Американский лепрекон: как Google выводил заработок в Ирландию и не платил налоги

В мире корпоративных финансов Google стал не просто технологическим гигантом, но и символом глобального уклонения от налогов. Используя лазейки международного законодательства, корпорация десятилетиями выводила прибыль в низконалоговые юрисдикции, такие как Ирландия, чтобы минимизировать налоговые обязательства. Этот механизм, известный как «Налог на Google», получил широкую огласку, когда выяснилось, что Google, зарабатывая миллиарды долларов в странах с высокими налогами, практически не платил их в местные бюджеты. Как на это реагируют в странах присутствия компании, «Газете.Ru» рассказал член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Компания регистрировала большую часть своих доходов в Ирландии, однако реальная коммерческая деятельность велась в США, Великобритании, Австралии, России и других странах. Google продавал рекламные услуги и цифровые продукты по всему миру, но официально оформлял сделки через ирландские филиалы, пользуясь выгодными налоговыми условиями. Благодаря этой схеме корпорация зарабатывала огромные деньги на локальных рынках, но оставляла крохи в бюджетах стран, в которых реально велась деятельность. Эта практика вызвала международное негодование, особенно в Европе, где правительства начали активно бороться с налоговой оптимизацией ИТ-гигантов.

Великобритания и Австралия, столкнувшись с массовым выводом прибыли из своих стран, ввели так называемый налог на диверсифицированные доходы. В Великобритании он составил 25% от прибыли, а в Австралии — целых 40%. Эти меры привели к тому, что компании начали заключать мировые соглашения с налоговыми органами, чтобы избежать скандалов. Британская налоговая служба смогла взыскать с корпораций более 6,5 млрд фунтов стерлингов за период с 2012 по 2018 годы. Среди наиболее громких случаев — Google, выплативший около $185 млн в виде штрафов и недоплаченных налогов в Великобритании, и Diageo PLC, который согласился перечислить в казну Великобритании 190 млн фунтов стерлингов, чтобы избежать дальнейшего расследования.

Россия, как и многие другие страны, также столкнулась с проблемой вывода прибыли. В отличие от Великобритании или Австралии, где налоговые органы жестко отстаивали свои интересы и вынуждали корпорации платить, в России ситуация развивалась иначе. Google зарабатывал здесь значительные суммы, но оставлял в стране не более 3% от общей выручки. Остальные средства компания уводила через сложные схемы международного налогообложения. Когда российские налоговые службы решили взыскать недоплаченные налоги, Google на протяжении четырех лет судился с государством, пытаясь доказать свою невиновность. Однако проиграл процесс и, вместо того чтобы признать решение суда, попросту сменил юрисдикцию, уйдя с российского рынка.

Этот шаг показал, что Google не только избегает налогов по всему миру, но и избирательно подходит к странам, в которых он ведет бизнес. Если в Великобритании и Австралии корпорация пошла на уступки, то России не захотела платить вовсе. Этот случай не просто подчеркнул двойные стандарты, но и стал индикатором того, как международные ИТ-компании воспринимают российскую юрисдикцию. Google и другие технологические гиганты привыкли к тому, что во многих странах их налоговая оптимизация рассматривается как спорный, но не откровенно незаконный процесс. Однако в России, где государство потребовало соблюдения финансовых обязательств, Google предпочел не договариваться, а уйти, тем самым упрощая картину правоприменительной системы России в глазах мирового сообщества.

Эта история — лишь часть глобальной проблемы налоговой справедливости. Google и другие технологические корпорации продолжают зарабатывать миллиарды в разных странах, но платят налоги лишь там, где им это выгодно. Государства пытаются бороться с этой практикой, вводя новые налоговые меры и ужесточая регулирование. Великобритания и Австралия добились успеха, заставив корпорации платить, но Россия осталась в числе стран, чьи интересы Google предпочел проигнорировать.

Отмечу, что Google не только зарабатывал на российском рынке, но и пользовался всей инфраструктурой страны, получая доходы от рекламы, цифровых сервисов и работы с российскими пользователями. Однако, когда пришло время платить по счетам, он предпочел выйти из игры, не желая нести ответственность перед государством, на территории которого вел бизнес. В этом проявилась циничная политика корпорации. Пользоваться благами рынка — пожалуйста, но делиться доходами с бюджетом страны, в которой эти деньги были заработаны — нет, даже если того требует закон.

Очевидно, если Google захочет вновь официально присутствовать на российском рынке, войдет он уже на совершенно других условиях. И что более важно — выходить уже придется не так, как удобно, а так, как это положено по закону. Но даже если ИТ-гигант не планирует возвращение, от его отсутствия никто ничего не теряет — россияне уже давно пользуются аналогами сервисов Google, не желая доверять свои данные компании, способной обманывать целые государства.

Автор — член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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