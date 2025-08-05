Родительский контроль – это запрет или забота?

Вопрос баланса между контролем и свободой волнует очень многих родителей. Он особенно актуален именно в наше время, когда дети все больше живут в интернете, а родители все чаще теряются в этом мире кнопок, мемов и бесконечных видео. И чем старше становится ребенок, тем ситуация становится сложнее, отмечает председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Недавнее исследование Альянса по защите детей в цифровой среде показывает, что мы, взрослые, потихоньку «выпадаем» из онлайн-жизни наших детей. Среди родителей малышей 6-9 лет аж 94% уверены, что знают, какой контент смотрят их дети. Но как только ребенок становится подростком, уверенность родителей резко падает – к 15-18 годам этот показатель уже 70%. То есть почти каждый третий родитель старшеклассника не вполне понимает, чем живет его ребенок в интернете.

Параллельно с падением контроля растет самостоятельность детей в сети. Да, в основном они развлекаются – 87% детей используют интернет чтобы смотреть видео, играть, листать мемы и так далее. Но более старшие ребята уже начинают искать подработку. И только 11% родителей считают этот процесс полностью безопасным.

Как же защитить своего ребенка? Конечно, можно пойти по самому простому пути – пути запретов. Закрыть доступ к определенным сайтам, установить жесткие лимиты экранного времени, контролировать каждый переход по ссылкам. Но будет ли это работать? Больше нет, чем да – мало кому понравится, когда ему что-то запрещают по неизвестной ему причине. А ребенок наверняка не понимает, от чего вы пытаетесь его огородить. Ведь, как показало исследование, дети практически не заходят на образовательные платформы сами по себе – только по заданию школы или когда попросят родители. Это означает, что на цифровое поведение детей можем повлиять мы с вами, и не через запреты, а через диалог и образование.

Важно понимать и то, родительский контроль – процесс, за который в первую очередь отвечают взрослые. А это означает, что контроль – не тотальный надзор и попытка ограничить ребенка в том, в чем порой мы сами не вполне хорошо разбираемся. Это про заботу. Про то, чтобы быть рядом, даже если ребенок сидит не в комнате, а в каком-нибудь игровом мире. Про то, чтобы понимать, чем он живет, что смотрит, какие вопросы задает, когда ищет подработку или просто листает ленту. И про то, что диалог нужно вести на равных, а не пытаться давить ребенка авторитетом и еще сильнее стимулировать его естественное желание пойти наперекор родителям.

Современные дети – полноценные участники цифровой среды. И если мы, взрослые, хотим, чтобы они чувствовали себя в безопасности, нам нужно не просто следить за ними, а быть с ними и учиться самим, чтобы понимать, как устроен этот цифровой мир. И тогда родительский контроль перестает быть про «нельзя». Он становится про «я рядом, я помогу».

Автор — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.