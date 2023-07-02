О чем будут новые российские сериалы

«Пилотом» ивановский фестиваль называется потому, что на нем показывают первые, то есть «пилотные» серии будущих сериалов. Интернет-кинотеатры сформировали отдельный жанр «киносериала», отличающегося от привычного телесериала более коротким, от 6 до 8 серий, форматом, с единым сквозным сюжетом, оригинальными коллизиями, яркими актерами. «Домашний арест», «Эпидемия», «Хрустальный», «Шторм», «Звоните Ди Каприо», «Чики», «Пингвины моей мамы», «Вампиры средней полосы» и многие другие новые картины разрушили представление о сериалах как о примитивном жанре, рассчитанном на домохозяек.

Изменения российского законодательства держат создателей контента в вечном напряжении: как изменятся правила показа за время производства? И сможет ли сериал быть показан через год, когда будет закончен, или к нему возникнут претензии у Роскомнадзора или бдительных граждан? Поэтому сегодняшние сериалы стараются максимально абстрагироваться от конкретных ситуаций и ассоциаций с современностью, действие происходит в некотором приблизительно современном царстве, неведомом государстве, жители которого заняты только собой и своими близкими. Такая замкнутость на личном отдает некоторой искусственностью, что было очень остроумно спародировано в ситкоме «Сидоровы», сделанном по заказу СТС. По сюжету в сериале идут съемки давнего шоу, тексты для которого написаны нейросетью по шаблону такого рода телевизионных представлений. Искусственный разум послушно воспроизводит все нелепицы, которые отличают произведения этого жанра: замкнутое пространство, из которого нет выхода, идиотские маски персонажей с одномерными характеристиками, отсутствие развития действия и хоть какой-то связи с жизнью обычных людей. Актеры пытаются оправдать слова своих персонажей, в результате чего герои ситкома получают самосознание и способность критически мыслить. Будет ли доснят это проект, пока неизвестно, но интересно, чем авторы его закончат.

Еще в этом году среди новинок было сразу два сериала об отцах и дочках. Это «Мамонты» с Юрием Стояновым, чье появление на экране сразу располагает к успеху, и «Мастодонт» с Федором Добронравовым. В обеих комедиях отцы демонстрировали, что возраст вовсе не помеха для цифровизации и модернизации: напротив, жизненный опыт и мудрость помогают возрастным героям не только показать себя молодцами, но и научить детей кое-чему важному. Однако «Мамонты», где герой Стоянова, демонстрируя уже найденные в «Вампирах» обаятельные манеры «милого дедушки», ловко обучается компьютерной грамотности и харизматично наказывает обнаглевших интернет-мошенников, победил с большим отрывом. Его отметили как лучший не только обычные зрители, что не удивительно, но и журналисты.

Интересно, но зрители быстро забыли ушедшие с российского рынка западные видеосервисы, которые еще недавно занимали основную часть рынка.

Наблюдатели отметили, что в массе россияне перестали интересоваться их новыми премьерами, в том числе и топовыми, которые по-прежнему доступны, хотя и нелегально, но кого это сегодня останавливает? Однако только немногочисленные фанаты продолжают ими интересоваться, смотреть, переводить новинки Netflix, Apple и других западных стримингов. Самая большая доля просмотров по всем категориям показа, как рассказала директор по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксения Болецкая, принадлежит отечественным сериалам, на втором месте – с большим отрывом – все еще американские, доля Турции не так велика, как кажется, но она растет, а вот Китай и Индия пока не занимают большого места, как, впрочем, и Южная Корея.

В постоянной ротации находятся и любимые старые картины, например, бессмертная, снятая в 90-х «Бригада». Сергей Безруков остается одним из наиболее востребованных актеров, в программе было два больших проекта с ним в главных ролях – «Охота на Бизона», где он повторяет актерский рисунок, опробованный в «Высоцком», и «Плевако», в котором он, естественно, сыграл легендарного адвоката. Вообще российские зрители, похоже, становятся все более консервативными в своих вкусах. Однако новизна все же проникает на экран, хотя и в особом виде. Все больше, например, героинь комедий оказываются активными, независимыми, принимающими самостоятельные решения и готовыми вести за собой, а не скромными и тихими золушками, нуждающимися в спасении, как это было еще недавно.

С драмами дела обстоят гораздо хуже – драматический конфликт опирается на реальные истории, на актуальные проблемы, но их избегает и зритель, и производитель. Зато мистические истории, ранее ютившиеся по краям, отвоевывают себе место под солнцем, особенно в сочетании с историческими, вернее, костюмными сюжетами.

Жюри фестиваля отдало главный приз «Церберу», историческому триллеру о событиях, последовавших за восстанием декабристов. Довольно запутанный сюжет, визуальный мир, в котором угадываются следы недавнего проекта Первого канала «Союз спасения», но с детективной интригой: после следствия доносчики один за другим умирают неестественным, но загадочным образом. Следствие ведет загримированный до полной неузнаваемости Тимофей Трибунцев, а Евгений Цыганов, снявшийся у режиссера проекта Владимира Щеголькова в симпатичном сериале «Везет», играет загадочного графа Витте, явно замешанного в этой кровавой игре. Сериал готов и скоро выйдет в онлайн-кинотеатре Premier, а следом и на НТВ.

На мой взгляд, в России основным трендом стало: «Мы хорошие и добрые, хотя, бывает, ошибаемся, но любовь и дружба всегда побеждают». Нельзя сказать, что в этом есть нечто новое – массовым спросом всегда пользуются жанры, восстанавливающие справедливость. Но если судить по отсмотренным фильмам, дефицит справедливости у нынешних зрителей явно зашкаливает, и сериалы – едва ли не единственное средство, способное сегодня его восполнить.

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