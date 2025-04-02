Импортозамещение связи: как переход на российские серверы спасет сети от коллапса

Артем Шейкин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель Председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

В последние месяцы пользователи Рунета регулярно сталкиваются с перебоями в работе цифровых сервисов: отказывают банковские приложения, перестают работать службы доставки, а в некоторых регионах страны пропадает доступ к интернету. Роскомнадзор открыто признает: значительная часть этих сбоев связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры. Проблемы возникают на зарубежных хостингах, таких как Cloudflare, которые перестают быть надежными как с точки зрения стабильности, так и с позиции цифрового суверенитета.

Наблюдая за текущей ситуацией, можно прийти к однозначному выводу: переход на российские серверы – это не вопрос выбора, а условие сохранения работоспособности телекоммуникационной инфраструктуры. Многочисленные примеры доказали, что размещение критически важных объектов цифровой среды за пределами национальной юрисдикции является стратегической ошибкой.

По сути, это добровольная утрата контроля над своими же системами в пользу третьих стран и коммерческих операторов, чьи интересы не совпадают с потребностями российских пользователей. В условиях глобальной нестабильности и нарастающего техноизоляционизма даже кратковременный сбой может обернуться коллапсом целых секторов экономики, как это уже показал пример Microsoft.

Доверие к зарубежным платформам становится рискованным, что закономерно усиливает необходимость импортозамещения в телекоммуникационной сфере. Однако для того, чтобы переход на отечественные аналоги стал не разовой кампанией, а устойчивой стратегией, необходима четкая и современная нормативно-техническая база. Необходимы понятные требования к проектированию и эксплуатации сетей. Все это требует комплексной работы, от обновления законодательства до пересмотра подходов к размещению серверов и прокладке сетей.

На сегодняшний день в государстве насчитывается около 18 тысяч значимых объектов критической инфраструктуры. При этом от функционирования данных объектов критической инфраструктуры зависит работоспособность таких сфер, как прием платежей, связь, системы транспорта и энергоснабжения, а также многих иных значимых сфер и значимых объектов.

В этой связи разработан Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (№ 581689-8), который принят Государственной думой и сегодня (02.04.2025) одобрен Советом Федерации. Законом предусмотрена обязанность использования российских программного обеспечения и радиоэлектронной продукции на всех значимых объектах КИИ.

В отношении всех значимых объектов КИИ правительство Российской Федерации наделяется полномочиями устанавливать порядок перехода на российские решения, его мониторинг, а также срок. Данный закон позволит в дополнение к уже принятому и подписанному 01.04.2025 года президентом, Федеральному закону N41, обеспечить высокий уровень информационной безопасности, что позволит повысить эффективность противодействия киберпреступлениям.

Импортозамещение – это фундамент цифровой устойчивости страны. И чем быстрее это поймут все участники рынка, тем меньше будет поводов для экстренных новостей.

Автор — первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

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