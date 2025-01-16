Поддержка технологий: как пользователи могут помочь в укреплении цифрового суверенитета России

Цифровой суверенитет – звучит как что-то глобальное, чем должны заниматься политики, компании, разработчики. Но на самом деле он начинается с каждого из нас. Член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказывает, как российские пользователи могут помочь укрепить цифровой суверенитет страны.

Если пользователь выбирает отечественные ИТ-продукты, в том числе социальные сети и видеохостинги, его решение положительно сказывается на цифровом суверенитете страны. Однако если он по привычке продолжает доверять иностранным ИТ-продуктам, он может столкнуться с проблемами в их работе.

Например, проблемы с YouTube. Или почтовый сервис Gmail порой перестает нормально функционировать. И никто из пользователей в России не может на это повлиять. На это может влиять только владелец этих сервисов – Google. Однако он не горит желанием задумываться над безопасностью российских пользователей и действовать в этом направлении.

Аналогичное наплевательское отношение к безопасности наших граждан практикуют и другие западные онлайн-платформы. Тогда вопрос: раз такое отношение, стоит ли держаться за иностранные площадки?

Не стоит, ведь у нас есть альтернативы, и они развиваются именно потому, что все больше россиян выбирают их. Переход на отечественные платформы – это не вынужденная мера, как кто-то пытается представить, а вполне логичный и осознанный шаг. Российские платформы предлагают тот же функционал, а в некоторых случаях – даже больше возможностей.

Просто некоторые пользователи привыкли к западным онлайн-площадкам и не всегда готовы попробовать отечественные. Но факт остается фактом: чем больше людей переходят на российские платформы, тем быстрее они развиваются, становятся удобнее. И это касается всего, от соцсетей, видеохостингов до ИТ-решений для работы.

Важно понимать, что каждый такой выбор – это не просто удобство здесь и сейчас. Это поддержка технологий, которые остаются под нашим контролем, работают стабильно и не исчезнут по чужому желанию. Это безопасность личных данных, которые хранятся на территории нашей страны, при этом отечественные ИТ-компании строго следуют требованиям российского законодательства. Это возможность развивать и усиливать цифровую экосистему, где пользователи – не зависимые наблюдатели, а полноценные участники.

Да, переходить на что-то новое – это всегда вопрос привычки. Но стоит попробовать, и окажется, что многие отечественные платформы давно догнали, а в чем-то даже перегнали зарубежные аналоги. Мы сами решаем, какой цифровой средой пользоваться. И если хотим стабильности, безопасности и развития, ответ очевиден. Выбирая российские платформы, мы не просто адаптируемся к изменениям – мы сами их создаем.

Автор — член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

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