Золотник вместо винтика: каковы преимущества профессии инженера-испытателя продукции

Российским родителям стоит рассказать своим детям, еще не решившим, чем заняться в жизни, об очень востребованной в стране профессии инженера-испытателя и эксперта по сертификации товаров, считает директор евразийского института изучения безопасности продукции Андрей Шалунов.

В ушедшем 2024 году — а это Год семьи — отечественная бюрократия уделяла особенное внимание двум темам, актуальность которых перешла из количества в качество: рождаемости и рабочей силе. Не проходило ни дня без новости о кадровом дефиците в одной из отраслей российской экономики и размышлениях о способах исправления демографии с помощью запретов и поощрений.

Полностью решить кадровый вопрос в российской экономике, к сожалению, невозможно — демографическая кривая всегда отличается упрямством и неспешностью. Очевидно, что наше спасение — автоматизация и роботизация, дебюрократизация, а также борьба со скрытой безработицей и тем, что антрополог Дэвид Гребер назвал «бредовой работой». Проще говоря, вкалывать должны роботы, а нам всем нужно научиться трудиться, как завещал Стив Джобс, головой, а не по 12 часов в сутки.

Также понятно, что резко поднять рождаемость не получится — в современной экономике ребенок перестал быть дармовой рабочей силой и превратился в чадо, которое берегут как зеницу ока.

Однако в потоке размышлений и различных решений, принимаемых в части рынка труда и демографии, упущен важный момент, соединяющий эти две темы воедино.

Гиппократу — отцу медицины — принадлежит фраза «Мы то, что мы едим», ставшая для многих ежедневным руководством к действию. Еще 10 лет назад — в далеком 2015 году — 2/3 россиян изучали информацию на упаковке перед покупкой продуктов, отдавая предпочтения товарам с лучшим составом и меньшим содержанием пищевых добавок. И я, как специалист из области оценки соответствия, могу лишь дополнить Гиппократа: мы есть то, что мы носим и чем пользуемся.

Мы проводим в одежде 99% своего времени и всегда окружены различными вещами, через которые взаимодействуем с миром и обособляем себя от него: не зря даже у самых маленьких детей в ходе одного из кризисов развития включается режим «Мое!».

От безопасности окружающих нас товаров зависит наши жизнь и здоровье. А стражи этой безопасности — инженеры-испытатели в области сертификации продукции. Об их работе мало кто знает, но то, что обыденные вещи не убивают нас, является их заслугой. Ежедневно через испытательные центры и лаборатории по всей России проходят тысячи товаров. Там их проверяют на предмет соответствия различным стандартам безопасности от столь полюбившихся гражданам и маркетологам ГОСТов до куда менее известных Технических регламентов Евразийского союза.

В детские автокресла усаживают манекены, а затем имитируют ДТП со столкновением, проверяя не превышены ли допустимые нагрузки для меленького Иван Иваныча. Мягкие игрушки поджигают, оценивая смогут ли они потухнуть после 3-секундного воздействия пламени — важно, чтобы игрушка не успела поджечь другие вещи. Проклятие всех родителей — игрушки со звуковыми эффектами — испытывают в специальной звукоизолированной комнате с помощью шумомера: важно, чтобы машинка была машинкой, а не комнатным отбойным молотком или тяжелым самосвалом. Детский пластилин проверяют на наличие формальдегида и мышьяка — в ход идут серная и соляная кислоты. А детские шарики испытывают совсем уж экзотическим способом с применением половых клеток.

И я намеренно привожу в качестве примера испытания детских товаров — Год семьи все же. Но не только ими ограничивается работа инженера-испытателя: ему можно (и нужно) крушить и ломать, собирать и разбирать, и даже поедать — так устроены органолептические испытания.

В общем, скучно в лаборатории бывает разве что при работе с документами — без этого не оформить декларацию или сертификат о соответствии, которые дают право продавать товары. Но ведь и от безудержного веселья можно утомиться, не правда ли?

Дорогие родители (знаю, что вы меня читаете), если ваш ребенок еще не определился с выбором профессии, а вы не знаете, на какой трудовой путь наставить свое подросшее чадо, то ответственно заявляю: расскажите ему о профессии инженера-испытателя и эксперта по сертификации продукции.

Во-первых, он всегда будет при работе: таких специалистов на всю Россию около 2 тыс. человек. Их не хватает всегда и всем, а иногда (как сейчас) на рынке оценки соответствия случаются дисквалификации со стороны Росаккредитации и дефицит дополнительно усиливается. Ваш ребенок, которого вы берегли как зеницу ока, станет тем самым золотником — крошечной гирькой, — которая мала, да дорога. Не он будет бегать за работодателем, а работодатель за ним — чем не мечта работника?

Во-вторых, он освоит физику и химию, а жизнь без даже базовых знаний о данных науках наполнена болью и страданиями, а также сможет удовлетворять чувство собственного любопытства за чужой счёт — его труд щедро оплачивают заказчики испытаний в лице производителей и импортёров. Вы же, в свою очередь, будете лучше понимать, что почему безопасность не тождественна качеству и зачем ответственные компании проводят добровольные испытания своей продукции.

И наконец, никакие работы и нейросети не смогут оставить вашего ребенка без работы — труд инженера-испытателя слишком ответственен и нестандартен, чтобы доверить его бездушной железяке или безрукой последовательности из единиц и нулей в компьютере.

Надеюсь, я вас убедил, тем более что хоть 2025 год и закончился, но проблема с кадрами на рынке труда с нами навсегда, а семья — ценность вечная и неизменная.

Автор — директор евразийского института изучения безопасности продукции Андрей Шалунов.

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