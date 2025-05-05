Локализация или изоляция: почему западные платформы теряют российский рынок

Для иностранных компаний работа на российском рынке – это не просто возможность получать прибыль, но и обязательство соблюдать законы страны, в которой ведешь бизнес, отмечает член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В России установлены четкие требования: локализация персональных данных на территории РФ, создание официального представительства, назначение уполномоченного лица, исполнение предписаний Роскомнадзора, взаимодействие с государственными органами, своевременная оплата штрафов и строгое соблюдение законодательства. И это не произвольные условия, а стандартные нормы – аналогичные тем, что действуют в США, Китае и других странах, защищающих свой цифровой суверенитет.

Ошибаются те, кто думает, что можно работать в России, извлекая прибыль, но игнорируя наши правила. Государство твердо и последовательно защищает свои интересы. Яркие примеры – блокировка Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* или уход Discord. Причины всегда одинаковы: отказ от сотрудничества с регуляторами, грубые нарушения закона или сознательное игнорирование требований. Эти компании не выполнили ключевые условия: не локализовали данные, не удаляли противоправный контент, не боролись с дезинформацией и угрозами. Они решили, что в России можно действовать по своим правилам – и в итоге потеряли доступ к российским пользователям.

Особое внимание заслуживает Google – один из крупнейших ИТ-гигантов мира, чьи действия в России действительно можно считать учебником по системному саботажу.

Компания последовательно нарушала российское законодательство по всем ключевым направлениям: отказывалась удалять с YouTube запрещенный контент, включая откровенно экстремистские материалы, игнорировала требования фильтровать поисковую выдачу согласно реестру запрещенных сайтов, продолжала хранить и обрабатывать персональные данные российских пользователей на зарубежных серверах.

При этом Google демонстративно игнорировал запросы регуляторов и уклонялся от исполнения судебных решений. Результатом стали беспрецедентные штрафные санкции – от десятков миллионов до сотни миллиардов рублей, значительная часть которых была взыскана в принудительном порядке.

Не менее показателен в этой ситуации пример двойных стандартов. В Европе Google исправно выплачивает миллиардные штрафы, не пытаясь их оспаривать или саботировать. В США – аналогичная картина. Почему же в России компания позволила себе иной подход? Вероятно, решив, что российские цифровые границы не будут защищены с той же твердостью. Это и оказалось ошибкой. В России единые правила для всех – будь то транснациональный гигант или локальный сервис. Нарушаешь законы, значит теряешь доступ к пользователям.

Этот принцип объясняет текущую трансформацию рынка: одни платформы уходят, другие занимают их место. Российские ИТ-решения за последние годы существенно укрепили свои позиции. Мы создали полноценную экосистему: от мессенджеров и соцсетей до видеоплатформ, облачных сервисов и офисных решений. ВКонтакте, Яндекс, RuStore, VK Видео, TrueConf, Webinar, «МойОфис» – это не временные аналоги, а конкурентоспособные продукты, обеспечивающие надежность, безопасность и полное соответствие российскому законодательству.

Итог прост: правила понятны и едины для всех. Работать в России – значит соблюдать их. Остальные могут искать другие рынки. Здесь приоритетом является не корпоративная политика ИТ-гигантов, а законодательство Российской Федерации.

Автор — член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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