Эксперт посоветовал не фиксироваться на количественном ограничении карт

Топ-менеджер Инго Банка Макуха предупредил о рисках ограничения количества карт
Пресс-служба Инго Банка
Ограничение по количеству карт может привести к недовольству клиентов, как это было в других странах. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор департамента розничного бизнеса Инго Банка Максим Макуха.

«Предложенные меры — попытка снизить риски мошенничества, но важно учитывать опыт прошлых инициатив и улучшать подход, фокусируясь на технологическом обеспечении и анализе данных, а не только на количественных ограничениях. Например, в некоторых странах, где ранее вводились лимиты на количество счетов или карт, это привело к росту недовольства клиентов и переходу мошенников к более изощренным схемам, таким как использование подставных лиц или виртуальных инструментов, что не решило проблему коренным образом», — рассказал эксперт.

По его словам, вместо этого важно усиливать технологические барьеры: внедрять аналитику транзакций на основе машинного обучения, которая в реальном времени выявляет аномалии (например, необычные паттерны расходов или геолокацию), и биометрическую идентификацию (например, распознавание лица) для подтверждения операций, что делает фрод более сложным для злоумышленников.

Банк России и Минцифры усиливают сотрудничество с экспертами и бизнесом, чтобы минимизировать негативные последствия для потребителей и повысить надежность системы, включая проведение совместных исследований и тестов, которые позволят адаптировать меры под реальные нужды рынка, избегая излишней бюрократии.

«Среди эффективных мер можно отметить следующие: снижение рисков через идентификацию и мониторинг активности (например, аналитика транзакций, биометрия). Это означает разработку систем, которые не только проверяют личность пользователя при входе в приложение или совершении платежа, но и анализируют поведение: если карта обычно используется в одном регионе, а транзакция вдруг происходит из другой страны, система автоматически блокирует операцию и требует дополнительного подтверждения», — отметил Макуха.

Также, по его словам, важны гибкие механизмы, позволяющие адаптировать лимиты под конкретные риски.

«Например, для клиентов с низким уровнем риска (долгосрочные пользователи без инцидентов) можно разрешить использование большего количества карт, в то время как для новых клиентов или тех, у кого были подозрительные операции, лимит будет строже, с автоматическим пересмотром на основе скоринга», — пояснил Макуха.

Он добавил, что также важно провести пилотные проекты ЕСУПК с участием банков и потребителей, чтобы оценить их эффективность.

Это включает запуск тестовых программ в нескольких регионах, где участники (клиенты и банки) смогут дать обратную связь, измеряя метрики вроде снижения фрода, уровня удовлетворенности и объема транзакций, что поможет доработать меры перед полномасштабным внедрением и избежать ошибок, подобных тем, что случались в прошлом с поспешными регуляциями.

Такой подход обеспечит баланс между безопасностью и удобством, стимулируя инновации в финтехе и укрепляя доверие к системе.

Макуха добавил, что использование клиентами нескольких карт обычно связано с различными потребностями: например, одна карта для повседневных покупок с кэшбэком, другая для накопления процентов на остаток, третья для оплаты онлайн-услуг или для семейного бюджета.

«Почему это удобно? Несколько карт позволяют клиентам оптимизировать расходы, получать больше выгоды от различных программ лояльности, разделять финансы (например, для личных и бизнес-расходов) и даже снижать риски — если одна карта заблокирована, всегда есть резервная. Кроме того, в эпоху цифровизации люди часто имеют карты разных банков для сравнения условий, что стимулирует конкуренцию и улучшает сервисы», — резюмировал эксперт.

Автор — директор департамента розничного бизнеса Инго Банка Максим Макуха.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

