Многое изменилось: итоги работы Михаила Мишустина за 5 лет

За пять лет работы правительства Михаила Мишустина многое изменилось в стране. Менялась и работа кабинета министров. Пятилетие – это та отметка, на которой можно было бы задаться вопросом: а есть ли у этого правительства какие-то постоянные черты — константы — которые характеризуют его стиль, подход к решению сложных и многоплановых задач?

Начнем с самого очевидного показателя — динамики валового внутреннего продукта. Казалось бы, постоянства нет: за пять лет дважды рост был отрицательным: порядка минус 3% в 2020 году и около минус 1% в 2022 году. Но первый из них – год Ковида-19, когда мировая экономика упала на 4,3%, а большинство экономик «большой двадцатки» — еще сильнее. А второй – год, когда Россия только приспосабливалась жить и работать под жесткими санкциями — в течение того года прогнозировался куда более глубокий спад. Зато в 2021 году рост на 5,9% — удачный «отскок» после пандемийной беды.

В 2023 году — рост 3,6%; когда статистики «досчитают» год 2024, получится что-то около 4%. Таких цифр роста российская экономика не знала с начала прошлого десятилетия. Так что постоянство есть: правительство продемонстрировало умение минимизировать потери, когда обстоятельства были непреодолимы, и стимулировать рост, когда для этого были предпосылки. Добавим: и то, и другое — рыночными, а не мобилизационными инструментами.

Впрочем, к этому мы еще вернемся. При этом в стране рекордно низкая безработица, оптимальный показатель внешнего долга к ВВП (ниже 15%). Это не значит, что нет проблем: высока инфляция, рост производительности труда отстает от роста зарплат, дефицит квалифицированной рабочей силы — но это похоже на «болезни роста», справиться с которыми правительству еще предстоит.

Вторая константа — приверженность стратегическому планированию, которому подчинена практически вся работа правительства. Пять лет назад в основу его работы лег указ президента В. Путина от 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» — тогда же были запущены национальные проекты как механизм достижения этих целей. Это масштабная и комплексная программа действий государства — охватывающей не только (осмелимся сказать, и не столько) проблемы развития экономики, но все сферы жизни российского общества, развития человеческого капитала, вывода страны на передовые позиции по самым жестким критериям оценок.

Реализация проектов подразумевает объединение усилий и сотрудничество государства — как федеральной, так и региональной власти, частного предпринимательства и гражданского общества. За пять лет на реализацию нацпроектов было направлено около 21 трлн рублей — такую цифру Михаил Мишустин огласил в декабре 2023 года. Проекты эти постоянно корректируются и дополняются. Сегодняшняя их версия основана на указе президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 и перспективу до 2036 года.

Третья константа — постоянно приоритетное внимание социальным программам, благосостоянию общества. Кратко об этом не расскажешь, поэтому выделим только несколько моментов. Социальная политика правительства — это не только материальная помощь малоимущим (в первую очередь — семьям с детьми), это то, что получило название «социальное казначейство» — максимальное упрощение порядка получения пособий, это и льготные ипотечные программы, особенно необходимые сейчас, когда при высокой учетной ставки Центробанка «рыночная» ипотека становится слишком дорогой, это строительство современных университетских кампусов, и ставшая уже привычно популярной «Пушкинская карта», дающая 13 млн школьников и студентов доступ к сокровищам отечественной культуры.

К «хорошим новостям» в экономике можно добавить: уровень бедности снижается с 2015 года, но и в 2022, и в 2023 году обновлял минимальные значения, и судя по всему, то же произойдет и по итогам 2024 года: в третьем квартале он составлял лишь 8% населения (а в конце 2023 года было 9,3%).

Четвертая константа — постоянный диалог с бизнесом, стремление помочь ему – чтобы частный бизнес помог стране развиваться, а людям — жить достойно. Из уже сделанного — «регуляторная гильотина» — резкое сокращение числа устаревших регуляторных актов, и новый закон о контроле над бизнесом, заменяющий проверки менее обременительными риск-ориентированными подходами.

Регуляторное бремя для бизнеса облегчается, и в то же время правительство стимулирует бизнес целым набором инвестиционных инструментов, причем они предназначены не только для крупных компаний (финансирование из средств ФНБ, программа поручительства ВЭБ), но и для малого и среднего предпринимательства — за 2019-2023 годы почти 400 тыс. таких субъектов экономической деятельности получили в сумме финансовую поддержку на 6,6 трлн рублей.

Добавим четвертую константу. Напрашивается слово «цифровизация» — внедрение и использование все большего числа информационных технологий и механизмов в деятельность органов государственной власти. Именно они позволили правительству ставить и решать задачи, которые не столь давно казались неподъемными. Это и упомянутые социальное казначейство и применение риск ориентированных подходов в контроле над бизнесом.

Без цифровых технологий было бы невозможно реализовать комплекс мер по совершенствованию налоговой системы (применительно и к гражданам, и бизнесу), который был принят в ушедшем 2024 году. Но цифровизация — не «волшебная палочка» — это инструмент государственного управления, который одновременно делает это управление более эффективным, и стимулирует государственных служащих искать и применять более совершенные и компетентные управленческие методы.

Наконец, есть и еще одна константа: оценка работы правительства общественным мнением. Если посмотреть на графики опросов о ней, увидишь линию практически прямую, т.е. эти оценки стабильны. На конец 2024 года положительные оценки работы правительства составили 51% (данные Фонда «Общественное мнение»). Такие цифры — результат стабильной работы кабинета «вообще», это еще и свидетельство информационной открытости правительства, его внимания к тому, чтобы люди знали, что и как оно делает.

Закончим тем, с чего начали: пять лет — срок немалый. Если на его протяжении удается выдерживать описанные выше «константы» — значит, правительство — это слаженная команда, которая свое дело знает и делает.

Автор — президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

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