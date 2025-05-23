Шутки в сторону: почему не стоит издеваться над мошенниками

Когда вам в очередной раз звонят с незнакомого, с вероятностью 99% мошеннического номера, самая правильная реакция – отклонить звонок или дождаться, пока он прекратится. Так номер с большей вероятностью попадет в категорию неактивных, а значит, со временем количество подобных звонков сократится до минимума. Ответить на звонок и вступить в диалог – крайне плохая идея. Но есть вариант и намного хуже – подыгрывать мошеннику и пытаться шутить над ним. Член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объясняет, почему не стоит упражняться в остроумии на злоумышленниках и к каким последствиям это может привести.

Важно понимать, что телефонные мошенники воспринимают любого, кто ответил на звонок, как источник данных. Даже если человек не поддался на уловку, но при этом какое-то время разговаривал с аферистами, у них теперь есть не только номер жертвы, но и запись ее голоса. А с учетом развития технологии голосовых дипфейков буквально пары предложений может быть достаточно, чтобы через какое-то время ваш голос позвонил вашим близким и попросил деньги под разными предлогами. Эксперты предупреждают: с мошенничеством на базе дипфейков может столкнуться половина россиян уже к концу 2025 года.

Если вы просто поговорили и вежливо отказали «сотруднику ЦБ», «майору ФСБ» или другому персонажу – это одно. Эмоций у мошенников вы не вызовете. Но если вы начнете подыгрывать, намеренно затягивать время, шутить или как-то оскорблять преступника, будьте уверены – он это запомнит. В конце концов, злоумышленники – такие же люди, которые могут обидеться, оказаться злопамятными и захотеть отомстить. И вариантов для мести у них крайне много.

Атака после вашей удачной или неудачной шутки может начаться сразу же. Разозленный тем, что его высмеяли, злоумышленник вносит номер в «черный список» колл-центра, и ваш телефон превращается в настоящий «проходной двор». Днем – «служба безопасности», ночью – «оператор связи», утром – «курьер с посылкой». Есть вариант и хуже – когда ваш номер используют для подмены и начинают звонить другим людям якобы от вашего имени. Тогда обманутые граждане начинают звонить уже вам, а в худшем случае — пишут заявление в полицию. И в этом случае именно жертва, а не мошенник, будет доказывать, что она «не верблюд».

Есть и «тяжелая артиллерия» – SMS-бомбинг. Специальная программа начинает «бомбардировать» ваш смартфон сотнями сообщений с кодами подтверждения, рекламой или угрозами. Просто внести все спамящие номера в черный список не получится – речь может идти не о десятках и даже не сотнях SMS. Спасти телефон и сохранить нервную систему в этом случае поможет только смена номера, что далеко не всегда удобно.

Я прекрасно понимаю, что надоедливым мошенникам хочется как-то отомстить за постоянное отвлекание, за потраченное время и необходимость быть постоянно начеку. И вы можете это сделать наименее затратным для себя и наиболее болезненным для преступников способом – просто не отвечайте на звонок или молчите. Другими словами, не давайте им ни малейшей информации о себе. Да, это скучно, об этом не похвастаешься друзьям и не снимешь ролик для соцсетей. Но не привлечь внимание мошенников – гораздо полезнее, чем привлечь внимание подписчиков.

Автор — член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

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