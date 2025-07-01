Команда мечты в социальном бизнесе: миф или реальность

Эксперт по бизнес-процессам Евдина: социальный бизнес – это марафон, а не спринт

Международный день социального бизнеса – отличный повод задуматься: почему одни проекты меняют жизни тысяч людей, а другие, несмотря на яркие идеи, остаются незамеченными? Секрет успеха часто кроется не в деньгах или технологиях, а в людях, которые верят в общее дело. Социальный бизнес – это марафон, а не спринт. Здесь нельзя добиться успеха в одиночку. Нужны те, кто разделяют ваши ценности, дополняет ваши слабые стороны и готов идти рядом даже в трудные времена. Как построить идеальную команду в социальном бизнесе рассказала эксперт по бизнес-процессам, автор книг по управлению, PCC коуч Татьяна Евдина.

Татьяна Евдина выделила четыре кита, на которых стоит «та самая» команда мечты. Это компетентность – не ищите «удобных» людей, ищите профессионалов; доверие – без него любая инициатива рассыпается, как карточный домик; совместимость – важно не отсутствие конфликтов, а умение работать вместе и искренняя вовлеченность – когда людям не все равно, они горят своим делом.

Ключевой ошибкой является выбор людей по принципу их согласия с вашими мыслями. Когда мы окружаем себя людьми, которые всегда поддерживают наши идеи, мы ограничиваем команду знаниями только лидера. А отсутствие разнообразия мнений и экспертизы значительно повышает вероятность серьезных просчетов в работе.

Еще одна распространенная ошибка — брать людей, похожих на себя, а не тех, кому действительно можно доверять. Это создает иллюзию безопасности, но ограничивает потенциал команды. Разнообразие взглядов и подходов обогащает бизнес и открывает новые перспективы. В свою очередь, похожесть не гарантирует честность. Люди склонны доверять тем, кто напоминает их самих. А принцип подобия для завоевания доверия часто используют манипуляторы. Связи, основанные на похожести, быстро разрушаются при обнаружении различий в ценностях и целей.

Многие руководители попадают в ловушку, создавая команды с отличной психологической совместимостью, забывая о результативности. Для успешной команды необходим баланс: психологический комфорт должен сочетаться с высокой производительностью и ориентацией на результат.

Завершающий элемент идеальной команды-готовность прикладывать дополнительные усилия для достижения общих целей компании. Безусловно, качественный труд должен быть достойно оплачен. В свою очередь, эмоциональную вовлеченность создают как правило именно нематериальные стимулы.

Помните, самые успешные социальные изменения происходят там, где собралась команда, объединенная не только профессиональными навыками, но и общими ценностями, взаимным доверием и искренним желанием сделать мир лучше.

Огромное значение в процессе формирования команды имеет доверие. Когда оно есть, команда способна преодолевать любые кризисы и достигать впечатляющих результатов.

Используйте модель «Три К доверия», разработанную экспертами в области управления Деннисом и Мишель Рейна: компетентность – люди должны знать, что делают, контракт – четкие договоренности и коммуникация – корректность, открытость и уважение. Регулярная работа над всеми тремя компонентами создает прочную основу доверия, необходимую для эффективной командной работы.

27 июня на площадке форума социального предпринимательства «Больше чем бизнес» Татьяна Евдина провела тренинг «Идеальная команда», который организован в рамках программы конкурса «Лидеры социальной индустрии» Фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и Фонда поддержки социальных проектов.

Автор — эксперт по бизнес-процессам, автор книг по управлению, PCC коуч Татьяна Евдина.

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