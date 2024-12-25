Прозрачность и прогрессивность: каковы тренды развития избирательной системы в РФ

Уходящий 2024 год стал самым насыщенным по количеству электоральных кампаний в мире. И если в одних странах избирательные кампании обнажили кризис в политических системах и низкое доверие людей к результату выборов, то в других — продемонстрировали противоположные тренды. В России к концу года окончательно сложилась система общественного наблюдения за электоральными кампаниями. Анализ сложившихся правил в своей колонке провела председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

В 2024 году Россия выбрала президента страны и прошла через 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах в Единый день голосования. В ряде субъектов был совмещенный характер выборов (в Хабаровском крае, Брянской и Волгоградской областях, Республике Башкортостан, Республике Хакасия и др.), что накладывало свою специфику и сложность. Почти в половине субъектов РФ, в том числе во всех городах федерального значения, в выборах имели возможность принять участие все избиратели. Серьезным вызовом для избирательной системы стала организация выборов в приграничных регионах России. Однако сейчас можно точно сказать, что избирательная система с ним справилась, а люди — проявили небывалый уровень патриотизма и желания принять участие в голосовании.

На мой взгляд, в этом году окончательно сложился тренд на человекоориентированность системы выборов: там, где было опасно, создавались максимальные возможности для волеизъявления; а 14 августа ЦИК России приняла постановление, предусматривающее возможность проведения досрочного голосования с использованием дополнительных форм реализации избирательных прав в восьми приграничных регионах России. Так, в ходе избирательной кампании в родной для меня Курской области, где обстановка была одной из самых сложных, в постоянном режиме работал общественный штаб, осуществлялась подготовка и правовая поддержка общественных наблюдателей — в этом я убедилась лично, находясь в регионе.

Во всех регионах России с начала избирательных кампаний была развернута полномасштабная инфраструктура общественного наблюдения. Ее центральным звеном стали региональные общественные штабы, на площадке которых эксперты, партии, представители НКО и организаторы выборов совместно обсуждали ход избирательных кампаний на всех этапах, а в дни голосования — давали оперативную, правовую оценку проблемным ситуациям. Авторитетные эксперты общественных штабов параллельно с непрерывным мониторингом кампаний провели в своих регионах полноценную программу подготовки наблюдателей, разработанную ОП РФ совместно с Ассоциацией НОМ.

В этом году мы обновили не только саму программу, но и подготовили серию новых методических материалов, которые помогали наблюдателям оценить организацию выборов на всех этапах и при всех формах голосования. В частности, применяя чек-листы, любой наблюдатель мог вести контроль за работой комиссии в участковых и территориальных избирательных комиссиях, а также проверять организацию голосования «на дому».

Серьезное внимание уделялось подготовке к наблюдению за федеральной системой ДЭГ: на площадке ОП РФ IT-cпециалисты провели серию образовательных вебинаров, где рассказывали о том, как применять все возможные инструменты наблюдения. Большим подспорьем для наблюдателей с любым уровнем знаний в вопросах IT был «Золотой стандарт» наблюдения за ДЭГ.

Как итог: та база теоретических и практических знаний, которая передавалась наблюдателям от профессионалов в сфере избирательного процесса, создала прочную основу для эффективного контроля в дни голосования.

В Ситуационном центре ОП РФ и в Экспертном центре Ассоциации НОМ и МРГ СПЧ (а также на аналогичных площадках во всех регионах проведения выборов) мы увидели, что наблюдатели подошли к своей миссии ответственно: делились фото и видеоматериалами, размещали посты в социальных сетях, направляли сообщения на «Карту сообщений» НОМ и главное – незамедлительно сигнализировали о проблемной ситуации в общественный штаб, если она имела место. Юристы штабов оперативно проверяли информацию и выходили к общественности со взвешенным комментарием по проблеме.

Гражданское общество в период выборов проявило себя как единый организм, внутри которого жизнь, крепкий иммунитет и способность к саморегулированию. Участвуя в независимом наблюдении, огромное число людей на деле проявили высокую гражданскую осознанность и политическую зрелость — и это не ложный пафос — такой масштабной, повсеместной и качественной практики общественного контроля за выборами на данный момент нет ни в одной стране мира.

В дни голосования на выборах президента России работало более 317 тыс. наблюдателей, из которых 144 тыс. были направлены субъектами общественного контроля. За ходом голосования следили 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран. В дни Единого дня голосования на избирательных участках находились более 151 тыс. наблюдателей, в их числе 52 тыс. — общественные, направленные общественными палатами субъектов страны и Общественной палатой РФ.

В мониторинге всех этапов избирательных кампаний активно участвовали более 800 экспертов НОМ. В сравнении с избирательными кампаниями прошлых лет можно отметить, что зафиксировано минимальное количество проблемных ситуаций. Значительно сократился и поток фейковой информации. Такой результат во многом заслуга полномасштабного общественного контроля.

Высокий уровень гражданского контроля положительно повлиял и на показатель доверия к выборам в целом. По данным ВЦИОМ, 83% россиян заявили, что считают прошедшие выборы президента 18 марта честными. Также ВЦИОМ сообщает, что большинство россиян (60%) исключают вариант недостоверности официальных результатов выборов в Единый день голосования 8 сентября.

В это же время мы видим, как избирательные и политические системы стран, навязывающих всему миру «демократические стандарты», переживают серьезные кризисы. Причина кроется и в архаичных институтах выборов, невозможности установить достоверные и точные итоги голосования избирателей, отсутствии широких и равных возможностей для наблюдения.

Избирательная система России, не оглядываясь на многочисленные атаки и критику, с каждым годом становится все более прогрессивной. Наращиваются многочисленные контакты России с организаторами выборов и представителями гражданских институтов разных стран. Мы видим большой интерес и внимание к российской практике проведения выборов со стороны наших иностранных коллег, многие из которых стали друзьями.

Так, историческим стало пленарное заседание МПА СНГ в Санкт-Петербурге 22 ноября, где представители стран-участниц ассамблеи приняли единые для всех «Рекомендации по обеспечению и защите электорального суверенитета государства», а также «Рекомендации по наблюдению за электронным голосованием». Это большой шаг на пути выработки единых принципов и высоких стандартов наблюдения за выборами, и российский опыт в этом направлении — основополагающий.