервисной и почти незаметной – рынок исследований потребительского поведения и рекламной аналитики.

Долгое время к нему относились спокойно. Иностранные компании работают? Работают. Предоставляют данные, отчеты, метрики? Предоставляют. Казалось, что это всего лишь инструмент для бизнеса, только чтобы точнее настроить рекламу, лучше понять аудиторию, повысить продажи. Но постепенно стало ясно, что речь идет не просто о маркетинговых сервисах, а о системном знании о стране. О том, как живут люди, на что тратят деньги, как реагируют на изменения в экономике и информационной среде.

И вот здесь встал принципиальный вопрос: кто это знание формирует и контролирует? Потому что аналитика – это не только сбор цифр, но и их интерпретация. Это выбор показателей, построение моделей, выводы, на основе которых принимаются решения. Когда значительная часть этой инфраструктуры завязана на компании из недружественных юрисдикций, игнорировать риски становится все сложнее.

Именно на этом фоне и появились новые требования к иностранным исследовательским компаниям. Причем характерно, что еще до полноценного вступления закона в силу фиксируются попытки отдельных игроков сохранить контроль через формальные схемы и реструктуризацию. Сам факт таких попыток показывает: рынок для них стратегически важен. Но одновременно он подтверждает и другое – Россия перестала быть пространством, где можно работать без оглядки на национальные правила.

Однако, на мой взгляд, ключевая тема сегодня даже не в ограничениях как таковых. Главный вопрос – способны ли российские компании полноценно заменить зарубежные структуры. И здесь ответ однозначный: да, способны. Причем не в теории, а на практике.

За последние годы в стране сформировалась мощная экспертиза в области социологических исследований, анализа больших данных, цифровой рекламы, построения потребительских панелей. Российские команды создают собственные технологические платформы, разрабатывают алгоритмы прогнозирования, внедряют инструменты автоматизированной закупки рекламы. Это уже не «локальные версии» западных продуктов, а самостоятельные решения, учитывающие специфику нашего рынка.

Более того, у отечественных компаний есть важное преимущество – глубинное понимание контекста. Россия – это сложная, неоднородная страна с сильными региональными различиями, со своей культурной логикой потребления и медиаповедения. Универсальные глобальные методологии не всегда улавливают эти нюансы. Локальные игроки, наоборот, строят исследования, исходя из реальной картины, а не из усредненной международной модели.

Скептики часто говорят о технологическом отставании. Но опыт последних лет показал: там, где появляется необходимость, появляются и решения. Российский ИТ-сектор доказал, что способен быстро закрывать критические направления – от облачных сервисов до сложных программных платформ. Аналитика и рекламные технологии ничем принципиально не отличаются. Это вопрос инвестиций, компетенций и приоритетов, а не фундаментальной зависимости.

Считаю, что сегодня разговор должен строиться не вокруг страха остаться без международных игроков, а вокруг уверенности в собственных возможностях. Российские исследовательские компании уже доказали, что могут работать на высоком профессиональном уровне. Ограничение недобросовестного или непрозрачного иностранного присутствия – это не шаг назад, а логичное движение к зрелости рынка.

Мы действительно сами себя знаем лучше. И если выстраивать систему аналитики и рекламы с опорой на собственные компетенции, под контролем собственных институтов, то она будет не слабее, а устойчивее. А иностранным компаниям остается простой и честный выбор: работать по российским правилам или уступить место тем, кто готов это делать.

Автор — член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.