Питание со смыслом: как бизнес и государство могут решить задачу по здоровьесбережению россиян

Глобальный тренд на устойчивый переход к здоровому образу жизни требует кардинальных изменений не только в образе жизни – более частых занятий спортом, отказа от вредных привычек, снижения уровня стресса – но и пересмотра пищевых привычек, употребления более здоровых и качественных продуктов питания. О последствиях чрезмерного употребления соли и сахара, существующих требованиях к пищевой ценности продуктов и пользе ежедневного употребления молочных продуктов «Газете.Ru» рассказал председатель совета директоров компании Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

Мы то, что мы едим

Повышение качества продуктов питания – одна из важнейших задач, стоящих как перед государствами на уровне регулирования, так и перед производителями тех или иных продуктов, ведь именно от последних в конечном счете зависит качество питания людей, их здоровье и продолжительность жизни.

Сегодня в России, к сожалению, сохраняются дисбалансы в структуре потребления. Так, по данным Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, которые он привел в рамках ПМЭФ-2025, половина наших соотечественников ежедневно употребляют кондитерские издания, почти четверть – колбасные изделия, и 10% - большое количество соленой пищи каждый день. Суммируя эти данные, получается, что потребление соли в России превышает нормы, рекомендуемые для формирования здорового питания, в 3,9 раза, а сахара – в 2,5 раза.

В то же время лишь 60% россиян ежедневно потребляют овощи и фрукты, 50% - молоко и молочные продукты, 40% - крупы.

Подобные диспропорции в пищевом поведении вызывают серьезные осложнения здоровья, являются причиной ряда серьезных заболеваний. В частности, чрезмерное потребление сахара и соли в совокупности со стрессом и малоподвижным образом жизни способствует ожирению, развитию диабета и раковых заболеваний. За последние 20 лет число людей, у которых выявлен диабет, выросло вдвое и сегодня составляет порядка 10,5 млн человек, а ожирением страдает почти четверть граждан России.

Здоровье граждан – приоритет государства и бизнеса

Сегодня на государственном уровне действует целый набор программ и проектов, нацеленных на обеспечение здоровья населения, рациональное потребление и повышение качества жизни наших граждан. Речь идет о Президентской программе «Здоровье нации», Комплексной общественной программе «Здоровье населения». Для обеспечения надлежащего качества продуктов в России принята Стратегия повышения качества пищевой продукции РФ до 2030 года.

Правительством РФ утвержден Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», в рамках которой граждане имеют возможность получить консультации специалистов в более 750 центрах здоровья для взрослых и детей. Проект поддерживает и корпоративные программы, нацеленные на более сбалансированное питание работников.

В Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов» сделан акцент на увеличение выпуска здоровой пищи, на ее соответствие физиологическим потребностям человека и сокращении насыщенных жиров, простых сахаров и соли.

В свою очередь, бизнес в разные годы, в том числе при господдержке, реализовывал различные программы, направленные на популяризацию потребления молока.

Например, «Три молочных продукта в день», «Здоровое питание от А до Я». Однако есть ощущение, что настало время придать этой работе новый импульс.

Хрестоматийным примером тут может стать проект Got Milk?, который долгие годы реализовывали крупнейшие производители молочной продукции в США. В результате масштабной информационной кампании осведомленность о пользе молочки выросла беспрецедентно, были установлены прочные ассоциации с молоком как с «незаменимым» продуктом. Более того, по некоторым оценкам, в результате кампании удалось переломить тренд на снижение популярности молока в целом. И поэтому Got Milk? заслуженно пользуется славой одной из самых успешных рекламно-информационных кампаний в истории.

Это доказывает, что при взаимодействии бизнеса и государства можно радикальным образом влиять на то, что едят люди, и тем самым поддерживать их здоровую и активную жизнь. Но чтобы достичь этих целей необходима четкая и актуальная нормативная база, содержащая конкретные требования по содержанию белков, жиров и углеводов в тех или иных продуктах питания, в сочетании с долгосрочной, осмысленной и последовательной информационно-просветительской работой.

Все дело в молоке

Молоко входит в рацион человека уже на протяжении 8 тысяч лет и вносит значительный вклад в поддержание здоровья людей. Известно, что молочные продукты является источником многих незаменимых нутриентов, особенно для детей - они способны удовлетворить 20% потребности ребенка в белке, 40% - в витамине B2 и до 70% - в кальции. Эти элементы крайне необходимы для полноценного роста ребенка, равномерного роста организма, костей и зубов. В свою очередь кисломолочные продукты оказывают положительное влияние на работу ЖКТ, имеют антиинфекционный эффект.

В то же время молоко и продукты на его основе могут существенно влиять на объем поступления жиров и «простых» углеводов в организм человека, поэтому нужны строгие требования по содержанию таких нутриентов как в нормативной базе, так и у производителей.

Например, в компании Health & Nutrition установлены более строгие требования к содержанию белков, жиров, углеводов и кальция, чем в российском законодательстве. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи провел независимую оценку систем регулирования содержания сахаров, насыщенных жиров и подтвердил соответствие практик компании российским и международным стандартам.

Так, для молочных продуктов повседневного потребления в H&N установлен предел добавления сахара на уровне не выше 7 г на 100 г, а насыщенных жиров – не более 2,5 г на 100 г. В дополнение к этому во всех базовых продуктах компании предусмотрен обязательный контроль содержания кальция: не менее 120 мг на 100 г продукта.

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии выделили продуманность и последовательность нормативной базы H&N и подчеркнули, что стандарты компании способствуют формированию культуры здорового питания.

И чем больше участников рынка будут принимать подобные внутренние стандарты, не просто выполнять требования закона, а инициативно вести отрасль вперед, ставить себе внутренние цели по повышению содержания ключевых нутриентов в продукции, грамотно и аргументированно объяснять населению смысл и важность правильного питания – тем лучше отрасль сможет выполнять общую задачу, которая стоит перед государством и обществом: обеспечить нынешние и будущие поколения россиян такими продуктами питания, которые позволят им не оглядываться на те или иные противопоказания по содержанию сахаров или жиров, а жить долгой, здоровой и насыщенной жизнью.

Автор — председатель совета директоров компании Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

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