Фейковый кандидат: как ИИ-мошенники обманывают HR-менеджеров

За последние годы рынок найма радикально трансформировался. Онлайн-интервью, цифровые резюме, удаленные собеседования и глобальный доступ к вакансиям стали нормой. Технологии ускорили и упростили поиск специалистов, стерли границы и дали бизнесу новые возможности. Но на фоне этих достижений стремительно набирает обороты и тревожный тренд, о котором сегодня почти не говорят вслух – появление фейковых кандидатов, созданных с помощью искусственного интеллекта и дипфейков. В этой колонке эксперт РОЦИТ Алексей Парфун рассказал, как работает эта схема и почему рекрутерам и HR-специалистам стоит быть особенно настороженными.

Найм в эпоху ИИ

Фальсификация резюме уже давно перестала быть вершиной соискательского обмана. Сегодня речь идет не просто о приукрашивании опыта, а о создании полностью вымышленных личностей. С помощью искусственного интеллекта формируются резюме с идеально подобранными под вакансию навыками, дипфейки позволяют проводить видеособеседования с «живыми» аватарами, а синтезированные голоса озвучивают ответы в реальном времени. В результате человек, которого HR видит на экране, может вовсе не быть тем, кто в итоге выйдет на работу.

Более того, все чаще используются так называемые «прокси-интервью»: на этапе отбора и собеседования участвует один человек, а работу затем выполняет совершенно другой.

Проблему усугубляет легкий доступ к ИИ-инструментам. Если раньше для подобных махинаций требовалась серьезная техническая подготовка, то сегодня достаточно воспользоваться готовыми сервисами – от нейросетей для генерации внешности до приложений, подделывающих документы и записывающих реалистичные видеоответы.

По данным Resume Genius, уже 76% HR-специалистов признают, что из-за развития ИИ им стало сложнее распознавать фальшивых кандидатов.

Пример Северной Кореи

Угроза фейковых соискателей вышла на первый план после громкого скандала в мае 2024 года. Тогда Министерство юстиции США сообщило, что более 300 американских компаний наняли на ИТ-должности подставных сотрудников из Северной Кореи. Те использовали поддельные документы, дипфейки и прокси-серверы, чтобы скрыть свое происхождение. Заработанные средства, как выяснилось, направлялись на финансирование военной программы Пхеньяна.

Особую тревогу вызывает то, что многие из этих «специалистов» действительно успешно справлялись со своими задачами. Они встраивались в команды, получали доступ к конфиденциальным системам и даже завоевывали доверие коллег. В некоторых случаях разоблачение таких сотрудников становилось шоком для руководителей: нередко именно они показывали одни из лучших результатов в отделе.

Именно поэтому подобная угроза так опасна – фейковый кандидат способен не просто пройти собеседование, но и эффективно работать внутри компании, оставаясь незамеченным.

HR не готовы к новым угрозам

Отделы по работе с персоналом изначально не создавались как подразделения кибербезопасности. Их основная задача – поиск талантов, развитие сотрудников и работа с корпоративной культурой, а не проверка документов на подлинность или распознавание дипфейков.

Большинство HR-менеджеров не имеют навыков, необходимых для выявления цифровых подделок. При этом процесс найма часто распределяется между несколькими участниками, что создает дополнительные уязвимости. В условиях удаленной работы, когда все этапы верификации проходят онлайн, эти слабые места становятся легкой добычей для мошенников.

Технологии на страже найма

Бороться с фейковыми кандидатами только с помощью настороженности уже недостаточно – необходима полноценная технологическая защита. На рынке появляются решения, позволяющие выявить поддельную личность еще на этапе подачи заявки. Такие системы включают биометрическую аутентификацию, интеллектуальный анализ документов с распознаванием защитных элементов, а также алгоритмы, способные отличать реального человека от дипфейка.

Технологии сопоставляют фото в паспорте с изображением в камере, отслеживают мимику, голосовые паттерны, реакцию на неожиданные вопросы. Проверка под разными углами, идентификация по голосу и поведенческим признакам – все это значительно снижает шансы злоумышленников пройти собеседование и устроиться на работу под чужим именем.

Фейковые кандидаты уже стали новой реальностью цифрового рынка труда. Чтобы защитить бизнес, компаниям необходимо пересмотреть подходы к найму и внедрять инструменты, сочетающие технологии и критическое мышление. Чем раньше HR-службы адаптируются к этим вызовам, тем выше шансы сохранить безопасность и доверие внутри команды.

Автор — эксперт РОЦИТ Алексей Парфун.

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