Иллюзия реальности: чем опасны дипфейки

Современные технологии искусственного интеллекта все глубже проникают в повседневность, но не всегда человек успевает осознать масштаб их влияния. Эксперт РОЦИТ, специалист по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов рассказал, в чем заключается опасность дипфейков.

По данным исследования «МТС Линк», 48% россиян никогда не слышали о таком явлении, как дипфейк – почти каждый второй! Лишь 52% опрошенных знакомы с этим термином, и то в основном по развлекательным видео и рекламным роликам. Между тем, почти треть сотрудников крупных компаний уже сталкивалась с мошенническими атаками, где злоумышленники использовали дипфейки – поддельные аудио, видео или изображения, созданные нейросетями и практически неотличимые от реальных.

Технологии, изначально появившиеся в сфере развлечений, быстро стали инструментом социальной инженерии. Мошенники научились имитировать голоса руководителей и образы коллег, чтобы выманивать корпоративные данные или деньги. В 19% случаев дипфейк копировал друзей и родственников, в 18% – начальников или коллег.

Особенно уязвим оказался средний бизнес, где попытки кражи данных через такие подмены встречаются чаще всего. И хотя разработчики корпоративных платформ уже внедряют антифрод-решения, главный вопрос остается открытым: способен ли человек отличить подделку, когда она кажется абсолютно настоящей?.

Отчасти ответ кроется в общем отношении россиян к искусственному интеллекту. Согласно данным ВЦИОМ, сегодня 52% граждан доверяют ИИ в той или иной степени, а 38% относятся к нему настороженно.

Примечательно, что доверие растет: за два года показатель увеличился на шесть пунктов, но при этом большинство все еще не готово полностью полагаться на алгоритмы. Так 76% выступают против того, чтобы ИИ принимал решения в медицине без участия человека, 65% – в образовании. И хотя 28% россиян уже используют нейросети для рабочих задач, а 22% для обучения, доверие к результатам все же ограничено: 57% пользователей предпочитают перепроверять ответы, даже если им кажется, что машина права.

Именно это сочетание интереса и настороженности делает общество особенно уязвимым перед иллюзией реальности. Люди привыкли считать, что то, что видят и слышат – правда. Очень долгое время аудио и видеоматериалы были безусловными доказательствами того или иного события. Но дипфейки рушат это базовое ощущение достоверности. Когда голос знакомого просит перевести деньги, когда президент произносит речь, которую он никогда не говорил, когда видео в новостях вызывает гнев или страх, грань между реальностью и симуляцией стирается.

Опасность дипфейков не только в возможных потерях бизнеса или росте кибермошенничества. Главный риск – подрыв доверия как социального механизма. Если больше нельзя верить глазам и ушам, рушится основа общественных коммуникаций, политического дискурса, даже личных отношений. И пока технологии совершенствуются быстрее, чем способность человека к критическому восприятию, иллюзия реальности становится новой нормой.

Автор: эксперт РОЦИТ, специалист по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов

