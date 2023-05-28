Чего не может искусственный интеллект

Плохая новость для любителей американских сериалов – члены американской Гильдии сценаристов объявили забастовку. Как и любые нормальные работники, время от времени сценаристы начинают «качать права». Последний раз они делали это 15 лет назад, но время идет, инфляция, повышение нагрузки из-за успеха стриминговых каналов – в общем, обычные профсоюзные требования. Одно необычно – на этот раз сценаристы требуют еще и полного контроля над использованием при создании сценариев искусственного интеллекта. Активные эксперименты по включению в работу сценариста текстов, созданных ИИ, пугают людей, которые боятся не столько того, что боты их заменят, сколько снижения расценок на свою работу. А еще они требуют, чтобы тексты, созданные нейросетью, не были признаны литературным материалом, поскольку в них нет ничего самостоятельно созданного, а только «отрыжка того, чем эти сети кормят».

Но как бы ни было обидно сценаристам и дизайнерам, копирайтерам и маркетологам, все давно идет к тому, что их собственные продукты все более напоминают тексты роботов. С развитием тиражной культуры уникальность все больше уступает место форматности. Формат диктует свои законы, и чем он жестче, тем проще работать с контентом – множить его, распространять, ссылаться. Упаковка должна быть стандартной, но и содержание должно отвечать упаковке.

В конце концов, в попытках подогнать воображение под формат, под стандарты качества сами творцы, от которых просят производить все больше контента, становятся своего рода ботами, перебирая уже закрепленные в культуре варианты. Искусственный интеллект сделает это быстрее. Чего он не может – так это создать нечто совсем оригинальное, свежее, новое. Но этого не может и 90% работников, так что им есть чего бояться – пусть не сейчас, но в будущем, когда искусственный разум научится не только перебирать варианты, но и делать следующий шаг – синтезировать новое знание. Пока ИИ может имитировать только такие когнитивные функции человека, как обучение и решение проблем. Но раз ИИ обучаем, то сможет освоить и эмоции – самое человеческое из свойств. Ну не совсем эмоции, но – эмпатию, сочувствие, он сможет понимать не только логику, но и настроение человека, может, не слишком чутко, но на уровне обычного пользователя.

Когда ИИ обыгрывал человека в шахматы или в го, люди объясняли это особенностями таких игр, в то время как компьютерные игры, вроде Dota, которые намного ближе к реальности, ИИ пока не по зубам. А уж понять, что одну и ту же информацию один и тот же человек может воспринимать по-разному, в зависимости от своего эмоционального состояния, ИИ пока точно не в состоянии.

Но вот чего точно никогда не сымитировать нейросети, на мой взгляд, так это такое свойство человека, как убежденность, вера. Поскольку все же любое действие ИИ обусловлено перебиранием комбинаций, машинное мышление системно. Но человек, как каждый из нас не раз убеждался на собственном опыте, – существо не вполне рациональное и слишком часто и непредсказуемо действует вопреки своей пользе, эффективности и выгоде.

Слова, якобы сказанные Тертуллианом: «Верую, ибо абсурдно» – многие относят к парадоксам религиозной веры, в которой есть идея непостижимости высшей силы, находящейся вне логики и вне опыта человека. Но их можно отнести и к самым бытовым действиям обычных людей. Именно этим, кстати, объяснимо отсутствие у ИИ юмора. Шутка тогда кажется удачной, когда сдвиг прямого смысла случается неожиданно. А если мы знаем алгоритм шутки, смеха не будет, смех – реакция на неожиданность и странность действия.

Но и помимо юмора в человеческом поведении слишком многое не определяется разумом. Вот, например, есть сегодня люди, которые верят в то, что земля плоская. И это не темные аборигены, живущие внутри мифа, а вполне образованные, окончившие университеты научные работники, которые в какой-то момент поверили в то, что все наблюдения и факты, объясняющие шаровидную форму земли, – манипуляция или добросовестное заблуждение. А земля – плоская, она только кажется шаром, искажает оптика. И в своей убежденности они начинают создавать теории плоской Земли, передавать другим это знание и делать странные вещи – собирать экспедицию в Антарктиду, чтобы убедиться, что там проходит граница диска…

Какие-то люди верят в мировой заговор элит или масонов, а другие – в биологическое оружие против этнических групп. Да мало ли кто во что верит, причем убежденно и истово. В приметы, в сглаз, в черную кошку, в снежного человека. И вот что интересно – сколько бы фактов ни приводили им в опровержение их теорий, их ничего не убеждает. Вера – мощнейший механизм человеческого мышления. Для нее не нужны никакие информационные предпосылки, лишь желание, которое мотивирует человека защищать свою версию происходящего.

Не забираясь в высоты науки, вспомните, как истово спорят ваши родные и знакомые о том, в какой именно одежде они встречали праздник Первомая 50 лет назад, счастливыми школьниками… Или кто и в каком году поселился с вами по соседству в той самой старой квартире, которую давно продали, – тут может быть несколько полярных мнений, и никто никому не уступает. До драки может дойти и уж точно до ссор и обид. Психологи объясняют такую человеческую упертость вполне объективными причинами: получая информацию, которая противоречит нашей картине мира, наш мозг реально испытывает неприятные ощущения, сродни боли, и, защищаясь, начинает блокировать любые противоречащие факты. Эффект обратного действия, или «backfire effect», работает так: когда вам начинают навязывать некое мнение, которое вам не нравится, вы начинаете сопротивляться и остаетесь глухими к любым доказательствам чужой гипотезы. Более того, с особой страстью вы генерируете противоположные мнения. Может ли это сделать нейросеть? Нет, не думаю, она слишком рациональна.

Так что искусственному интеллекту не заменить человека с его противоречиями, а именно они и есть основа для творчества. Гений не шахматист, он не считает, природа его прозрений непознаваема, потому что не логична. А создать нелогичную машину человек вряд ли сможет.

Мозг – это не только интеллект, он больше разума, поэтому, проигрывая в скорости и в объеме данных, он вне конкуренции в ощущении сложного и противоречивого мира. Так что средние сценарии могут опираться на ИИ, а вот для хороших – придется-таки брать человека.

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