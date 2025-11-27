Как выгоднее: советы для инвесторов

Купить бумаги в ходе аукционов ОФЗ выгодно

Облигации с фиксированным и плавающим купоном можно купить не только на вторичном, но и на первичном рынке. «В ходе первичных размещений корпоративных облигаций и на аукционах ОФЗ доходность может быть выше, купить бумаги можно выгоднее. Пока доля инвесторов, которые приобретают облигации на аукционах ОФЗ, крайне мала, хотя при участии в них инвесторы могут получить премию к доходности», — отметила Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера.

Использовать преимущества новых видов облигаций

Еще один лайфхак, связанный с долговыми инструментами — использовать преимущества новых видов облигаций. Например, с помощью секьюритизированных облигаций вместе с банком можно кредитовать клиентов и получать ежемесячный доход. Такие облигации обеспечены качественным портфелем кредитов и имеют высокий ежемесячный купон. Еще один тип облигаций, на который можно обратить внимание — дисконтные облигации — они помогают экономить на налогах. По таким бумагам купоны не приходят, а значит инвестор получает отсрочку по выплате налогов, и в случае, если он держит ее больше 3-х лет, может сэкономить и освободить доход от налога.

Получить выгоду от закрытия дивидендных гэпов

Еще одна популярная среднесрочная идея — покупка бумаг после выплаты дивидендов, то есть во время дивидендного гэпа. «Если посмотреть статистику ТОП-15 дивидендных компаний, за 2023 год, например, было закрыто 93% дивидендных гэпов, а средний срок закрытия составил 34 торговых дня. Средняя доходность закрытия гэпа составила 156%. А в 2024 году — уже 359%. Именно столько мог бы заработать инвестор, купивший акцию после выплаты дивидендов», — подчеркнула Кубезова. — «Однако важно понимать, что все зависит от конкретной бумаги, поэтому данная стратегия подходит для продвинутых инвесторов, которые разбираются в рынке».

Сэкономить на биржевой комиссии

Кроме того, инвесторы могут экономить на комиссии биржи. «Для этого нужно стать мейкером, то есть привнести ликвидность на биржу, поставив заявку на покупку или продажу по цене, отличной от лучшего предложения на бирже», — пояснила Кубезова. — «Тейкер в свою очередь ликвидность забирает, поэтому платит комиссию за двоих».

Проверить, чтобы на счете были деньги для автоматического списания налога

Еще одна тема, про которую важно помнить инвесторам — налоги. 30 января брокер как налоговый агент снимет с клиентов налог за прошлый год. В большинстве случаев инвесторам не нужно делать ничего дополнительно, брокер сам рассчитывает налог по всем брокерским счетам и перечисляет деньги в налоговую. Также Кубезова напоминает, что брокер сам удерживает налог при выплате дивидендов и купонов, а также выводе денег с брокерского счета. Самостоятельно придется уплачивать налог только если не хватит денег на брокерском счете, а также если у инвестора были сделки с иностранной валютой и драгметаллами.

Использовать льготы на долгосрочное владение

Кроме того, Кубезова рассказала, что существует несколько лайфхаков, связанных с оптимизацией налоговой нагрузки. Во-первых, если выбрать получение купонов на брокерский счет, налог по ним рассчитают только в конце года или при выводе денег. Во-вторых, важно помнить про 1-летнюю, 3-летнюю и 5-летнюю льготы. Так, 1-летняя льгота распространяется на долгосрочное владение акциями и облигациями высоко-технологичного сектора экономики. По 3-летней — можно освободить от налога до 3 млн рублей за каждый год владения акциями, облигациями или паями, купленными после 2014 года, если эмитент – организация РФ или страны ЕАЭС, а ценные бумаги никогда не находились на ИИС. Наконец, существует 5-летняя льгота на владение акциями (если акций продано не более 1% от объема эмиссии). По 1-летней и 5-летней льготам можно освободить от налога до 50 млн рублей в год.

Инвестировать на ИИС

Еще один лайфхак — инвестировать на ИИС. ИИС-3 предполагает два вычета – на взнос до 400 тыс. рублей ежегодно и на доход до 30 млн рублей по каждому счету (закрыть их нужно в разные года). Иметь одновременно можно до 3-х ИИС, на каждом ИИС может быть своя стратегия. Кубезова отметила, что по итогам пяти лет, необходимых для получения льготы, инвестор может освободить от уплаты налога до 90 млн рублей. При этом если он трансформирует старый ИИС в ИИС-3, зачитывается до 3-х лет владения счетом.

Использовать убыток, чтобы уменьшить налогооблагаемый доход

Наконец, налог можно оптимизировать, фиксируя убыток и сальдируя его с прибылью. «В конце года можно зафиксировать убыток, продать бумаги, если нет больше планов инвестировать в компанию. Это позволит снизить налоговую базу, а деньги реинвестировать в более актуальные идеи на рынке. Убытки можно сальдировать — даже если вы получили убыток 10 лет назад и в том числе с брокерских счетов, открытых у разных брокеров. Основное правило при переносе убытков — убытки и прибыль должны быть по обращающимся финансовым инструментам, сальдировать убытки по бумагам можно только с прибылью по бумагам, а по фьючерсам и опционам — с прибылью по фьючерсам и опционам», — поясняет Кубезова. — «Излишне удержанный налог в случае его возникновения можно вернуть неограниченное количество раз, подав заявление на возврат налога. Как правило, на это требуется всего несколько дней».

Автор — руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.