Падение рубля: как россиянам сохранить капитал и инвестировать с выгодой Аналитики Freedom Finance Global спрогнозировали повышение ключевой ставки

Кроме того, стало известно, что Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России — в список будут внесены еще около 50 физических и 30 юридических лиц.

Параллельно с процессом ужесточения санкций российский рубль демонстрирует резкое падение: только с начала ноября он обесценился почти на 15%, достигнув отметки 110 рублей за доллар. Так, российская валюта достигла кризисного уровня марта 2022 года.

В этой связи встает вопрос: как это повлияет на ключевую ставку? Аналитики Freedom Finance Global считают, что обвал рубля не изменит решение ЦБ повысить ставку в декабре. После обвала инфляция ускорится из-за подорожания импорта и роста спроса. Регулятор, вероятно, повысит ставку до 23%, чтобы снизить инфляционные ожидания.

В условиях высокой инфляции, обесценивания национальной валюты и нестабильности рынка встает вопрос: как сохранить свои накопления и как можно продолжать инвестировать?

Зарубежные брокеры: расширение инвестиционных горизонтов

За последние три года россияне также изучили возможность инвестировать через разных зарубежных брокеров. Мы рассмотрим основные преимущества и риски в такой ситуации.

Плюсы:

• Диверсификация активов. Возможность инвестировать в долларах и в акции мировых компаний.

• Высокая доходность. Доступ к инструментам с исторически высокими показателями (рынок в США самый доходный).

• Широкий выбор. На зарубежных рынках представлены десятки тысяч активов (в том числе акции лидеров отраслей Tesla, Google, Microsoft, Apple), включая фонды (ETF) и участие в размещениях новых компаний (IPO).

Минусы:

• Сложности с переводами средств. Международные санкции усложняют пополнение счетов из РФ.

• Самостоятельная отчетность. Инвесторам нужно самим отчитываться перед налоговыми органами о зарубежных счетах и доходах.

• Языковой барьер. Некоторые брокеры предоставляют услуги только на английском языке.

К примеру, уже широко известен отечественным инвесторам Interactive Brokers (США, предлагает широкий выбор активов, но сложен для россиян из-за санкционных ограничений). В Казахстане есть более выгодные для нерезидентов условия для работы с брокерами. Так, одним из лидеров на этом рынке является Freedom Finance Global, предоставляющий доступ к американским, европейским и казахстанским рынкам. Freedom Finance работает в международной юрисдикции и позволяет пополнять счета в рублях, что делает его особенно удобным.

Выбор зарубежного брокера требует анализа ряда факторов:

• Надежность юрисдикции (предпочтение стоит отдавать дружественным для РФ странам).

• Наличие лицензий и репутация компании.

• Условия работы: комиссии и тарифы, возможность пополнения счетов в рублях и русскоязычная поддержка.

Казахстан: новая инвестиционная гавань

Одним из перспективных направлений для сбережений и инвестиций россиян остается Казахстан. Эта страна отличается стабильной экономикой, высокими международными рейтингами и дружественной юрисдикцией. Казахстанская финансовая система предлагает возможности хранения валютных средств и работы с мировыми рынками.

Вот одни из главных плюсов этой юрисдикции:

Высокий уровень надежности банков. Все вклады в банках Казахстана до $50 тыс. застрахованы государством, что защищает средства клиентов даже в случае ликвидации банка. Легкость открытия счетов. Для граждан России не требуется вид на жительство. Процесс проходит на русском языке, упрощая взаимодействие с банками и брокерами. Доступ к SWIFT. В отличие от российских банков, казахстанские финансовые институты поддерживают международные переводы в полном объеме.

Отметим, что депозиты в иностранной валюте (доллары и евро) предлагают ставки до 7,4% годовых, что значительно выше, чем в большинстве банков СНГ. В Казахстане также можно инвестировать в облигации, включая долларовые, которые предоставляют доходность к погашению до 10% годовых. Подобные финансовые инструменты и условия доступны и на казахстанском рынке. А возможность открыть мультивалютный счет позволяет гибко управлять средствами и осуществлять обмен валют по выгодным курсам.

Таким образом, в условиях обесценивания рубля, санкций и ограничений для российских банков Казахстан становится привлекательным выбором как для сохранения сбережений, так и для инвестирования. Важно выбирать надежных брокеров и банки, чтобы минимизировать риски и максимально эффективно использовать свои средства.

Автор — аналитик «Газеты.Ru» Иван Акимов.

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