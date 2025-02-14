Не правопреемник, а антагонист: почему Россия не может быть продолжением Орды

В свете заявлений муфтия Дамира Мухетдинова о благотворном влиянии Орды на становление российской государственности, политолог Илья Ухов пришел к выводу, что представители Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) могут превратно толковать нормы ислама и пытаться подогревать атмосферу русофобии.

Крипто-пантюркисты опять активизировались и опять начали продвигать свои антинаучные фальсификаторские тезисы по поводу якобы правопреемства России от Орды.

Сто раз уже разбирали эти подрывные нарративы, в своей основе имеющие цель принизить, а лучше и вовсе вычеркнуть роль русского народа и православия в становлении нашей страны, и в конечном итоге переформатировать Россию по исламистской матрице.

Главными фальсификаторами истории вновь выступили представители ДУМ РФ — и, в частности, первый замглавы этой структуры Дамир Мухетдинов.

Гайнутдиновский муфтий на голубом глазу заявил, причем в интервью на татарском языке, как бы тайком от широкой аудитории, что «именно наша нация заложила основу этого государства в самом начале его существования, когда она заложила его краеугольный камень. Так было со времен Золотой Орды, Хазарии и Волжской Болгарии».

Так мало того, что Мухетдинов свои псевдоисторическое опусы выдавал на татарском — он еще и интервью давал на фоне картины, изображающей битву на Калке. Причем тот ее эпизод, где монголо-татары давили связанных русских князей копытами лошадей. Удивительно, что такая картина вообще висит у религиозного деятеля в кабинете — в чистом виде разжигание национальной ненависти и вражды по отношению к русским.

Интересно и упоминание Мухетдиновым термина «нация». Вообще-то нация в государстве одна — и она общегражданская, в основе своей имеющая базовый этнический компонент того народа, который участвовал в основании государства как такового. В России есть общегражданская политическая нация, сложившаяся на основе государствообразующего русского народа. Понятно, что под «нацией» в контексте Волжской Булгарии и Золотой Орды Мухетдинов явно подразумевает не русских, а тюркские этносы Поволжья. И заявления о «нации» на самом деле вполне себе сепаратистское, так как наличие иной «нации» в государстве подразумевает ее политическую субъектность и независимость. Тут бы органам компетентным присмотреться.

А теперь, что касается роли Орды — сказано было немало про это. Но можно и повторить.

Во-первых, централизованное Русское государство складывалось как оппонент и антагонист в противостоянии с враждебной Степью. Никаких сомнений в этом нет, какие-то спорадические династические взаимоотношения если и были, то в домонгольскую эпоху и всегда сопровождались переходом дочерей кипчакских или половецких ханов в православие при выходе замуж за русских князей. То есть никакой «многонационалочки» не было и в помине, сохранялась жесткая религиозно-культурная матрица, с упором на славянскую идентичность и веру.

Да даже тот же хрестоматийный пример номинального «царя» при Иване Грозном — Симеона Бекбулатовича, наглядно показывает, что такое пусть и политически «фейковое» правление было возможным при переходе в Православие и полной адаптации общерусских норм и обычаев.

Во-вторых, иностранное владычество, пусть и даже долгое не является предпосылкой для заявлений об участии в «нацбилдинге». Взять ту же Испанию — на Пиренейском полуострове владычество арабов держалось почти 800 лет, столько же шла постоянная война с ними, Реконкиста. Но никто же не станет утверждать, что арабы и ислам стали интегральной частью глубоко католической и романо-латинской испанской цивилизации. Так же и в случае с противостоянии России с Ордой — Россия в конечном итоге одержала верх и именно ПОГЛОТИЛА ее осколки. Казанское, Астраханское, Сибирское ханство, Ногайская орда — все они, скажем честно, не на федеративных условиях входили в состав Московсконго царства. При этом Россия максимально сохранила национальные особенности и интегрировала местную элиту в общеимперскую орбиту.

В-третьих, давайте посмотрим на смысловую и идеологическую сторону заявлений Мухетдинова. Понятно, что на пустом месте такая смелость не появляется. Тут вспоминается предложенная Питером Хеммондом и выявленная опытным путем схема поведения в обществе исламистских групп при достижении ими определенного численного порога. При числе мусульман менее 2% — проблем не возникает, при росте до 3-5% — начинается инфильтрация в этнические меньшинства, маргинальные слои населения, тюрьмы и зоны. Когда их становится 5-10% - начинается агрессивная культурная экспансия, продвигаются понятия «халяль», возникают требования квот и «представленности».

При отметке в 20% начинаются серьезные проблемы у коренного населения — от «шариатских» патрулей и до осквернения храмов и синагог. Ну а после достижения отметки в 60% можно ожидать чего угодно — вплоть до этнических чисток. В принципе, история Ближнего Востока, ранее поголовно христианского, дает наглядные примеры изложенной выше схемы. Ранее север Ирака и почти вся Сирия и Ливан были христианскими. Теперь же исламисты агрессивно преследуют, убивают и похищают христиан.

В связи с этим возникает вопрос — в свете заявлений господина Мухетдинова о «благотворном» влиянии Орды на становление российской государственности — мы на какой стадии находимся? Навязывание агрессивной «халяльной» повестки уже видим, подпольные молельные комнаты уже есть, геттоизация и формирование «параллельного государства» с главенством салафитов также в повестке, даже прообразы «шариатских патрулей» замечены в крупных российских городах. Неужели стоит ожидать организованных нападений и насильственного обращения в ислам?

Автор — политолог Илья Ухов.

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